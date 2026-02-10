3 điều người EQ cao nhất định sẽ làm dịp cuối năm cũ, đầu năm mới

Cuối năm cũ - đầu năm luôn là khoảng thời gian rất đặc biệt. Người thì tất bật tổng kết, người lo toan Tết nhất, người lại tranh thủ “reset” bản thân sau một năm nhiều biến động. Cũng trong những ngày chuyển giao ấy, có một kiểu người không ồn ào tuyên bố mục tiêu, không đăng quá nhiều status truyền động lực, nhưng càng nhìn càng thấy… dễ chịu. Họ chính là những người có EQ cao .

Không phải vì họ sống hoàn hảo hơn người khác, mà bởi cách họ đối diện với quá khứ, hiện tại và những mối quan hệ xung quanh trong thời điểm nhạy cảm nhất của năm. Dịp cuối năm cũ, đầu năm mới, người EQ cao thường làm 3 điều sau.

Ảnh minh họa.

1. Họ chủ động “đóng lại” những điều không còn cần thiết

Người EQ cao hiểu rằng không phải mọi mối quan hệ, mọi cảm xúc hay mọi câu chuyện đều cần được mang sang năm mới. Cuối năm, họ dành thời gian nhìn lại: ai là người nên giữ, ai là người nên buông; điều gì là bài học, điều gì chỉ nên dừng ở ký ức.

Họ không nhất thiết phải nói lời cắt đứt, cũng không cần một cuộc đối chất ồn ào. Đôi khi, chỉ là im lặng đúng lúc , giảm bớt kỳ vọng, ngừng tiêu hao năng lượng cho những mối quan hệ khiến mình mệt mỏi. Với người EQ cao, khép lại không phải vì hằn học, mà vì tự tôn trọng cảm xúc của chính mình.

2. Họ chọn nói lời biết ơn thay vì chỉ tập trung vào thiếu sót

Cuối năm là mùa tổng kết, và cũng là mùa dễ… tự trách. Nhưng người EQ cao có một thói quen khác: họ tìm ra điều đáng biết ơn , ngay cả trong một năm không hoàn hảo.

Biết ơn vì mình vẫn đi tới cuối năm, biết ơn những người đã ở lại, và cả những người đã rời đi nhưng để lại bài học. Họ không phủ nhận khó khăn, nhưng không để bản thân mắc kẹt trong cảm giác “giá như”. Chính sự biết ơn này giúp họ bước sang năm mới với tâm thế nhẹ nhàng hơn, ít cay nghiệt với bản thân hơn.

Ảnh minh họa.

3. Họ đặt ranh giới cảm xúc cho năm mới, thay vì đặt quá nhiều mục tiêu

Khác với hình ảnh quen thuộc của những bản “to-do list” dày đặc đầu năm, người EQ cao ưu tiên thiết lập ranh giới hơn là chạy theo mục tiêu. Họ tự hỏi: năm tới mình muốn sống như thế nào, chứ không chỉ làm được bao nhiêu việc.

Họ học cách nói “không” với những lời nhờ vả khiến bản thân kiệt sức, giảm bớt việc làm hài lòng người khác bằng mọi giá. Người EQ cao hiểu rằng một năm mới tốt hơn không đến từ việc ép mình mạnh mẽ, mà đến từ việc biết dừng đúng lúc, biết nghỉ ngơi và bảo vệ cảm xúc cá nhân .

Cuối cùng, EQ cao không khiến cuộc sống bớt khó khăn, nhưng giúp con người ta đi qua những giai đoạn chuyển giao một cách êm hơn. Dịp cuối năm cũ, đầu năm mới, thay vì cố trở thành một phiên bản hoàn hảo, có lẽ điều quan trọng nhất là học cách đối xử tử tế với chính mình, như cách người EQ cao vẫn đang làm.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.