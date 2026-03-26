Việt Nam có loại rau người Nhật ví là "nhân sâm xanh": Giảm mỡ máu, bổ tim nhưng nhiều người chê không ăn

Vào những ngày hè oi ả, bát canh cua rau đay thanh mát gần như trở thành “ngôi sao” trên mâm cơm. Vị ngọt dịu của cua hòa cùng phần nước canh mát lành, hơi sánh nhẹ của rau đay không chỉ giúp giải nhiệt mà còn mang lại cảm giác dễ chịu.

Theo báo Dân Trí, rau đay được người Nhật ví như “nhân sâm xanh” nhờ những lợi ích đối với sức khỏe. Loại rau này cũng được sử dụng làm thuốc tại nhiều quốc gia khác như Ấn Độ, Malaysia… Tuy nhiên, do đặc trưng “nhơn nhớt” khi nấu, không ít người vẫn e ngại, thậm chí “chê” không ăn rau đay. Dù vậy, đằng sau cảm giác lạ miệng ấy lại là hàng loạt công dụng đáng chú ý mà nhiều người chưa biết.

2 lợi ích đáng chú ý của rau đay

Không chỉ là món ăn giải nhiệt quen thuộc, rau đay còn mang lại nhiều lợi ích đáng chú ý cho sức khỏe.

Trong số những lợi ích của rau đay, không thể không nhắc tới tác dụng giảm mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch. Đây là những tác dụng đáng quý trong bối cảnh các bệnh lý tim mạch ngày càng gia tăng, tỷ lệ người mắc rối loạn mỡ máu có xu hướng trẻ hóa và tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm như xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim hay đột quỵ.

Giảm mỡ máu

Rau đay được đánh giá có lợi trong việc kiểm soát mỡ máu nhờ thành phần dinh dưỡng đa dạng. Lá rau chứa một lượng đồng đáng kể. Đây là vi chất được cho là có vai trò trong việc điều hòa cholesterol, giúp giảm cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol có lợi (HDL).

Bên cạnh đó, hàm lượng chất xơ cao trong rau đay cũng hỗ trợ quá trình chuyển hóa chất béo, hạn chế hấp thu lipid từ thực phẩm và giúp cơ thể đào thải cholesterol hiệu quả hơn. Khi hệ tiêu hóa hoạt động tốt, lượng mỡ dư thừa trong máu cũng có xu hướng được kiểm soát ổn định hơn.

Việc ăn rau đay còn giúp tạo cảm giác no lâu, từ đó hỗ trợ kiểm soát lượng thức ăn nạp vào mỗi ngày. Đây là một yếu tố quan trọng trong việc duy trì cân nặng và phòng ngừa rối loạn mỡ máu.

Rau đay có 2 loại trắng và đỏ.

Bổ tim

Với tác dụng giảm mỡ máu, rau đay là lựa chọn tốt mà mỗi người nên bổ sung vào khẩu phần ăn hàng ngày để góp phần làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Thêm vào đó, lớp chất nhầy đặc trưng của rau đay chứa nhiều acid hữu cơ như coumaric, ferulic, vanillic và hydroxybenzoic. Đây là những những hợp chất được ghi nhận có khả năng hỗ trợ kháng viêm, từ đó giúp bảo vệ tim.

Đáng chú ý, trong lá rau đay còn phát hiện capsin, một hoạt chất có tác dụng tương tự các glycosid cường tim, thường được sử dụng trong hỗ trợ điều trị suy tim.

Món lạ miệng từ rau đay

Rau đay từ lâu đã quen thuộc trong nhiều món ăn dân dã như canh cua, canh tôm hay nấu cùng mồng tơi để giải nhiệt ngày hè. Với đặc trưng thanh mát, dễ ăn, loại rau này gần như gắn liền với mâm cơm mùa nóng của nhiều gia đình Việt.

Không chỉ dừng lại ở những cách chế biến quen thuộc, rau đay còn có thể kết hợp linh hoạt để tạo nên những món ăn thanh đạm mà vẫn giàu dinh dưỡng. Dưới đây là một gợi ý đáng thử: canh rau đay nấu nấm và mướp.