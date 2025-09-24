Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phát hiện cơ sở dùng chất cấm để sản xuất giá đỗ số lượng lớn

24-09-2025 - 19:55 PM | Sống

Gần 500kg giá đỗ tẩm hóa chất cấm 6-BAP chuẩn bị tung ra thị trường bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện một cơ sở sử dụng hóa chất cấm để sản xuất giá đỗ bán ra thị trường.

Cụ thể, khoảng 9h ngày 21/9, lực lượng chức năng kiểm tra hộ kinh doanh của bà Quách Thị Trần Tuyết (trú phường Thành Sen) và phát hiện cơ sở này dùng “nước kẹo” (chất 6-benzy laminopurine, viết tắt 6-BAP) để sản xuất 472kg giá đỗ. Lô giá đỗ trên chuẩn bị được đưa ra tiêu thụ tại các chợ và quán ăn trên địa bàn Hà Tĩnh.

Phát hiện cơ sở dùng chất cấm để sản xuất giá đỗ số lượng lớn- Ảnh 1.

Gần 500kg giá đỗ bẩn được lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở của bà Quách Thị Trần Tuyết

Phát hiện cơ sở dùng chất cấm để sản xuất giá đỗ số lượng lớn- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng làm việc với chủ cơ sở sản xuất giá đỗ độc hại. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Bà Tuyết thừa nhận mua “nước kẹo” từ một nhóm trên mạng xã hội và được hướng dẫn cách pha chế, sử dụng. Mỗi mẻ giá đỗ được bà dùng hóa chất tưới trong 3 – 5 ngày để cây giá phát triển nhanh, trắng, mập, ít rễ và bảo quản được lâu trước khi mang bán.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục lập hồ sơ, xử lý vụ việc này.

Hóa chất 6–Benzylaminopurine mà cơ sở trên dùng tưới giá đỗ không thuộc danh mục được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm và danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam.

Đây là chất kích thích tăng trưởng tế bào, nếu con người tiếp xúc hoặc ăn phải sẽ gây ra nhiều tác hại nghiêm trọng như ngộ độc cấp tính, rối loạn tiêu hóa (gây tổn thương thực quản, niêm mạc dạ dày và dẫn đến buồn nôn), ảnh hưởng hô hấp (gây khó thở, tổn thương phổi, viêm phổi, làm tăng nặng các bệnh về phổi, phế quản, thậm chí xơ phổi)...

Theo TRẦN LỘC/VTC NEWS

VTC News

