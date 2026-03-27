Ở đâu ra mỹ nhân Việt đóng băng nhan sắc giỏi thế này, ảnh 20 năm trước mà như mới chụp hôm qua

Theo Mộng Zu | 27-03-2026 - 11:57 AM | Sống

Nhan sắc không đổi của nữ diễn viên khiến khán giả "lú" ngang.

Lê Phương đang gây chú ý với vai diễn trong Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay khi vào vai một nàng trap girl hiện đại, sành điệu và cực kỳ thời thượng. Tạo hình này của nữ diễn viên khác hẳn hoàn toàn những vai diễn trước đây, giúp cô nâng hạng nhan sắc khiến khán giả không thể rời mắt. Mới đây, Lê Phương lại khiến cộng đồng mạng "lú lên lú xuống" chỉ với một bức ảnh được chia sẻ rộng rãi trên MXH.

Bức ảnh được Lê Phương chia sẻ lên MXH

Trong tấm ảnh, người xem được dịp so sánh hai phiên bản của Lê Phương: một là nữ diễn viên ở thời điểm hiện tại - 40 tuổi với làn da căng mịn, thần thái trẻ trung đặt cạnh hai là hình ảnh cách đây 19 năm, khi cô còn là gương mặt trẻ trung, rạng rỡ trong showbiz.

Điều đáng chú ý là dù trải qua gần 2 thập kỷ, Lê Phương vẫn giữ nguyên nét thanh tú, gương mặt và ánh mắt gần như không thay đổi. Có chăng chỉ khác nhau ở cách trang điểm khi phiên bản hiện tại sắc sảo bao nhiêu thì phiên bản xưa dịu dàng, ngây thơ bấy nhiêu. Nhìn qua, hai phiên bản giống nhau đến mức khiến nhiều người ngỡ ngàng cứ như thể 20 năm trước và hôm nay là một.

Nữ diễn viên của hiện tại...

Không khác gần 20 năm trước là bao

Ngay sau khi bức ảnh được chia sẻ, cư dân mạng không khỏi trầm trồ. Nhiều bình luận khen ngợi cô trẻ mãi, thậm chí so sánh với các “mỹ nhân không tuổi” của showbiz Việt: “Nhìn mà tưởng ảnh mới chụp hôm qua, thần thái không đổi!”, "Nàng tím ngày ấy và bây giờ vẫn vậy. Có chăng là thắm hơn một chút, sắc hơn một chút vì đã trải đời thêm một chút mà thôi", "Đẹp, xinh quên thời gian. Đẹp từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài", "Ngày càng thăng hoa trong diễn xuất và nhan sắc chị nhỉ?", "Đẹp lắm luôn, hôm nay vẫn xinh xắn dịu dàng, rực rỡ như ngày nào...", "Lê Phương trẻ mãi không chịu già", "Người phụ nữ không có tuổi đây sao?"... là những lời khen có cánh của dân tình cho người đẹp.

Lê Phương năm 1985, là diễn viên quen thuộc của điện ảnh và truyền hình Việt Nam. Cô bắt đầu sự nghiệp từ tuổi thiếu niên và nhanh chóng ghi dấu ấn nhờ gương mặt sáng, chiều cao nổi bật cùng khả năng diễn xuất linh hoạt. Trong suốt hơn 20 năm hoạt động, Lê Phương góp mặt ở nhiều dự án nổi tiếng như Gạo Nếp Gạo Tẻ, Hương Đồng Nội, Thương Con Cá Rô Đồng... và luôn để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả.

Nguồn: FB Lê Phương

