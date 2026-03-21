Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện cụ bà 70 tuổi mang 19 chỉ vàng tới tiệm vàng giao dịch, công an lập tức ngăn chặn

21-03-2026 - 10:33 AM | Sống

Phát hiện cụ bà có biểu hiện lạ khi mang vàng đi bán, Công an xã Giai Lạc kịp thời ngăn chặn, không để thiệt hại xảy ra.

Theo công an tỉnh Nghệ An, khoảng 11 giờ, ngày 18/3/2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Công an xã Giai Lạc phát hiện bà M.T.H (70 tuổi) đi xe đạp đến một tiệm vàng bạc trên địa bàn bán 19 chỉ vàng. Người phụ nữ có biểu hiện nghi vấn, bất thường.

Qua xác minh, Cơ quan Công an xác định cụ bà đã bị các đối tượng lạ mặt giả danh là “cán bộ” Công an gọi điện thoại đe dọa.

Cụ bà cùng 19 chỉ vàng chuẩn bị đem bán

Các đối tượng này thông báo về việc cụ H có liên quan đến nhóm tội phạm rửa tiền và đường dây tội phạm mua bán trái phép chất ma tuý. Các đối tượng dẫn dụ cụ H liên hệ với một đối tượng khác tự xưng là “cán bộ” Cục Cảnh sát ma tuý Bộ Công an để kê khai tài sản và chuyển tiền cho các đối tượng nhằm làm thủ tục chứng minh tài sản “sạch” không liên quan đến các đường dây tội phạm.

Công an xã kịp thời ngăn chặn tại tiệm vàng

Khi cụ H mang 19 chỉ vàng đi bán để chuyển cho các đối tượng thì Công an xã Giai Lạc kịp thời phát hiện, can thiệp, ngăn chặn, không để thiệt hại xảy ra. Sau khi được thông báo nội dung, tình hình vụ việc, người thân bà H rất vui mừng, phấn khởi, bày tỏ lòng cảm kích và viết thư cảm ơn đến cán bộ, chiến sỹ Công an xã Giai Lạc.

Qua vụ việc trên, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân, Cơ quan chức năng không làm việc chính thức qua điện thoại; người dân phải đề cao cảnh giác, luôn giữ bình tĩnh và không bị đánh lừa bởi áp lực tâm lý và đe doạ; không cung cấp thông tin cá nhân hay tiền bạc qua điện thoại; khi có người lạ gọi đến, tuyệt đối không chuyển tiền hay làm theo yêu cầu của các đối tượng, đồng thời liên hệ ngay đến Cơ quan Công an nơi cư trú.

Theo Công an tỉnh Nghệ An

Giấu dây chuyền, lắc tay, vàng miếng SJC trong hũ nhựa dưới chân cầu thang, vợ mượn vàng đi đám giỗ mới bàng hoàng phát hiện cảnh tượng khó tin

Minh Ánh

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên