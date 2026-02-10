Đừng dùng màng bọc thực phẩm để bảo quản thức ăn thừa! Các chuyên gia Nhật Bản tiết lộ phương pháp khá bất ngờ

Rất nhiều người trong chúng ta gặp khó khăn trong vấn đề xử lý thực phẩm thừa - đặc biệt là cơm. Hầu hết mọi người áp dụng cách đơn giản nhất là bọc bằng màng bọc thực phẩm và cho vào tủ lạnh. Trong khi đó mới đây, sự việc cơ quan chức năng phát hiện hàng trăm cuộn màng bọc thực phẩm giả được sản xuất tại một cơ sở thuộc thôn Lũng Kênh, xã Hoài Đức (Hà Nội). Điều này khiến người tiêu dùng không khỏi hoang mang bởi sức khoẻ bị ảnh hưởng khi tiêu thụ phải hàng giả. Bên cạnh đó việc dùng màng bọc thực phẩm để bảo quản thức ăn, cụ thể là cơm sẽ khiến cơm bị khô, cứng và chuyển ố vàng khi hâm nóng bằng lò vi sóng vào ngày hôm sau. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến hương vị mà màng bọc thực phẩm còn có thể giải phóng chất làm dẻo/vi nhựa khi tiếp xúc với dầu hơi ấm. Trang web về phong cách sống Nhật Bản gần đây đã chia sẻ một "phương pháp bảo quản bằng giấy nướng". Chỉ cần bọc chặt cơm trong một tờ giấy nướng khi cơm vẫn còn hơi ấm và làm phẳng giấy. Cách này tận dụng hơi nước của chính cơm để tạo ra không gian bảo quản tự nhiên.

Phương pháp này không chỉ loại bỏ nguy cơ mất an toàn thực phẩm do màng bọc thực phẩm không an toàn, tránh được vi nhựa... mà còn giữ cho cơm mềm và dẻo như cơm mới nấu sau khi bảo quản lạnh và rã đông. Bài viết này sẽ phân tích chi tiết 5 bước của "kỹ thuật bọc bằng 1 tờ giấy nướng" và cũng chia sẻ các mẹo "ngăn ngừa cơm bị khô và cứng" khi sử dụng nồi cơm điện và lò vi sóng. Nắm vững những mẹo này, cơm thừa của bạn sẽ ngon không kém gì lúc mới nấu!

3 rủi ro chính khi sử dụng màng bọc thực phẩm để bảo quản thức ăn thừa

Trước hết, điều quan trọng là phải hiểu tại sao cơm lại bị cứng. Khi cơm được bảo quản lạnh (khoảng 2-5°C), các phân tử tinh bột sẽ bị co lại và sắp xếp lại thành cấu trúc tinh thể chặt chẽ hơn, độ ẩm bị mất đi nhanh chóng. Kết hợp với khả năng niêm phong hạn chế của màng bọc thực phẩm thông thường, nó không thể cách ly hoàn toàn không khí khô bên trong tủ lạnh, khiến cơm vốn mềm dẻo bị cứng lại. Theo dữ liệu từ Hội đồng Người tiêu dùng Hồng Kông và các tổ chức khác, việc bảo quản thức ăn thừa (đặc biệt là thức ăn nóng hoặc nhiều dầu mỡ) bằng màng bọc thực phẩm tiềm ẩn nhiều rủi ro:

1. Các chất độc hại: Vật liệu nhựa (như PVC) dễ dàng giải phóng chất làm dẻo khi tiếp xúc với nhiệt độ cao và thực phẩm nhiều chất béo, làm tăng nguy cơ sức khỏe.

2. Khả năng chịu nhiệt kém: Khả năng chịu nhiệt tối đa của màng bọc thực phẩm thông thường chỉ khoảng 110°C. Khi đun nóng bằng lò vi sóng, nó dễ bị chảy và biến dạng, để lại cặn nhựa trên thực phẩm.

3. Sự phát triển của vi khuẩn: Nếu màng bọc thực phẩm không được niêm phong đúng cách hoặc xảy ra hiện tượng ngưng tụ, nó có thể đẩy nhanh quá trình hư hỏng thực phẩm và sự phát triển của vi khuẩn.

Chỉ cần một tờ giấy nướng và quay trong lò vi sóng 2 phút

Theo trang web về phong cách sống Nhật Bản, bạn có thể giữ cho cơm tơi xốp và dẻo ngon sau khi rã đông và hâm nóng chỉ bằng một tờ giấy nến.

1. Cắt giấy nến: Cắt một miếng giấy nến đủ lớn để gói cơm (khoảng cỡ A4, điều chỉnh theo lượng cơm).

2. Cho cơm vào: Cho cơm vào giữa tờ giấy nến.

3. Gói lại: Gấp hai bên giấy nến vào trong, giống như gói quà, đảm bảo cơm được gói chặt.

4. Làm phẳng và tạo hình: Nhẹ nhàng ấn cơm bằng lòng bàn tay để dàn đều, tạo thành một "bánh cơm" dẹt.

5. Gấp và niêm phong: Gấp mép hở của giấy nến xuống dưới hoặc ấn chặt.

Mẹo: Tốt nhất nên chia cơm khi còn hơi ấm (khoảng 60℃) sau khi nấu để giữ ẩm và tránh bị cứng. Để rã đông, chỉ cần lấy cơm ra và cho vào lò vi sóng (khoảng 1-2 phút). Tuy nhiên, khi sử dụng giấy nướng, hãy nhớ kiểm tra khả năng chịu nhiệt và xem nó có an toàn khi dùng trong lò vi sóng hay không.

Có 2 cách để hâm nóng cơm thừa

Bên cạnh các phương pháp bảo quản đúng cách, dưới đây là một số cách để ngăn cơm thừa bị khô sau khi hâm nóng:

1. Hấp trong nồi cơm điện: Nếu cơm để trong tủ lạnh bị khô, hãy cho cơm vào tô rồi đặt vào lòng nồi cơm điện, thêm một ít nước vào lòng nồi và hấp.

2. Lò vi sóng: Thêm một ít nước ấm vào cơm thừa, trộn đều và quay trong lò vi sóng ở mức công suất thấp đến trung bình trong nửa phút. Nếu nhiệt độ chưa đủ, hãy tiếp tục hâm nóng thêm 10 giây mỗi lần để giữ cho cơm ẩm. Đối với cơm đông lạnh, hâm nóng từ 2 đến 3 phút.