Mẹo "xương máu" phân biệt thịt lợn tươi - ôi, người bán không bao giờ qua mắt được bạn

Trong bữa cơm gia đình Việt, thịt lợn là nguyên liệu quen thuộc, xuất hiện từ món kho, xào đến canh. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách phân biệt thịt tươi và thịt đã ôi, đặc biệt khi đi chợ vào giờ muộn hoặc mua ở nơi không quen. Chỉ cần tinh ý một chút ở màu sắc, mùi và độ đàn hồi, bạn hoàn toàn có thể chọn được miếng thịt đảm bảo an toàn cho gia đình.

Dưới đây là những mẹo đơn giản nhưng rất hữu ích để nhận biết thịt lợn tươi và thịt đã xuống cấp.

1. Quan sát màu sắc của thịt

Thịt lợn tươi thường có màu hồng nhạt đến đỏ tươi, bề mặt khô ráo, không bị xỉn màu. Phần mỡ đi kèm có màu trắng trong hoặc hơi ngà, nhìn rõ độ tươi. Ngược lại, thịt đã ôi thường chuyển sang màu sẫm, đỏ thâm hoặc xám nhạt, bề mặt có thể tái đi hoặc loang lổ không đều. Mỡ cũng không còn trắng mà ngả vàng, đục và kém hấp dẫn.

2. Kiểm tra độ đàn hồi

Dùng ngón tay ấn nhẹ vào miếng thịt là cách nhanh nhất để nhận biết. Thịt tươi sẽ có độ đàn hồi tốt, khi ấn xuống sẽ nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu, không để lại vết lõm. Trong khi đó, thịt ôi hoặc để lâu thường mềm nhũn, khi ấn vào có cảm giác bở, vết lõm giữ lâu hoặc không đàn hồi trở lại.

3. Ngửi mùi là cách “chuẩn” nhất

Thịt tươi có mùi nhẹ, gần như không có mùi lạ, chỉ thoang thoảng mùi đặc trưng của thịt sống. Nếu bạn cảm thấy mùi chua, tanh gắt hoặc hôi khó chịu, đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy thịt đã bắt đầu ôi. Với những miếng thịt bị tẩm ướp hoặc xử lý mùi, bạn nên cẩn trọng vì mùi có thể bị che lấp.

4. Quan sát bề mặt và độ khô ráo

Thịt lợn tươi có bề mặt khô ráo, không nhớt, khi sờ vào có cảm giác hơi dính nhẹ nhưng không trơn trượt. Ngược lại, thịt ôi thường có lớp nhớt trên bề mặt, sờ vào trơn và dính tay nhiều hơn bình thường. Đây là dấu hiệu thịt đã bị vi khuẩn phân hủy.

5. Quan sát phần nước rỉ ra từ thịt

Thịt tươi giữ nước tốt nên ít bị chảy nước. Nếu có, nước cũng trong và không có mùi lạ. Trong khi đó, thịt để lâu thường rỉ ra nhiều nước, màu đục hoặc hơi hồng sẫm, kèm theo mùi khó chịu. Đây là dấu hiệu thịt đã mất độ tươi và không còn đảm bảo chất lượng.

6. Quan sát phần da và thớ thịt

Với thịt còn da, da lợn tươi thường mịn, không có đốm lạ, khi kéo nhẹ có độ đàn hồi nhất định. Thớ thịt bên trong rõ ràng, săn chắc. Ngược lại, thịt ôi có thể xuất hiện các đốm lạ trên da, thớ thịt rời rạc, không còn độ kết dính.

7. Lưu ý với thịt “đẹp bất thường”

Một số trường hợp thịt có màu đỏ tươi bất thường, bề mặt bóng loáng hoặc quá khô ráo cũng cần cảnh giác. Có thể đó là thịt đã được xử lý bằng hóa chất để giữ màu và kéo dài thời gian bán. Khi gặp loại thịt này, tốt nhất nên ưu tiên mua ở nơi uy tín thay vì chỉ nhìn vẻ ngoài.

Việc chọn thịt lợn tươi không chỉ giúp món ăn ngon hơn mà còn đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình. Chỉ cần dành thêm vài phút quan sát và kiểm tra kỹ trước khi mua, bạn hoàn toàn có thể tránh được nguy cơ sử dụng thực phẩm kém chất lượng. Trong trường hợp có bất kỳ dấu hiệu nghi ngờ nào, tốt nhất nên bỏ qua và chọn miếng thịt khác để đảm bảo an toàn.