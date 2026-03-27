Bộ Y tế ra chỉ đạo khẩn

Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, trong gần 3 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận khoảng 25.094 trường hợp mắc tay chân miệng, trong đó có 4 ca tử vong. Con số này cao gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2025, khi chỉ ghi nhận khoảng 4.900 ca bệnh.

Trước tình hình trên, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản khẩn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng.

Theo văn bản do Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh Võ Hải Sơn ký, khu vực phía Nam là nơi ghi nhận số ca mắc cao nhất với 18.031 trường hợp, chiếm 71,9% tổng số ca cả nước. Bệnh chủ yếu xảy ra ở trẻ dưới 10 tuổi (chiếm 99,3%), trong đó nhóm trẻ từ 1–5 tuổi, đặc biệt là trẻ đi nhà trẻ và mẫu giáo, chiếm tới 92,7%.

Bệnh tay chân miệng là bệnh lưu hành quanh năm, lây truyền qua đường tiêu hóa và xuất hiện ở hầu hết các tỉnh, thành phố. Thông thường, số ca mắc có xu hướng gia tăng vào các thời điểm từ tháng 3–5 và tháng 9–10 hằng năm. Trẻ nhỏ là đối tượng dễ mắc bệnh do việc thực hành vệ sinh cá nhân và môi trường còn hạn chế.

Trẻ mắc tay chân miệng nặng điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (ảnh: VnExpress).

Để chủ động kiểm soát dịch bệnh trong thời gian tới, Cục Phòng bệnh đề nghị các địa phương đẩy mạnh truyền thông giáo dục sức khỏe, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh như rửa tay bằng xà phòng, ăn uống hợp vệ sinh, giữ gìn môi trường sống sạch sẽ và đảm bảo vệ sinh đồ chơi cho trẻ.

Ngành Y tế cũng được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai các hoạt động phòng, chống bệnh tại trường học, đặc biệt là nhà trẻ và mẫu giáo; tăng cường tuyên truyền tới phụ huynh, học sinh và giáo viên.

Đối với các cơ sở giáo dục mầm non, cần duy trì thực hiện “3 sạch” gồm ăn uống sạch, ở sạch và bàn tay sạch; thường xuyên vệ sinh lớp học, khử khuẩn bề mặt bàn ghế và đồ chơi hàng ngày bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường.

Cục Phòng bệnh cũng nhấn mạnh việc phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tại trường học để kịp thời thông báo và xử lý ổ dịch theo quy định.

Bên cạnh đó, ngành Y tế các địa phương cần tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý triệt để các ổ dịch, tránh lây lan diện rộng; tổ chức tốt việc phân tuyến điều trị, đặc biệt chú ý các ca bệnh nặng nhằm hạn chế thấp nhất số ca tử vong.

Các cơ sở điều trị được yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng lây nhiễm chéo, nhất là giữa tay chân miệng với các bệnh như sởi, viêm phổi và các bệnh viêm đường hô hấp khác.

Ngoài ra, Bộ Y tế yêu cầu tổ chức các đoàn kiểm tra để giám sát, hỗ trợ địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong công tác phòng, chống dịch; đồng thời đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, khai báo bệnh truyền nhiễm theo quy định.