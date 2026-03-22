Đi họp lớp, bạn bè khoe làm giám đốc, trưởng phòng, tôi nói mình làm shipper: Về đến nhà, nhận được tin nhắn khó có thể quên

Những buổi họp lớp sau nhiều năm không chỉ là dịp gặp lại bạn cũ, mà còn là nơi mỗi người vô tình “trình bày” hành trình của mình trước những người từng ở cùng một vạch xuất phát. Với Lưu Minh - một cựu sinh viên tại Hàng Châu (Trung Quốc), cuộc gặp gỡ tưởng như bình thường ấy lại trở thành một trải nghiệm để anh nhìn nhận lại cách con người đối xử với nhau trong những khác biệt về lựa chọn và hoàn cảnh.

10 năm sau ngày ra trường, lớp của Minh tổ chức gặp mặt tại một nhà hàng lớn. Không khí ban đầu cởi mở, câu chuyện xoay quanh gia đình, cuộc sống, rồi nhanh chóng chuyển sang công việc. Chủ đề gần như không thể thiếu trong những dịp như vậy.

Một người chia sẻ vừa được bổ nhiệm làm giám đốc chi nhánh. Người khác đang giữ vị trí trưởng phòng tại một công ty công nghệ. Một số bạn khởi nghiệp thành công, nói về gọi vốn, mở rộng thị trường. Những thông tin này, dù chỉ mang tính cập nhật, cũng phần nào tạo nên một “mặt bằng so sánh” vô hình giữa những người có mặt.

Lưu Minh từng có một khởi đầu nhiều kỳ vọng. Sau vài năm đi làm, anh quyết định khởi nghiệp trong lĩnh vực thương mại điện tử. Minh dồn toàn bộ vốn tích lũy, đồng thời vay thêm để mở rộng hoạt động, kỳ vọng tận dụng cơ hội từ thị trường đang tăng trưởng nhanh. Tuy nhiên, những biến động về chi phí, áp lực cạnh tranh và hạn chế trong quản trị khiến dự án không thể duy trì. Công ty phải đóng cửa, để lại cho anh khoản nợ lớn.

Trong bối cảnh đó, Minh chuyển sang làm shipper - công việc giúp anh có thu nhập đều đặn để từng bước xử lý các nghĩa vụ tài chính sau thất bại kinh doanh.

Khi được hỏi, anh chỉ trả lời ngắn gọn: “Mình đang giao hàng.” Không giải thích dài dòng, cũng không nhấn mạnh hoàn cảnh phía sau.

Phản ứng của mọi người ở bàn tiệc diễn ra nhanh và kín đáo. Câu chuyện được chuyển sang hướng khác.

Rời buổi họp sớm, Minh trở về với nhịp sinh hoạt quen thuộc. Với anh, thất bại trong kinh doanh không phải điều cần che giấu. Tuy nhiên, trải nghiệm tại buổi họp lớp cho thấy một thực tế: trong nhiều trường hợp, nghề nghiệp hiện tại dễ trở thành tiêu chí nhanh nhất để người khác hình dung về một cá nhân.

Tối cùng ngày, sau khi về phòng trọ, Minh nhận được tin nhắn từ một người bạn trong lớp. Người này bày tỏ sự bất ngờ khi biết Minh đang làm công việc giao hàng, đồng thời đề nghị nếu cần có thể giới thiệu một vị trí ổn định hơn, phù hợp với năng lực trước đây của anh.

Không có lời lẽ mang tính phán xét. Ngược lại, đó là một đề nghị mang tính cá nhân, được gửi riêng sau buổi gặp.

Với Minh, tin nhắn này đến vào thời điểm khá đặc biệt. Sau một buổi tối mà phần lớn câu chuyện xoay quanh chức danh và vị trí, việc có một người chủ động nhắn riêng, đề cập đến khả năng hỗ trợ, là điều anh không nghĩ tới.

Minh cho biết anh cảm thấy nhẹ lòng khi đọc tin nhắn. Không phải vì cơ hội công việc cụ thể, mà vì cách người bạn lựa chọn tiếp cận: không nói trực tiếp giữa đám đông, không đặt anh vào tình huống khó xử, và vẫn giữ sự tôn trọng cần thiết.

Anh trả lời ngắn gọn, cảm ơn lời đề nghị và cho biết hiện tại vẫn đang tập trung xử lý các khoản nợ sau lần khởi nghiệp thất bại. Khi tình hình ổn định hơn, anh sẽ cân nhắc những hướng đi tiếp theo.

Chính Lưu Minh cũng nhận ra rằng họp lớp không chỉ có những áp lực so sánh vô hình, mà còn tồn tại cách ứng xử chừng mực, kín đáo. Trong bối cảnh thành công thường được đo bằng vị trí và thu nhập, cách một người lựa chọn giúp đỡ người khác đúng lúc, đúng cách mang nhiều ý nghĩa đặc biệt. Điều đó đôi khi để lại ấn tượng lâu hơn cả những lời khẳng định về thành tựu cá nhân.

Theo Toutiao