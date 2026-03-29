4 loại nước âm thầm “nuôi lớn” tế bào ung thư: 2 loại cuối ai cũng tưởng uống càng nhiều càng khỏe

Nước giữ vai trò thiết yếu đối với sự sống và sức khỏe con người, tham gia vào hầu hết các hoạt động trao đổi chất của cơ thể. Bác sĩ chuyên khoa hồi sức cấp cứu Hoàng Xuân (Trung Quốc) cho biết, con người có thể nhịn ăn trong vài ngày nhưng không thể thiếu nước quá lâu, điều này cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của việc bổ sung nước mỗi ngày.

Tuy nhiên, không phải loại nước nào cũng mang lại lợi ích cho sức khỏe. Việc sử dụng thường xuyên các loại đồ uống không lành mạnh có thể làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh, trong đó có ung thư. Đáng chú ý, 4 loại nước dưới đây uống càng nhiều thì tế bào ung thư càng nhanh lớn nhưng nhiều người "mê như điếu đổ, thậm chí tưởng là tốt:

1. Đồ uống có đường

Đồ uống có đường phổ biến như nước ngọt có ga, trà sữa... Đây không chỉ là thủ phạm gây béo phì mà còn là "nhiên liệu" trực tiếp thúc đẩy sự tăng sinh của tế bào ác tính. Một nghiên cứu trên tạp chí Circulation chỉ ra rằng tiêu thụ 500ml đồ uống có đường mỗi ngày làm tăng nguy cơ mắc nhiều loại ung thư, trong đó ung thư tuyến tụy lên đến 87%.

Khi lượng đường nạp vào quá lớn, cơ thể rơi vào trạng thái kháng insulin, kích thích gan sản sinh yếu tố tăng trưởng igf-1. Đây là một hormone tăng trưởng mạnh mẽ, khi nồng độ quá cao sẽ khiến các tế bào bình thường bị kích thích phân chia vô tội vạ, hình thành các khối u đặc biệt ở mô vú và hệ tiêu hóa.

2. Đồ uống có cồn

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp rượu bia - nổi bật nhất trong nhóm đồ uống có cồn vào nhóm chất gây ung thư loại 1, tương đương với thuốc lá. Khi đi vào cơ thể, cồn chuyển hóa thành acetaldehyde, đây là một chất độc cực mạnh trực tiếp phá hủy cấu trúc DNA và ngăn cản cơ chế tự sửa chữa của tế bào.

Lưu ý thêm, do yếu tố di truyền, gần 30% người Đông Á chỉ có 10% hoạt động của enzyme phân giải acetaldehyde nên độc tố này sẽ tích tụ lâu hơn trong máu. Sự tiếp xúc kéo dài này gây ra các đột biến gen nghiêm trọng, dẫn đến nguy cơ ung thư thực quản và ung thư đầu cổ tăng gấp nhiều lần.

3. Đồ uống nóng trên 65 độ C

Nhiều người có thói quen uống nước đun sôi, trà hoặc cà phê khi còn bốc khói vì tin rằng nước nóng giúp làm ấm cơ thể, diệt vi khuẩn và tốt cho tiêu hóa. Tuy nhiên, Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) đã phân loại đồ uống nóng trên 65 độ C là chất gây ung thư nhóm 2A.

Nhiệt độ quá cao gây bỏng nhiệt lặp đi lặp lại ở niêm mạc thực quản, dẫn đến tình trạng viêm mãn tính. Quá trình cơ thể nỗ lực sửa chữa tế bào sau các vết bỏng nhiệt liên tục dễ phát sinh sai sót trong sao chép mã di truyền, từ đó hình thành các tế bào ác tính ngay tại đường thực quản.

4. Nước ép trái cây đóng chai hoặc tách xơ

Đây là loại nước thường bị nhầm tưởng là lành mạnh nhất, khiến nhiều người uống thay nước lọc với hy vọng bổ sung vitamin. Thực tế, uống nhiều nước ép trái cây chế biến sẵn hoặc thêm nhiều đường có thể làm tăng nguy cơ ung thư tổng thể lên 12%.

Quá trình ép nước và lọc bỏ hoàn toàn chất xơ khiến lượng đường fructose hấp thụ quá nhanh vào gan, thúc đẩy các phản ứng viêm và tích tụ mỡ nội tạng. Việc thiếu hụt chất xơ bảo vệ khiến cơ thể mất đi màng lọc tự nhiên, vô tình tạo môi trường chuyển hóa thuận lợi cho các tế bào ung thư "thức tỉnh" và phát triển mạnh mẽ. Điều này càng nghiêm trọng hơn nếu thêm nhiều đường và phụ gia để tăng độ thơm ngon.

Uống nước thế nào để bảo vệ sức khỏe và phòng ung thư?

Thay đổi thói quen uống nước là bước đầu tiên để xây dựng hàng rào bảo vệ cơ thể từ bên trong. Lựa chọn tối ưu nhất luôn là nước đun sôi để nguội hoặc nước lọc tinh khiết ở nhiệt độ phòng. Đây là loại thức uống hoàn hảo giúp duy trì quá trình trao đổi chất bền vững, hỗ trợ đào thải độc tố mà không gây áp lực lên các cơ quan nội tạng hay làm biến đổi chỉ số đường huyết. Nếu không, hãy uống nước đã lọc, đun sôi và chờ giảm nhiệt độ xuống khoảng 30 - 37 độ C.

Bên cạnh đó, các loại trà không đường như trà xanh hoặc trà ô long là lựa chọn thay thế tuyệt vời nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa cao, giúp trung hòa các gốc tự do bảo vệ cấu trúc tế bào. Đối với cà phê, hãy ưu tiên cà phê đen nguyên chất và uống ở mức độ vừa phải để tận dụng các polyphenol tự nhiên. Tuy nhiên, vẫn nên kiểm soát lượng uống và không uống khi đói, gần giờ đi ngủ. Còn nếu yêu thích nước ép, hãy ưu tiên các loại nước ép rau củ tươi tự làm, phối hợp với một lượng nhỏ trái cây và tuyệt đối không lọc bỏ bã để giữ lại chất xơ cần thiết.

Nguồn và ảnh: Health UND, News Yahoo, QQ