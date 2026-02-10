Tuần đi làm cuối cùng trước khi nghỉ Tết mà có 3 hành động này, EQ bạn thấp cực độ!

Trong không khí hối hả của những ngày cận Tết, khi tâm trí số đông đã bắt đầu "bay" về bên nồi bánh chưng hay những kế hoạch du xuân thì sự khác biệt giữa một người có trí tuệ cảm xúc (EQ) cao và người có EQ thấp lại trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Nhiều người vô tình để tâm lý "xả hơi sớm" làm lu mờ đi phong thái làm việc, để rồi tự tay trừ điểm uy tín của mình trong mắt đồng nghiệp và cấp trên.

Nếu bạn đang có 3 hành động dưới đây trong tuần làm việc cuối cùng này, hãy cẩn thận, vì bạn đang bộc lộ một chỉ số EQ cực thấp:

1. Để mặc deadline "treo lơ lửng" với tư tưởng: "Ra Tết rồi tính!"

Đây là biểu hiện rõ nhất của sự thiếu trách nhiệm và kém thấu cảm. Người có EQ thấp thường chọn cách trốn tránh những việc khó, những báo cáo dang dở bằng câu cửa miệng: "Thôi, để qua Tết cho thong thả".

Họ không hiểu rằng, việc dồn việc cũ sang năm mới không chỉ khiến bản thân gặp áp lực khởi đầu nặng nề, mà còn làm gián đoạn quy trình phối hợp của cả nhóm. Những người phải tiếp nhận phần việc liên đới từ bạn sẽ phải trải qua một kỳ nghỉ Tết không trọn vẹn vì lo lắng. Người tinh tế luôn cố gắng dứt điểm mọi đầu việc tồn đọng để bản thân và đồng nghiệp đều có thể kê cao gối ngủ ngon trong những ngày nghỉ.

2. Công khai "than nghèo kể khổ" hoặc soi mói túi tiền của đồng nghiệp

Tuần cuối cùng thường là thời điểm nhạy cảm về lương thưởng. Người có EQ thấp thường biến văn phòng thành nơi để dò hỏi: "Năm nay thưởng bao nhiêu?", hoặc tệ hơn là than phiền: "Công ty thưởng thế này thì ăn Tết bằng gì!". Hành động này không chỉ gây khó xử cho đồng nghiệp mà còn tạo ra năng lượng độc hại trong tập thể.

Ảnh minh họa: Pinterest

Việc mang thu nhập cá nhân ra làm chủ đề bàn tán hay so sánh hơn thua cho thấy bạn là người thiếu tế nhị, dễ bị cảm xúc vật chất chi phối và không biết trân trọng nỗ lực chung của doanh nghiệp trong một năm kinh tế đầy biến động.

3. "Rút phích cắm" kết nối và bỏ qua những lời chào hỏi, cảm ơn cuối năm

Tuần đi làm cuối cùng là cơ hội vàng để củng cố các mối quan hệ quý nhân. Thế nhưng, người có EQ thấp lại thường chọn cách làm việc lầm lũi, hối hả dọn đồ rồi ra về mà không một lời chào hỏi hay cảm ơn những người đã hỗ trợ mình suốt một năm qua. Sự vô tâm này vô tình cắt đứt những sợi dây liên kết vô hình nhưng vô cùng quan trọng chốn công sở.

Một lời cảm ơn chân thành đến bác bảo vệ, một lời chúc Tết ngắn gọn cho người ngồi cạnh hay một tin nhắn tri ân tới sếp... chính là những hành động nhỏ nhưng mang lại giá trị lớn lao, khẳng định bạn là người có trước có sau và luôn biết trân trọng nhân duyên.

Thái độ cuối năm định hình vị thế năm mới

Cách bạn kết thúc một năm cũ chính là cách bạn bắt đầu một năm mới. Đừng để sự nôn nóng về nhà làm hỏng đi hình ảnh chuyên nghiệp mà bạn đã mất công xây dựng suốt 365 ngày.

Người có EQ cao luôn giữ được sự chỉn chu đến phút cuối cùng, không chỉ để hoàn thành công việc mà còn để giữ gìn những mối quan hệ bền chặt. Sự tử tế và trách nhiệm trong tuần lễ cuối cùng này chính là tấm "thẻ thông hành" rạng rỡ nhất, giúp bạn đón một năm mới với tâm thế của người thành công và được mọi người nể trọng.