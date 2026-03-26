6 từ trăn trối đầy khó hiểu của Steve Jobs trước khi qua đời khiến mọi người suy ngẫm suốt hơn một thập kỷ

Dù đã hơn một thập kỷ trôi qua kể từ ngày thiên tài công nghệ Steve Jobs rời xa nhân thế, những lời cuối cùng của ông vẫn là một chủ đề gây tò mò và để lại nhiều suy đoán. Nhà sáng lập Apple, người vốn nổi tiếng với những triết lý sống sâu sắc và phong cách tối giản đặc trưng, đã ra đi sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư tuyến tụy, nhưng tầm ảnh hưởng của ông đối với ngành công nghệ và đồ họa thế giới vẫn còn vẹn nguyên.

6 từ cuối cùng đầy kịch tính và mơ hồ

Sau khi Steve Jobs qua đời, em gái ông - bà Mona Simpson - đã tiết lộ trên tờ The Guardian về những khoảnh khắc cuối cùng của anh trai mình. Theo đó, lời trăng trối của Jobs chỉ vỏn vẹn sáu từ, được lặp lại ba lần với sự ngạc nhiên tột độ: "Oh wow. Oh wow. Oh wow." (Ôi chao. Ôi chao. Ôi chao).

Bà Simpson mô tả rằng vào những giây phút cuối, giọng nói của Jobs tràn đầy sự trìu mến, yêu thương nhưng cũng giống như một người "đã xếp sẵn hành lý lên xe và bắt đầu cuộc hành trình mới", dù trong thâm tâm ông vẫn cảm thấy vô cùng nuối tiếc khi phải rời xa những người thân yêu.

Những từ này được thốt ra vài giờ trước khi ông thực sự trút hơi thở cuối cùng, sau khi ông nhìn trìu mến vào những thành viên trong gia đình đang vây quanh giường bệnh, bao gồm em gái Patty, các con và người bạn đời Laurene.

Steve Jobs qua đời năm 2011

Những giả thuyết trái chiều sau hơn một thập kỷ

Sự mơ hồ trong lời nói của Jobs đã khiến công chúng đưa ra rất nhiều cách giải thích khác nhau. Một trong những giả thuyết phổ biến nhất trên các diễn đàn như Reddit cho rằng đó đơn thuần là phản ứng của cơ thể khi tiếp nhận morphine giảm đau. Một người dùng chia sẻ câu chuyện tương tự về người dì của mình, khi những lời cuối cùng sau khi nhấn nút bơm morphine chỉ là: "Cảm giác thật dễ chịu".

Tuy nhiên, nhiều người lại tin vào một ý nghĩa tâm linh hoặc triết học sâu xa hơn. "Ông ấy đã nhìn thấy điều gì mà khiến ông ấy kinh ngạc đến vậy?" - một cư dân mạng đặt câu hỏi. Có giả thuyết cho rằng khoảnh khắc đó là sự bừng tỉnh của Jobs khi nhận ra cuộc đời không hoàn toàn giống như những gì chúng ta vẫn nghĩ. Họ tin rằng mọi thành tựu, đam mê và động lực cốt lõi trong suốt cuộc đời ông đều tan biến trước sự thật rằng khi cái chết đến, những điều đó không còn quá quan trọng.

Những lời vị tỷ phú này nói vẫn khiến nhiều người hoang mang

Dù thực tế là gì, sự ám ảnh của công chúng đối với những lời cuối cùng này chứng minh rằng di sản của Steve Jobs chưa bao giờ bị lãng quên. Apple hiện vẫn là công ty giá trị nhất thế giới và những triết lý của ông vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho các thế hệ mai sau. Chúng ta sẽ không bao giờ biết chính xác Steve Jobs đã nhìn thấy gì hay ám chỉ điều gì, nhưng sự bí ẩn đó lại càng làm tôn lên cuộc đời huyền thoại của ông.

Nguồn: Unilad