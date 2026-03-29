Mỹ công bố top 12 loại rau quả "ngậm" nhiều thuốc trừ sâu nhất 2026, bất ngờ với thứ ở vị trí đầu tiên

Theo phân tích của EWG, việc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) kiểm tra hơn 50.000 mẫu thuộc 47 loại trái cây và rau quả đã cho thấy dư lượng thuốc trừ sâu ở các mức độ khác nhau trong nhiều loại nông sản được tiêu thụ phổ biến vào năm 2026. Báo cáo cũng chỉ ra rằng hơn 60% số mẫu có dư lượng thuốc trừ sâu cao này chứa PFAS (hóa chất vĩnh cửu), những chất khó phân hủy và có liên quan đến các vấn đề như ung thư, tổn thương hệ miễn dịch và rối loạn nội tiết.

Rau bina đứng đầu danh sách "các loại trái cây và rau củ bẩn nhất". Dữ liệu cho thấy các mẫu rau bina được trồng theo phương pháp thông thường cho kết quả dương tính với trung bình khoảng bảy loại thuốc trừ sâu, với một số mẫu chứa tới 19 loại.

Khoảng 76% số mẫu chứa thuốc trừ sâu permethrin gây độc thần kinh. Ngoài ra, nhiều loại thuốc diệt nấm và các sản phẩm phân hủy của DDT cũng được phát hiện. Nghiên cứu chỉ ra rằng những chất này có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh và có liên quan đến các vấn đề như rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) và sự phát triển não bộ ở trẻ em.

Vị trí nông sản bị nhiễm thuốc trừ sâu phổ biến thứ hai được tìm thấy ở cải xoăn , các giống cải xoăn và cải mù tạt. Các loại rau lá xanh này cho thấy đặc điểm của "nhiễm nhiều loại thuốc trừ sâu": tổng cộng có khoảng 100 loại thuốc trừ sâu khác nhau được phát hiện, trung bình hơn 5 loại thuốc trừ sâu được phát hiện trên mỗi mẫu và tối đa 21 loại thuốc trừ sâu được phát hiện trong một mẫu duy nhất. 86% số mẫu chứa ít nhất hai loại thuốc trừ sâu. Trong số đó, gần 60% số mẫu cho kết quả dương tính với DCPA.

Vào tháng 8/2024, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) đã ban hành lệnh cấm khẩn cấp, đình chỉ mọi hoạt động sử dụng DCPA, một chất được xác định là chất gây ung thư tiềm tàng có thể ảnh hưởng đến chức năng tuyến giáp và sự phát triển của thai nhi ở phụ nữ mang thai. EPA vẫn đang đánh giá xem DCPA có an toàn để sử dụng hay không hoặc liệu việc sử dụng nó có nên bị ngừng hoàn toàn hay không. Hơn nữa, trong các mẫu rau lá xanh được Bộ Nông nghiệp kiểm tra, cứ bốn mẫu thì có một mẫu chứa thuốc trừ sâu bifenthrin và cypermethrin, trong khi 30% mẫu cải xoăn và 27% mẫu cải mù tạt cũng cho kết quả dương tính với imidacloprid.

Dâu tây đứng thứ ba. Các xét nghiệm cho thấy mỗi mẫu dâu tây trung bình chứa khoảng tám loại thuốc trừ sâu, với 99% số mẫu chứa ít nhất một loại thuốc trừ sâu. Một số mẫu thậm chí còn chứa nhiều hơn mười loại, tối đa là 23 loại. Tổng cộng có 82 loại thuốc trừ sâu khác nhau được phát hiện.

Các loại trái cây và rau quả khác nằm trong danh sách "trái cây và rau quả bẩn nhất" bao gồm nho, quả xuân đào, đào, anh đào, táo, dâu đen, lê, khoai tây và việt quất . Ngoại trừ khoai tây, các loại trái cây và rau quả còn lại trung bình chứa từ bốn dư lượng thuốc trừ sâu trở lên.

Thuốc diệt nấm pyraclostrobin và flupyradifon là những loại thuốc trừ sâu được sử dụng phổ biến nhất trên cây ăn quả, được phun vào cuối mùa vụ hoặc thậm chí sau khi thu hoạch để ngăn ngừa thối rữa trong quá trình bảo quản. Cả hai loại thuốc diệt nấm này đều có thể gây ảnh hưởng đến sự tiết hormone và làm tổn thương hệ sinh sản nam giới.

Các loại thuốc trừ sâu đáng lo ngại nhất trên cây mâm xôi và việt quất là các loại thuốc trừ sâu có độc tính cao như malathion, acephate và methamidophos, có thể gây tổn thương hệ thần kinh.

Khoai tây được đưa vào danh sách vì chúng chứa hàm lượng chlorpropham cao, một chất chủ yếu được sử dụng để ngăn khoai tây nảy mầm trong quá trình bảo quản. Chất này bị cấm ở Liên minh Châu Âu và được cho là có khả năng ảnh hưởng đến tuyến giáp và hệ thống máu. Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu (EFSA) cũng bày tỏ lo ngại về 3-chloroaniline, một sản phẩm phụ của quá trình phân hủy chlorpropham trong khi chiên khoai tây.

Ngoài danh sách "các loại trái cây và rau quả bẩn nhất", EWG cũng xếp hạng 15 loại trái cây và rau quả là "sạch nhất", với khoảng 60% mẫu không phát hiện dư lượng thuốc trừ sâu. Dứa, ngô ngọt (tươi và đông lạnh) và bơ đứng đầu ba vị trí, tiếp theo là đu đủ, hành tây, đậu Hà Lan đông lạnh, măng tây, bắp cải, súp lơ, dưa hấu, xoài, chuối, cà rốt , nấm và kiwi.

EWG nhấn mạnh rằng danh sách này nhằm giúp người tiêu dùng giảm thiểu rủi ro, chứ không phải giảm lượng rau quả tiêu thụ. Đa dạng hóa chế độ ăn uống, ưu tiên các loại rau quả có dư lượng thuốc trừ sâu thấp, mua sản phẩm hữu cơ và rửa sạch kỹ trước khi ăn là những cách hiệu quả để giảm tiếp xúc với thuốc trừ sâu.