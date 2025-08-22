Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cách phân biệt giá đỗ sạch và giá đỗ ủ hóa chất đơn giản

22-08-2025 - 13:09 PM | Sống

Người tiêu dùng khó phân biệt giá đỗ sạch hay ngậm hóa chất, chuyên gia gợi ý cách nhận biết bằng mắt thường giúp hạn chế rủi ro cho sức khỏe.

Giá đỗ là loại thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày của nhiều gia đình Việt. Tuy nhiên, không ít người tiêu dùng đang lo lắng trước tình trạng giá đỗ được “vỗ béo” bằng hóa chất kích thích tăng trưởng để trông bắt mắt hơn. Theo các chuyên gia, nếu quan sát kỹ, người tiêu dùng hoàn toàn có thể phân biệt được giá đỗ sạch và giá đỗ ngậm hóa chất bằng những đặc điểm hình dạng, màu sắc và mùi vị.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết giá đỗ được ủ theo phương pháp truyền thống thường có hình dáng nhỏ, sợi giá dài 3-7 cm, thân hơi cong, màu vàng nhạt và đặc biệt là có nhiều rễ. Những cọng giá này không bóng bẩy nhưng chắc, giòn tự nhiên và có vị ngọt thanh.

Ngược lại, giá đỗ sử dụng hóa chất thường phát triển nhanh chóng chỉ sau 1-2 ngày, thân to tròn, bóng mướt, mập mạp bất thường và ít rễ, thậm chí không có rễ. Khi ăn, loại giá này thường có cảm giác xốp, khô, không thơm, vị nhạt và dễ gãy vụn.

“Một số người thấy giá đỗ mập, trắng đẹp thì cho là tốt, nhưng thực chất đó có thể là biểu hiện của việc dùng thuốc kích thích tăng trưởng. Loại giá này lớn nhanh nhưng không đạt giá trị dinh dưỡng, thậm chí còn tiềm ẩn rủi ro với sức khỏe” , ông Thịnh cảnh báo.

Cách phân biệt giá đỗ sạch và giá đỗ ủ hóa chất đơn giản- Ảnh 1.

Giá đỗ là loại thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày của nhiều gia đình Việt. (Ảnh minh hoạ)

Giá đỗ chứa nhiều protein, vitamin và chất chống oxy hóa – những dưỡng chất có lợi cho tim mạch , tiêu hóa và hệ miễn dịch. Bên cạnh đó, việc sử dụng mầm đậu giúp tăng cường khả năng hấp thụ dưỡng chất so với đậu chưa nảy mầm.

Tuy nhiên, môi trường sản xuất giá đỗ – thường ở nhiệt độ từ 30-35 độ C – là điều kiện lý tưởng cho vi sinh vật phát triển. Trong khi đó, nhiều người có thói quen ăn giá sống, đặc biệt khi ăn phở, bún, hay gỏi, mà không rửa kỹ. Điều này làm tăng nguy cơ tiếp xúc với vi khuẩn hoặc hóa chất tồn dư trong quá trình ủ.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh khuyến cáo người dân nên hạn chế ăn giá sống. Tốt nhất nên chần giá qua nước sôi hoặc chế biến kỹ trước khi dùng. Trước khi ăn, cần rửa sạch và có thể ngâm nước muối loãng khoảng 15 phút để loại bỏ phần nào vi sinh vật hoặc hóa chất còn sót lại.

Để nhận biết giá đỗ sạch, người tiêu dùng nên ưu tiên các tiêu chí sau:

  • Hình dáng: Giá sạch thường nhỏ, thân không đều nhau, có nhiều rễ. Trong khi giá ngâm hóa chất thường mập đều, bóng loáng và ít rễ.
  • Màu sắc: Giá sạch màu vàng nhạt tự nhiên. Giá ngậm hóa chất có màu trắng sáng, nhìn bắt mắt nhưng thiếu tự nhiên.
  • Mùi vị: Giá sạch khi ăn có vị ngọt nhẹ, nhiều nước, trong khi giá ngậm hóa chất thường nhạt và xốp.

Nếu có thể, người tiêu dùng nên tự làm giá đỗ tại nhà bằng các vật dụng đơn giản như lọ thủy tinh, khăn vải và đậu xanh, vừa an toàn vừa đảm bảo dinh dưỡng.

Giá đỗ là thực phẩm lành mạnh nếu được sản xuất đúng cách. Tuy nhiên, sự phổ biến của các loại giá đỗ ngậm hóa chất vì lợi nhuận đã khiến người tiêu dùng đối mặt với nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Nhận biết đúng, chọn mua kỹ và sử dụng an toàn là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

Giá đỗ rất bổ dưỡng nhưng những người này cần tuyệt đối tránh kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe

Theo Như Loan/VTCnews

VTCnews

Từ Khóa:
giá đỗ sạch

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ 2025, hàng triệu người dân TP.HCM vui mừng khi 3 bệnh viện cửa ngõ được “thay áo mới”: Kinh phí đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, có nơi xây cả “bãi đáp” trực thăng cấp cứu

Từ 2025, hàng triệu người dân TP.HCM vui mừng khi 3 bệnh viện cửa ngõ được “thay áo mới”: Kinh phí đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, có nơi xây cả “bãi đáp” trực thăng cấp cứu Nổi bật

Tin vui cho những ai ở Hà Nội đi xem diễu binh, diễu hành bằng tàu điện trong những ngày Đại lễ sắp tới

Tin vui cho những ai ở Hà Nội đi xem diễu binh, diễu hành bằng tàu điện trong những ngày Đại lễ sắp tới Nổi bật

5 món hàng giá rẻ lừa dối nhất quả đất, đụng vào chỉ tổ nuôi bệnh trong người

5 món hàng giá rẻ lừa dối nhất quả đất, đụng vào chỉ tổ nuôi bệnh trong người

12:45 , 22/08/2025
29 tuổi, mỡ máu cao vút dù ăn uống khoa học, cân nặng bình thường: Không ngờ lý do là điều này

29 tuổi, mỡ máu cao vút dù ăn uống khoa học, cân nặng bình thường: Không ngờ lý do là điều này

12:30 , 22/08/2025
354 xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Vi phạm cùng 1 lỗi mức phạt lên tới 8 triệu đồng

354 xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Vi phạm cùng 1 lỗi mức phạt lên tới 8 triệu đồng

12:09 , 22/08/2025
Vì sao vi khuẩn kháng được kháng sinh?

Vì sao vi khuẩn kháng được kháng sinh?

12:08 , 22/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên