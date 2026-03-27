Bé trai lớp 1 ở TP.HCM gây sốt với series tiêu 20K mẹ cho, có sổ ghi chép chi tiêu theo ngày

Trên mạng xã hội TikTok, chuỗi series chi tiêu tiền ba mẹ cho mỗi ngày của một cậu bé học lớp 1 thu hút lượng tương tác cao, nhiều video đạt triệu view.

Mở đầu clip là câu slogan quen thuộc : “Mẹ cho 20k một ngày Hoàng Minh sẽ ăn hết bao nhiêu?”, “Một ngày ba cho 30k Hoàng Minh sẽ ăn hết bao nhiêu?”. Không chỉ dừng lại ở tiền tiêu vặt, thỉnh thoảng còn có clip với những nhiệm vụ “lớn” hơn như “Mẹ cho 100 nghìn đi siêu thị mua đồ về nấu ăn”.

Clip cậu bé học lớp 1 trong series “Mẹ cho 20k - một ngày ăn hết bao nhiêu?” thu về hơn 1 triệu lượt xem.

Cậu bé 7 tuổi tự tính toán mua gì, không mua gì từ tiền ăn đến tiền đi chợ, tiết kiệm ra sao,... Cuối ngày, toàn bộ khoản chi được ghi lại vào sổ, phần tiền dư được cất riêng để tiết kiệm. Nếu có ngày tiêu nhiều hơn, cậu bé tự điều chỉnh lại vào những ngày sau.

Không phải sự thuần thục hay tính toán chuyên nghiệp, mà là cách một đứa trẻ từng bước làm quen với việc đưa ra lựa chọn, là điều khiến nhiều người xem bị thu hút. “ Ui, xem thấy đáng yêu nha, mà như này tính ra con lại biết giá trị đồng tiền, biết cách tính toán chi tiêu từ nhỏ ha”, “Bé này đáng yêu quá mà content nhà này cũng thú vị quá đi”, “Thấy clip đáng yêu nè, với cả tôi thích nhất là kiểu không phải bắt buộc mỗi ngày chỉ được tiêu dưới hoặc bằng 20k mà có những ngày em bé này vẫn tiêu lố nhưng vui vẻ, rồi ngày mai tiêu ít hơn hoặc bé sẽ biết cách tính toán sao đó cho phù hợp nè. Nó cũng là một bài học”,.... là những bình luận của cư dân mạng.

Chuỗi series nhanh chóng viral.

Cậu bé còn có cuốn sổ ghi chép chi tiêu thế này.

Liên hệ với chị Nguyễn Thị Hồng Thế (SN 1990, TP.HCM) - mẹ bé Nguyễn Hoàng Minh (SN 2019, TP.HCM) cho biết bắt đầu chia sẻ nội dung cho con tiền tiêu mỗi ngày lên MXH từ đầu tháng 3 vừa qua, chỉ vì thấy những câu chuyện nhỏ của con thú vị và đáng để lưu lại, không ngờ viral.

“ Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản là ghi lại hành trình con tập tự đưa ra quyết định với một khoản tiền nhỏ, hoàn toàn không đặt mục tiêu sẽ trở thành nội dung lan tỏa.

Khi video viral, cuộc sống gia đình cũng có thêm sự quan tâm từ mọi người. Nhưng điều chúng tôi luôn giữ rất rõ là không để điều đó làm thay đổi nhịp sống của con. Con vẫn đi học, đi bơi, sinh hoạt như bình thường. Với tôi, điều quan trọng nhất là con được lớn lên đúng với độ tuổi của mình, không bị cuốn theo sự chú ý từ mạng xã hội” , chia sẻ.

Gia đình nhỏ của chị Hồng Thế.

Nói về lý do chọn con số 20 nghìn (mẹ cho) hay bố cho 30 nghìn, đi siêu thị 100 nghìn,... cho bé Hoàng Minh, chị Hồng Thế cho biết đây chưa bao giờ là một “chiến lược” hay content mà xuất phát trên thực tế sinh hoạt của gia đình chị. Với số tiền vài chục nêu trên đủ cho bé mua một bữa ăn nhẹ, món quà nhỏ hoặc đồ ăn vặt trong ngày. Bé vẫn ăn sáng ở nhà (tùy hôm), các bữa ăn chính cũng tương tự.

Và trên thực tế, không phải lúc nào cậu bé cũng tiêu đúng với số tiền mẹ hay ba cho vào mỗi sáng, có hôm chỉ mua một tô súp, bò né đã “lố” 5-10 nghìn nhưng có ngày chỉ tiêu 10 nghìn,... Và cũng từ đó, bài học về cách chi tiêu, tiết kiệm đến tự nhiên và gần gũi nhất.

“Cũng có những lúc con tiêu hết tiền khá nhanh, hoặc chọn nhiều món rồi cuối cùng lại không dùng hết. Nhưng tôi không xem đó là vấn đề lớn, vì với trẻ con, việc thử và sai là một phần rất tự nhiên của quá trình lớn lên. Tôi thường không can thiệp ngay lúc đó. Sau mỗi lần như vậy, tôi sẽ nhẹ nhàng hỏi lại: ‘Hôm nay con thấy quyết định của mình thế nào, nếu có lần sau con có muốn làm khác đi không?’. Có những lần con tự nói: ‘Lần sau con sẽ chọn ít lại ’, chị chia sẻ.

Với chị, những khoảnh khắc con tự nhận ra quyết định của mình rất đáng trân trọng. Không phải vì con tiêu ít hay nhiều, mà vì con bắt đầu biết suy nghĩ về lựa chọn, hiểu bản thân, chứ không áp lực.

Không chỉ dừng lại ở đó, theo lời chị Hồng Thế, sau một thời gian tuy không dài, nhưng đều đặn mỗi ngày thì bé Hoàng Minh đã bắt đầu hiểu về giá trị của tiền và hình dung rõ hơn.

Những thay đổi rõ rệt và cụ thể thế này: “Trước đây, khi tôi nói với con số tiền học một tháng con gần như không có khái niệm rõ ràng. Con chỉ quy đổi theo cách rất ngây thơ, như bằng bao nhiêu chiếc xe bus đồ chơi chẳng hạn.

Nhưng bây giờ, con có thể tự hiểu theo cách gần gũi hơn với mình: một buổi học bơi có thể tương đương khoảng 10 ngày tiền ăn, hay một buổi học tiếng Anh là hơn 15 ngày tiền ăn. Ví dụ như vậy.

Có lần con tự nói: ‘Vậy con sẽ cố gắng hơn mỗi lần đi học (học bơi, hoặc học tiếng anh - pv)’. Với tôi, khoảnh khắc đó có ý nghĩa hơn bất kỳ lời nhắc nhở nào. Vì con không học theo sự ép buộc, mà bắt đầu hiểu được giá trị phía sau những gì mình đang có.

Khi đi siêu thị, con không còn đòi những món đồ chơi hay nước ngọt giá cao như trước, mà thường chọn sữa chua, trái cây hoặc một gói snack nhỏ trong khoảng tiền của mình. Quan trọng hơn, đó là lựa chọn do chính con tự đưa ra”, chị chia sẻ.

Nói về những tranh cãi hay ý kiến trái chiều về việc không nên cho con tiếp xúc quá sớm với tiền, chị Hồng Thế cho biết điều này tùy thuộc vào tư duy, quan điểm của từng người, không có đúng - sai.

Riêng với gia đình mình, chị Hồng Thế cho rằng vấn đề không nằm ở việc có nên cho con tiêu tiền hay không, mà là cách cha mẹ đồng hành cùng con trong quá trình đó. Nếu chỉ đưa tiền mà không giải thích hay trò chuyện, trẻ có thể hiểu chưa đúng. Ngược lại, khi cha mẹ đồng hành cùng con, việc chi tiêu lại trở thành một cách tự nhiên để trẻ hiểu về giá trị, sự lựa chọn và cả giới hạn.