Ba loại rau củ tưởng bình thường nhưng lại là ‘vũ khí’ làm sạch đường ruột, thanh lọc cơ thể ai cũng cần biết!

Trong thời đại ai cũng quan tâm đến “detox” và thanh lọc cơ thể, nhiều người sẵn sàng chi tiền cho các loại nước ép đắt đỏ hay thực phẩm chức năng. Thế nhưng, ít ai biết rằng những “trợ thủ” hiệu quả nhất lại nằm ngay trong gian bếp của bạn.

Đó chính là những loại rau củ quen thuộc, dễ mua, giá rẻ nhưng lại có khả năng hỗ trợ tiêu hóa, giảm đầy hơi và giúp cơ thể đào thải tốt hơn.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Lâm - Nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, chia sẻ trên báo Sức khỏe & Đời sống: Chế độ ăn giàu chất xơ từ rau xanh và thực phẩm tự nhiên đóng vai trò rất quan trọng trong việc cải thiện hệ tiêu hóa và hỗ trợ đào thải chất cặn bã khỏi cơ thể.

Dưới đây là 3 loại rau được xem như “bộ ba làm sạch” mà bạn không nên bỏ qua.

1. Cần tây - “chổi quét” tự nhiên cho đường ruột

Nhắc đến thực phẩm thanh lọc, cần tây gần như luôn đứng đầu danh sách. Dù mùi vị khá “kén người ăn”, nhưng hiệu quả của loại rau này lại rất đáng nể.

Trước hết, cần tây chứa lượng lớn chất xơ không hòa tan. Loại chất xơ này hoạt động giống như một chiếc “chổi mềm”, giúp quét sạch cặn bã trong ruột và thúc đẩy nhu động ruột hoạt động hiệu quả hơn.

Không chỉ vậy, cần tây còn giàu kali nhưng lại ít natri. Điều này giúp cân bằng điện giải, hỗ trợ cơ thể giảm tình trạng giữ nước, từ đó hạn chế cảm giác đầy hơi, phù nề sau khi ăn. Ngoài ra, hương thơm đặc trưng của cần tây còn giúp kích thích vị giác, особенно hữu ích khi bạn cảm thấy chán ăn sau những bữa nhiều dầu mỡ.

Ăn cần tây thế nào là tốt nhất?

- Nên ăn dưới dạng salad hoặc ép nước

- Có thể uống một ly nước ép cần tây vào buổi sáng

- Kết hợp cùng táo hoặc cà rốt để dễ uống hơn

2. Nấm mộc nhĩ - “người dọn dẹp” thầm lặng của cơ thể

Nấm mộc nhĩ không chỉ là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món ăn mà còn được ví như “máy hút bụi” của hệ tiêu hóa. Loại nấm này chứa nhiều chất xơ hòa tan dạng gel. Khi đi vào ruột, chúng có khả năng “bám” vào các tạp chất và hỗ trợ đào thải ra ngoài. Chính nhờ đặc tính này, mộc nhĩ được xem là thực phẩm giúp làm sạch đường ruột một cách tự nhiên.

Ngoài ra, mộc nhĩ còn có khả năng “giữ” một phần chất béo từ thực phẩm, giúp giảm hấp thụ dầu mỡ và tạo cảm giác nhẹ bụng hơn sau bữa ăn.Đặc biệt, đây còn là một trong những loại rau giàu sắt, hỗ trợ tuần hoàn máu và giúp cơ thể duy trì năng lượng.

Cách ăn mộc nhĩ để phát huy tối đa lợi ích

- Ngâm mộc nhĩ khô trong nước lạnh khoảng 3 - 4 tiếng

- Không ngâm qua đêm để tránh vi khuẩn phát triển

- Chần sơ trước khi chế biến

3. Rau bina - “chất bôi trơn” hoàn hảo cho hệ tiêu hóa

Rau bina (cải bó xôi) là loại rau giàu dinh dưỡng và đặc biệt tốt cho hệ tiêu hóa. Loại rau này chứa nhiều chất xơ hòa tan, có khả năng hấp thụ nước và tạo thành dạng gel trong ruột. Điều này giúp làm mềm phân và hỗ trợ quá trình đào thải diễn ra dễ dàng hơn.

Không chỉ vậy, rau bina còn cung cấp hàng loạt vitamin và khoáng chất như vitamin C, vitamin K, sắt và magie. Nhờ đó, nó không chỉ giúp “làm sạch” mà còn bổ sung dưỡng chất cho cơ thể. Điểm cộng lớn là rau bina có kết cấu mềm, dễ ăn, phù hợp với cả người lớn tuổi và trẻ nhỏ.

Lưu ý khi chế biến rau bina

- Nên chần sơ trước khi nấu để loại bỏ axit oxalic

- Sau khi chần, rửa lại bằng nước lạnh để giữ màu xanh

- Xào nhanh hoặc nấu canh để giữ dinh dưỡng

Dù những loại rau trên rất tốt, nhưng nếu chế biến sai cách, bạn có thể làm giảm đáng kể lợi ích của chúng. Một số nguyên tắc quan trọng:

- Hạn chế chiên xào nhiều dầu

- Tránh nêm quá nhiều muối

- Ưu tiên luộc, hấp hoặc xào nhanh

- Kết hợp đa dạng thực phẩm, không ăn đơn lẻ

Một điều quan trọng cần nhớ: thanh lọc cơ thể không có nghĩa là nhịn ăn hay chỉ uống nước ép. Cách tốt nhất để cơ thể khỏe mạnh là duy trì chế độ ăn cân bằng, giàu chất xơ, uống đủ nước và ngủ đủ giấc.

Những loại rau như cần tây, mộc nhĩ hay rau bina chỉ đóng vai trò hỗ trợ - nhưng nếu sử dụng đều đặn, chúng có thể mang lại sự thay đổi rõ rệt cho hệ tiêu hóa và cảm giác cơ thể.

Trong một thế giới đầy những phương pháp giảm cân và detox phức tạp, đôi khi giải pháp lại nằm ở những điều đơn giản nhất. Chỉ cần thêm “bộ ba rau xanh” này vào thực đơn hàng ngày, bạn đã giúp cơ thể mình “dọn dẹp” hiệu quả hơn mà không cần tốn kém. Vì vậy, lần tới khi đi chợ, đừng bỏ qua những loại rau quen thuộc này - bởi rất có thể, chúng chính là chìa khóa giúp bạn khỏe hơn mỗi ngày.