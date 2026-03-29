Tại sao có một số bộ phận sinh viên lên đại học lại sa sút?

Từng là học sinh giỏi, nổi bật trong lớp, nhưng khi bước vào đại học, không ít sinh viên lại rơi vào trạng thái sa sút, mất phương hướng. Điều gì khiến một giai đoạn được xem là "bước ngoặt trưởng thành" lại trở thành cú trượt dài với một số người?

Khi không còn ai "kèm cặp"

Ở phổ thông, học sinh quen với một môi trường có kỷ luật rõ ràng với lịch học cố định, bài tập được giao đều đặn, giáo viên theo sát từng bước tiến bộ. Nhưng lên đại học, mọi thứ thay đổi gần như hoàn toàn.

Sinh viên phải tự đăng ký môn học, tự lên kế hoạch học tập, tự chịu trách nhiệm với kết quả của mình. Không còn những lời nhắc nhở thường xuyên, không còn áp lực điểm danh nghiêm ngặt, nhiều người dễ rơi vào trạng thái "thả trôi". Việc bỏ một buổi học ban đầu có thể rất nhẹ nhàng, nhưng dần dần trở thành thói quen khó sửa.

Áp lực vô hình từ môi trường mới

Đại học là nơi quy tụ rất nhiều học sinh giỏi từ khắp nơi. Một người từng đứng top ở cấp 3 có thể bỗng nhiên trở nên "bình thường" giữa một tập thể toàn người xuất sắc.

Sự thay đổi này đôi khi tạo ra cú sốc tâm lý. Một số sinh viên mất tự tin, cảm thấy mình không còn nổi bật, từ đó giảm động lực học tập. Ngược lại, có người lại chọn cách né tránh áp lực bằng việc ít tham gia học tập, dần tụt lại phía sau.

Tự do quá sớm, dễ lạc hướng

Lần đầu xa gia đình, nhiều sinh viên được trải nghiệm cảm giác tự do gần như tuyệt đối khi không ai kiểm soát giờ giấc, không ai quản lý việc học hay chi tiêu.

Nếu không đủ kỷ luật, sự tự do này rất dễ biến thành "cái bẫy". Thức khuya, ngủ ngày, chơi game, lướt mạng xã hội, tham gia quá nhiều hoạt động bên ngoài… tất cả đều có thể khiến việc học bị đẩy xuống thứ yếu. Không ít người đến cuối kỳ mới "giật mình" khi nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều.

Học sai cách, mất nền tảng, thiếu mục tiêu rõ ràng

Phương pháp học ở đại học khác hoàn toàn so với phổ thông. Không còn kiểu học thuộc lòng hay làm theo khuôn mẫu, sinh viên cần đọc tài liệu, tự nghiên cứu, thảo luận và phản biện.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn giữ thói quen học cũ, dẫn đến việc không theo kịp bài giảng. Khi kiến thức bị hổng, việc "đuổi theo" trở nên ngày càng khó khăn, khiến họ dễ nản và buông xuôi.

Một trong những nguyên nhân sâu xa nhất là việc không có định hướng cụ thể. Nhiều sinh viên chọn ngành theo xu hướng, theo gia đình hoặc đơn giản là "đỗ đâu học đó".

Khi không thực sự hiểu mình học để làm gì, động lực rất dễ bị lung lay. Việc học trở thành nghĩa vụ hơn là lựa chọn, và chỉ cần một vài tác động bên ngoài, họ có thể nhanh chóng mất phương hướng.

Sự sa sút ban đầu có thể chỉ là điểm số giảm nhẹ, nhưng nếu kéo dài, nó có thể ảnh hưởng đến cả sự tự tin và cách nhìn nhận bản thân. Một số sinh viên dần mất niềm tin vào năng lực của mình, ngại thử thách và thu hẹp cơ hội phát triển.

Điều đáng nói là quá trình này diễn ra âm thầm, đến khi nhận ra thì đã khá muộn. Thực ra chương trình tại đại học không quá khó, nhưng đòi hỏi sự tự giác cao hơn. Nếu không quản lý được bản thân, rất dễ bị cuốn theo những yếu tố bên ngoài.

Hãy xác định mục tiêu càng sớm càng tốt, biết mình học để làm gì sẽ giúp bạn giữ được động lực trong những giai đoạn khó khăn và đừng ngại thay đổi cách học. Đại học là môi trường của tư duy, không phải ghi nhớ và việc thích nghi sớm sẽ tạo ra khác biệt lớn.