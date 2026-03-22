Công an kiểm tra giao dịch 20 triệu đồng giữa Nguyễn Văn Trọng với 1 người phụ nữ Trung Quốc

22-03-2026 - 13:10 PM | Lifestyle

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ công an phường đã khẩn trương tiến hành xác minh nguồn gốc giao dịch.

Theo công an tỉnh Phú Thọ, mới đây, Công an phường Âu Cơ đã nhanh chóng xác minh, làm rõ một trường hợp chuyển khoản nhầm 20 triệu đồng và kịp thời hỗ trợ trao trả cho công dân nước ngoài theo đúng quy định pháp luật.

Cụ thể, ngày 16/3/2026, anh Nguyễn Văn Trọng (SN 1988, tạm trú tại khu dân cư Lê Đồng, phường Âu Cơ, tỉnh Phú Thọ) đến Công an phường Âu Cơ trình báo về việc bất ngờ nhận được số tiền 20.000.000 đồng từ một tài khoản lạ chuyển vào tài khoản cá nhân. Do không rõ nguồn gốc số tiền và lo ngại có thể liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, anh Trọng đã chủ động liên hệ cơ quan Công an để được hướng dẫn xử lý.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ công an phường đã khẩn trương tiến hành xác minh nguồn gốc giao dịch. Qua kiểm tra, lực lượng Công an xác định người chuyển khoản là chị Chen Ling (sinh năm 1982, quốc tịch Trung Quốc), hiện đang sinh sống và làm việc tại phường Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

Kết quả xác minh cho thấy giữa hai bên không có quan hệ quen biết hay giao dịch tài chính trước đó. Nguyên nhân vụ việc được xác định là do nhầm lẫn trong quá trình thực hiện thao tác chuyển khoản.

Sau khi làm rõ các nội dung liên quan, Công an phường Âu Cơ đã phối hợp với anh Nguyễn Văn Trọng tiến hành trao trả toàn bộ số tiền 20.000.000 đồng cho chị Chen Ling theo đúng quy định của pháp luật. Việc trao trả được thực hiện công khai, minh bạch, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.

Công an kiểm tra giao dịch 20 triệu đồng giữa Nguyễn Văn Trọng với 1 người phụ nữ Trung Quốc - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Văn Trọng trao trả tiền chuyển khoản nhầm cho chị Chen Ling tại Công an phường Âu Cơ

Qua vụ việc, Công an phường Âu Cơ ghi nhận và biểu dương tinh thần trung thực, ý thức chấp hành pháp luật và sự cảnh giác của anh Nguyễn Văn Trọng khi chủ động trình báo cơ quan chức năng. Đồng thời, lực lượng Công an khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, hạn chế sai sót. Trường hợp nhận được tiền không rõ nguồn gốc, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý kịp thời, tránh phát sinh những rủi ro pháp lý không đáng có.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ

Đinh Anh

Quỹ hưu trí 19 tỷ và hành trình "tiêu dùng tối giản" của bà mẹ đơn thân: Hóa ra hạnh phúc lớn nhất lại nằm ở đây!

Quỹ hưu trí 19 tỷ và hành trình "tiêu dùng tối giản" của bà mẹ đơn thân: Hóa ra hạnh phúc lớn nhất lại nằm ở đây! Nổi bật

Lộ diện "thiên đường cô độc" tại Việt Nam vừa được báo Anh xếp hạng lãng mạn nhất châu Á, vị trí chỉ sau Thái Lan

Lộ diện "thiên đường cô độc" tại Việt Nam vừa được báo Anh xếp hạng lãng mạn nhất châu Á, vị trí chỉ sau Thái Lan Nổi bật

Không gì hot hơn quần jeans ống rộng vào mùa hè, cứ mặc lên là thành người sành điệu

Không gì hot hơn quần jeans ống rộng vào mùa hè, cứ mặc lên là thành người sành điệu

Mỹ nhân Việt khiến netizen Trung choáng váng: Lá ngọc cành vàng nhà ngoại giao, gia thế - tài năng tiểu thuyết cũng không dám viết

Nam diễn viên phim giờ vàng VTV, ngoài đời là Trung tá công an

5 niềm vui, 4 nỗi lo khi trồng kim tiền trong nhà

