Những "thực phẩm" chứa độc tố chết người không có thuốc giải, đun nóng tới 120 độ C cũng không có tác dụng

Chỉ cần ăn nhầm, nhẹ thì nhập viện cấp cứu, nặng có thể mất mạng ngay tại chỗ. Đây không phải lời cảnh báo suông, mà là những trường hợp có thật.

Cóc: “bài thuốc dân gian” nguy hiểm chết người

Một trong những ví dụ điển hình là cóc. Nhiều người tin rằng cóc có thể chữa bệnh, nhưng thực tế đây là loài chứa độc tố cực mạnh. Tại Hải Nam (Trung Quốc), ba người đàn ông sau khi uống rượu đã bắt con cóc ngoài đồng về chế biến như ếch. Chỉ sau khoảng 30 phút ăn, cả ba đều xuất hiện triệu chứng nặng như nôn ói, co giật, sốc. Một người tử vong tại chỗ, hai người còn lại nguy kịch.

Điều này là bởi toàn bộ cơ thể cóc, từ da, tuyến đến gan đều chứa độc tố như bufotoxin. Đáng nói, loại độc này không bị phá hủy bởi nhiệt độ cao, kể cả đun 120 độ C nhiều giờ. Uống rượu cũng không “giải độc” mà còn khiến cơ thể hấp thu độc nhanh hơn. Hiện nay, y học vẫn chưa có thuốc giải đặc hiệu cho loại độc này.

Không chỉ cóc, dưới nước cũng tồn tại những sinh vật cực độc.

Điển hình là bạch tuộc vòng xanh , nhỏ bé nhưng cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần vài miligam độc tố cũng đủ gây tử vong. Khi trúng độc, người bệnh có thể suy hô hấp chỉ trong vài phút, gần như không kịp cấp cứu.

Hay cá nóc - món ăn “vừa thèm vừa sợ”. Độc tố tetrodotoxin trong cá nóc mạnh gấp hàng trăm lần chất độc thông thường, tấn công trực tiếp hệ thần kinh. Ngay cả người có kinh nghiệm chế biến cũng có thể sai sót, và cái giá phải trả là tính mạng.

Ngoài ra, nấm dại cũng là “sát thủ quen mặt” mỗi mùa mưa. Một số loại nấm độc nhìn gần giống nấm ăn được, khiến nhiều người chủ quan và trả giá đắt.

Vì sao vẫn có người ăn?

Nguyên nhân sâu xa nằm ở tâm lý chủ quan và tin vào kinh nghiệm truyền miệng. Nhiều người cho rằng “ăn bao năm không sao”, hoặc tin vào các bài thuốc dân gian chưa được kiểm chứng. Trong khi đó, phần lớn các loại độc này không có thuốc giải đặc hiệu, một khi trúng độc, cơ hội cứu sống rất mong manh.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên ăn động, thực vật hoang dã khi không chắc chắn an toàn; không tự chế biến các thực phẩm nguy hiểm như cá nóc; và luôn chọn thực phẩm rõ nguồn gốc, mua ở nơi uy tín.

Thực tế, có vô số thực phẩm an toàn và bổ dưỡng cho sức khỏe, không cần phải đánh cược tính mạng vì những món “lạ” hay lời đồn chưa được kiểm chứng. Bảo vệ sức khỏe bắt đầu từ chính những gì bạn đưa vào cơ thể mỗi ngày. Chỉ một phút chủ quan, hậu quả có thể là cả đời không thể sửa chữa.

Nguồn và ảnh: Aboluowang