Động thái của phía Giao Hàng Nhanh, Viettel Post,... khi hội chủ shop nóng lòng về tình trạng đơn hàng Tết

Càng gần Tết, chủ shop kinh doanh online lại càng rơi vào trạng thái “mất ăn mất ngủ” vì hàng loạt kiện hàng vẫn chưa đến tay khách. Trên nhiều hội nhóm bán hàng, những lời thắc mắc về tình trạng đơn hàng sau khi gửi các đơn vị vận chuyển liên tục được đăng tải. Trong khi đó, đây cũng là dịp cao điểm của các đơn vị vận chuyển giao hàng. Nhiều bên như Giao Hàng Nhanh, Viettel Post, J&T Express… liên tục phát đi cảnh báo quá tải và điều chỉnh quy trình xử lý đơn, lịch nghỉ Tết,...

Chuyện gì đang xảy ra với hội chủ shop lúc này?

Từ khoảng đầu tháng 2, các hội nhóm kinh doanh trực tuyến liên tục xuất hiện bài đăng cập nhật tình trạng đơn hàng, tình hình giao hàng thời điểm này. Nhiều chủ shop chia sẻ bán hàng những ngày cuối năm rất "căng não" bởi khách đặt hàng mang về quê làm quà, không thấy shipper giao là nhắn tin và gọi điện hỏi chủ shop liên tục. Trong khi đó, chủ shop gọi lên tổng đài vận chuyển thì chỉ được báo quá tải, chờ xử lý.

“Khách đòi hủy, đòi hoàn tiền, còn mình thì kẹt ở giữa”, một chủ shop ở Hà Nội chia sẻ.

Chủ shop liên tục thắc mắc về tình trạng đơn hàng

Không chỉ các shop nhỏ lẻ, nhiều gian hàng lớn trên sàn thương mại điện tử cũng rơi vào cảnh tương tự.

Theo giới kinh doanh, đây là giai đoạn nhạy cảm nhất của ngành giao nhận. Lượng đơn tăng đột biến so với nhân sự, việc gom hàng, phân phát hàng ở các kho trung tâm dễ rơi vào quá tải, chỉ cần chậm một bước là cả chuỗi bị dồn ứ đọng.

Năm nay, tình hình càng căng hơn khi thói quen mua sắm dồn sát Tết đã trở lại mạnh mẽ. Người mua có xu hướng đặt đồ rất muộn: quần áo diện Tết, bánh mứt, quà biếu, đồ trang trí… tất cả đều trông chờ vào các chuyến xe cuối cùng. Chỉ cần đơn đến trễ một ngày, giá trị của nó gần như bằng không.

Giữa thế bị động, nhiều chủ shop buộc phải tự tìm cách khác để giao hàng. Nhiều người chuyển sang thuê ship nội thành với chi phí cao gấp 2 - 3 lần để vận chuyển các đơn quan trọng. Một số shop chấp nhận tự chạy xe giao tận nơi cho khách quen để giữ uy tín.

Không ít cửa hàng thì tạm khóa nhận đơn mới, chỉ tập trung xử lý các kiện tồn. Mỗi ngày đều liên tục gửi phản hồi, thắc lên đơn vị vận chuyển, tìm kiếm theo mã vận đơn để theo sát tình trạng đơn hàng. Cùng lúc đó cũng phải liên tục nhắn tin xin lỗi khách hàng, mong người mua hàng thông cảm cho những dịp cao điểm.

Nhiều chủ shop thậm chí còn gặp tình trạng hàng "quay đầu" về

Giao Hàng Nhanh, Viettel Post,... và các đơn vị vận chuyển phản ứng ra sao?

Trước sức nóng của nhu cầu giao và nhận hàng, nhiều đơn vị vận chuyển lớn đã có động thái trấn an, đưa ra thông báo trên các trang fanpage, website chính thức.

Theo đó, phía Giao Hàng Nhanh đăng tải bài trong một hội nhóm về thông tin liên quan đến việc hỗ trợ, khiếu nại. Đơn vị vận chuyển này mở một post để toàn bộ khách hàng có phản hồi, yêu cầu hỗ trợ về đơn hàng có thể bình luận theo đúng cú pháp. Sau đó, đội ngũ chăm sóc khách hàng của Giao hàng Nhanh sẽ hỗ trợ trong thời gian sớm nhất.

Thời gian nhận giải quyết phản hồi hiện tại từ ngày 9/2 đến ngày 15/2/2026. Phía Giao Hàng Nhanh cũng lưu ý rằng tất cả khiếu nại trong tuần sẽ được tổng hợp và sẽ không duyệt những yêu cầu khiếu nại đơn lễ.

Giao Hàng Nhanh tạo bài đăng để khách hàng có thể gửi thắc mắc, khiếu nại

Còn với Viettel Post, đơn vị vận chuyển cũng đã đưa ra thông báo về kênh hỗ trợ giải quyết khiếu nại nhanh nhất. Viettel Post khuyến khích người tiêu dùng sử dụng app hoặc website của đơn vị vận chuyển để sử dụng dịch vụ chăm sóc khách hàng chính thống, vấn đề cũng được xử lý nhanh gọn và rõ ràng hơn.

Viettel Post cũng cập nhật gấp về kênh hỗ trợ phản hồi thắc mắc từ khách hàng

Đối với J&T Express, đơn vị vận chuyển có một nhóm riêng tư trên Facebook dành riêng cho khách hàng để có thể kết nối trực tiếp với đội ngũ chăm sóc khách hàng. Tại đây, khách hàng có thể được tiếp nhận nhanh yêu cầu khi bình luận dưới bài đăng hỗ trợ giải đáp thắc mắc, khiếu nại cũng như cập nhật những thông tin mới nhất từ J&T Express.

Ngoài ra, đơn vị vận chuyển cũng cung cấp thêm một số kênh liên hệ khác để khách hàng có thể tìm đến và được hỗ trợ nhanh nhất. Vì đang mùa cao điểm, J&T Express cập nhật nhiều thông tin trấn an khách hàng.

“Giữa mùa cao điểm, khi phố phường rộn ràng chuẩn bị đón xuân, những chuyến xe hàng vẫn lăn bánh không ngơi nghỉ. Các anh em shipper vẫn nỗ lực giao từng kiện hàng bằng tất cả sự tận tâm, khẩn trương bởi J&T biết rằng, phía sau mỗi đơn hàng là một niềm mong chờ. J&T hiểu bạn đang háo hức chờ hàng giao về KỊP TẾT. Mong bạn dành thêm một chút kiên nhẫn, một chút chia sẻ và cùng chờ đón một mùa Tết đủ đầy!”, bài viết trên fanpage J&T Express Vietnam.