Tại sao chúng ta nên ăn thêm các loại rau củ sẫm màu, đáng tiếc nhiều người Việt vẫn ăn thiếu mỗi ngày

Trong mâm cơm của người Việt, rau gần như là món "không thể thiếu". Từ bát canh rau muống, đĩa cải xào cho đến đĩa salad ăn kèm, ai cũng nghĩ rằng chỉ cần "có rau là đủ".

Nhưng sự thật lại không đơn giản như vậy.

Theo Hướng dẫn dinh dưỡng cho người dân Trung Quốc (2022), một người trưởng thành nên ăn khoảng 300-500g rau mỗi ngày, và đặc biệt, rau màu đậm phải chiếm hơn một nửa. Điều này có nghĩa là không chỉ ăn đủ lượng, mà còn phải ăn đúng loại.

Vấn đề là: trong thực tế, rất nhiều người vẫn đang ăn rau "cho có", nhưng lại thiếu đi nhóm rau quan trọng nhất - những loại rau có màu đậm.

Rau xanh, đỏ, tím… nhìn đẹp mắt, nhưng khác nhau ở điều quan trọng hơn nhiều

Nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy quầy rau ngoài chợ lúc nào cũng rực rỡ: rau xanh mướt, cà rốt cam tươi, bắp cải tím óng ánh, ớt chuông đỏ rực…

Những màu sắc này không chỉ để "trang trí" cho đẹp mắt.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, màu sắc càng đậm thì hàm lượng dưỡng chất càng cao. Nhóm rau được gọi là "rau màu đậm" bao gồm các loại có màu:

Xanh đậm như rau bina, cải thìa, bông cải xanh

Cam, vàng như cà rốt, bí đỏ

Đỏ, tím như rau dền, bắp cải tím

Đây chính là nhóm rau được xem như "hạng ưu" trong thế giới thực phẩm.

Cùng là rau, nhưng dinh dưỡng có thể chênh nhau đến vài chục lần

Điều khiến nhiều người bất ngờ là: rau màu đậm không chỉ "nhỉnh hơn một chút", mà vượt trội rõ rệt so với rau màu nhạt.

Cụ thể: Hàm lượng vitamin C, vitamin B2 và beta-carotene có thể cao gấp 5-10 lần; Hàm lượng canxi và sắt thậm chí có thể cao hơn vài chục lần.

Nói cách khác, nếu chỉ ăn các loại rau nhạt màu, bạn có thể vẫn "ăn đủ rau" nhưng lại chưa chắc đã đủ chất.

Không chỉ bổ dưỡng, rau màu đậm còn âm thầm bảo vệ cơ thể mỗi ngày

Lợi ích của nhóm rau này không chỉ nằm ở con số dinh dưỡng, mà còn thể hiện rõ qua tác động đến sức khỏe.

Những loại rau xanh đậm như rau bina hay bông cải xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa và chất xơ, giúp cơ thể cải thiện độ nhạy insulin, từ đó ổn định đường huyết tốt hơn – điều đặc biệt quan trọng với người có nguy cơ tiểu đường.

Trong khi đó, các loại rau màu cam vàng như cà rốt lại giàu beta-carotene, khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành vitamin A, giúp giảm mỏi mắt, bảo vệ thị lực - rất cần thiết trong thời đại ai cũng dùng điện thoại và máy tính nhiều.

Còn các loại rau màu đỏ, tím như cà chua hay bắp cải tím lại chứa lycopene và anthocyanin – những chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ mạch máu, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch.

Có thể nói, mỗi màu sắc là một "lớp bảo vệ" khác nhau cho cơ thể.

Nhiều người ăn rau mỗi ngày, nhưng lại vô tình làm mất hết chất tốt

Một điều đáng tiếc là dù đã chọn đúng rau, nhưng cách chế biến lại khiến dinh dưỡng "đi mất một nửa".

Thói quen phổ biến như: Luộc rau quá lâu; Ngâm rau quá kỹ; Xào với quá nhiều dầu mỡ… đều có thể làm hao hụt đáng kể vitamin, đặc biệt là các vitamin tan trong nước.

Cách tốt hơn là:

Nấu nhanh, xào nhanh trên lửa lớn

Cho rau vào khi nước đã sôi

Hạn chế dùng quá nhiều dầu và muối

Với những loại có thể ăn sống như xà lách, dưa chuột, ăn trực tiếp hoặc làm salad lại là cách giữ dinh dưỡng tốt nhất.

Biết là tốt, nhưng làm sao để ăn đủ mỗi ngày?

Trên thực tế, "ăn đủ rau" không phải chuyện dễ, đặc biệt với người bận rộn, trẻ nhỏ kén ăn hoặc người lớn tuổi ăn kém.

Một số mẹo nhỏ nhưng hiệu quả có thể giúp bạn duy trì thói quen này dễ dàng hơn.

Thay vì ép bản thân phải ăn thật nhiều loại rau mỗi ngày, bạn có thể bắt đầu đơn giản bằng việc mỗi ngày thêm một loại rau so với hôm trước. Nghe có vẻ nhỏ, nhưng lại dễ duy trì và ít áp lực hơn rất nhiều.

Khi nấu ăn, việc kết hợp rau với một chút thịt băm hoặc thịt thái sợi cũng giúp món ăn ngon miệng hơn, giảm cảm giác "khó ăn" của rau. Thậm chí, có nghiên cứu cho thấy cách này giúp lượng rau tiêu thụ trong bữa ăn tăng đáng kể.

Với trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi, bạn có thể "giấu rau" bằng cách băm nhỏ rồi trộn vào cơm, cháo hoặc nhân món ăn. Mỗi bữa chỉ cần thêm khoảng 50g rau, lâu dần vẫn đủ lượng cần thiết mà không gây cảm giác bị ép ăn.

Không phải cứ ăn rau là đủ, mà phải ăn đúng

Cuối cùng, điều quan trọng nhất không nằm ở việc "có ăn rau hay không", mà là ăn loại rau nào và ăn như thế nào.

Một đĩa rau xanh đậm, đỏ hay tím không chỉ giúp bữa cơm thêm đẹp mắt, mà còn là cách đơn giản để bạn bổ sung nhiều dưỡng chất hơn, bảo vệ cơ thể từ bên trong.

Vì vậy, lần tới khi đi chợ, thay vì chọn rau theo thói quen, có lẽ bạn nên để ý thêm một chút: Rau càng đậm màu - càng đáng để cho vào giỏ hàng.