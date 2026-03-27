Phát hiện 1 người thi bằng lái xe gần 140 lần, mất 9 năm mới qua vòng lý thuyết

Theo trang Tarnów Nasze Miasto, thí sinh giấu tên này bắt đầu tham gia kỳ thi lý thuyết tại Trung tâm Giao thông Đường bộ Małopolska ở thành phố Tarnów từ năm 2017. Trong suốt gần một thập kỷ, dù nhiều lần không đạt, anh vẫn liên tục đăng ký thi lại. Với lệ phí 56 zloty (khoảng 15 USD) mỗi lượt, tổng chi phí cho riêng phần lý thuyết của anh đã vượt mốc 2.000 USD.

Ông Paweł Gurgul, Giám đốc trung tâm sát hạch tại Tarnów, cho rằng việc không bỏ cuộc sau hàng trăm lần thất bại cho thấy tấm bằng lái có ý nghĩa rất lớn đối với thí sinh này. Hiện anh đang chuẩn bị cho phần thi thực hành trên đường, với mức lệ phí khoảng 229 zloty (tương đương 60 USD).

Lý giải về việc thí sinh trượt tới 138 lần trước đó, ông Gurgul cho biết nguyên nhân chủ yếu nằm ở phương pháp ôn luyện. Trước đây, người này chỉ sử dụng bản dùng thử của phần mềm luyện thi, vốn bị giới hạn số lượng câu hỏi. Khi chuyển sang phiên bản đầy đủ và tiếp cận toàn bộ ngân hàng đề, kết quả đã cải thiện rõ rệt và giúp anh vượt qua kỳ thi.

Thống kê từ các trung tâm sát hạch (WORD) tại Ba Lan cho thấy tỷ lệ đỗ lý thuyết trung bình trên toàn quốc chỉ ở mức 50–60%. Tại một số đô thị lớn, con số này thậm chí còn thấp hơn một nửa số thí sinh vượt qua ngay lần đầu.

Một trong những lý do khiến kỳ thi bị xem là “khó nhằn” nằm ở bộ câu hỏi chính thức do Bộ Cơ sở Hạ tầng Ba Lan ban hành, với hơn 2.000 câu. Nội dung không chỉ xoay quanh luật giao thông mà còn bao gồm nhiều chi tiết kỹ thuật phức tạp, từ kích thước tiêu chuẩn của biển số đến thông số xe hay vị trí châm nước làm mát động cơ.

Yêu cầu đạt cũng rất khắt khe khi thí sinh phải đạt tối thiểu 68/74 điểm, tương đương khoảng 92%. Chính sự kết hợp giữa đề thi mang tính đánh đố và việc không giới hạn số lần thi lại đã khiến Ba Lan ghi nhận nhiều trường hợp trượt hàng chục, thậm chí hàng trăm lần.

Dù vậy, 139 lần vẫn chưa phải con số kỷ lục. Tại Ba Lan, một trường hợp gây chú ý khác là người đàn ông phải mất tới 192 lần thi lý thuyết trong suốt 17 năm mới có thể vượt qua, khi đã bước sang tuổi 50. Đây được xem là người có số lần trượt nhiều nhất tại quốc gia này.

Theo quy định tại Ba Lan, thí sinh chỉ được thi thực hành sau khi đã đỗ lý thuyết. Vì vậy, riêng phần thi này, người đàn ông ở thành phố Piotrków Trybunalski đã tiêu tốn gần 6.000 PLN (khoảng 37 triệu đồng).

Trang tin Notes From Poland cho biết, việc trượt bằng lái tại Ba Lan không phải hiếm. Tỷ lệ trượt phần lý thuyết dao động khoảng 40–50%, trong khi phần thực hành lên tới 60%. Tuy nhiên, số lần thi lại lên đến hàng trăm như trường hợp trên vẫn là điều rất hiếm gặp, bởi đa số thí sinh thường vượt qua lý thuyết sau 2–3 lần thi.

Việc phải thi lại tới 192 lần cũng làm dấy lên tranh luận về việc có nên giới hạn số lần dự thi. Một số ý kiến cho rằng những người có thành tích thi quá kém có thể gặp vấn đề về khả năng đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

Một người đàn ông tại Anh đã chi tới 3.634 bảng Anh (khoảng 112 triệu đồng) cho kỳ thi lý thuyết bằng lái xe, sau khi liên tiếp trượt 157 lần và chỉ vượt qua ở lần thứ 158. Khi đó, ông đã 42 tuổi và trở thành trường hợp trượt nhiều nhất trong phần thi này tại quốc gia này.

Xếp sau là một phụ nữ 34 tuổi, đã thi trượt 117 lần với tổng chi phí lên tới 2.691 bảng Anh (tương đương 83 triệu đồng). Tuy nhiên, hiện chưa rõ bà đã vượt qua kỳ thi hay chưa. Ở vị trí tiếp theo, một phụ nữ 48 tuổi cuối cùng cũng đạt được bằng lái sau 94 lần thi, với số tiền bỏ ra khoảng 2.139 bảng Anh (66 triệu đồng).

Đáng chú ý, thống kê cho thấy nam giới chiếm đa số trong nhóm thi trượt nhiều lần nhất: 8/10 trường hợp trượt lý thuyết nhiều nhất và 7/11 trường hợp trượt thực hành nhiều nhất tại Anh đều là nam.

Ở phần thi thực hành, kỷ lục thuộc về một người đàn ông 72 tuổi, phải trải qua 43 lần thi mới đạt yêu cầu, với tổng chi phí khoảng 3.200 bảng Anh. Theo sau là một phụ nữ 47 tuổi đã thi tới 41 lần, nhưng hiện vẫn chưa rõ kết quả cuối cùng. Những số liệu này được công bố bởi Cơ quan Tiêu chuẩn Lái xe và Phương tiện (DVSA) của Vương quốc Anh.

