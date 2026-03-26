"Cô dâu 200 cây vàng" lên tiếng sau thông báo ly hôn: Tiết lộ bài học lớn nhất sau 7 năm hôn nhân

Mới đây, Thu Hương (SN 2000) - nổi tiếng với biệt danh “cô dâu 200 cây vàng” sau đám cưới xa hoa năm 2019 đã khiến nhiều người bất ngờ khi thông báo về tình trạng hôn nhân hiện tại.

Trên trang cá nhân của mình, Thu Hương xác nhận đã ly thân hơn một năm với chồng là Đinh Năng Tĩnh và hiện đang hoàn tất thủ tục ly hôn. Theo chia sẻ, nguyên nhân là cả hai “không còn cùng quan điểm sống, không còn phù hợp với nhau trên con đường hôn nhân”.

Đám cưới của cô dâu Thu Hương (SN 2000, Trực Ninh, Nam Định) và chú rể Năng Tĩnh (SN 1993, Hải Hậu, Nam Định) từng khiến nhiều người xôn xao

Cô cho biết, sau khi ly thân, chồng cũ có nhắn tin, qua lại với một số cô gái khác nhưng điều này là bình thường vì cả hai đã không còn ràng buộc. Thậm chí, anh cũng nhiều lần khuyên cô tìm hiểu mối quan hệ mới. Dù vậy, hai người vẫn giữ mối quan hệ hợp tác trong công việc như trước.

Thu Hương bày tỏ mong muốn dư luận nhìn nhận câu chuyện một cách văn minh, tránh những thông tin sai lệch có thể ảnh hưởng đến danh dự của hai bên, đặc biệt là các con. Hiện tại, cô đang sinh sống cùng các con tại Hà Nội.

Thông tin ly hôn nhanh chóng gây xôn xao bởi trước đó, hình ảnh về cuộc hôn nhân của Thu Hương từng được nhiều người ngưỡng mộ. Năm 2019, cô trở thành tâm điểm khi tổ chức đám cưới hoành tráng tại lâu đài 7 tầng ở Nam Định, với sự xuất hiện của dàn xe sang cùng nhiều khách mời nổi tiếng.

Cô thường chia sẻ những hình ảnh xinh đẹp, sang chảnh trên trang cá nhân

Liên quan đến chuyện hôn nhân tan vỡ, chia sẻ với Vietnamnet, Thu Hương xác nhận việc vợ chồng cô đã ly thân được hơn 1 năm. Vì hai bên gia đình có mối quan hệ làm ăn nên mọi chuyện vẫn chỉ dừng lại ở đó. Tuy nhiên, giờ đây cô muốn có sự rõ ràng, muốn hoàn tất thủ tục ly hôn để cả hai có cuộc sống mới.

“Chúng tôi vẫn đang trong quá trình giải quyết, hoàn tất thủ tục ly hôn. Tuy nhiên, có quá nhiều lời đồn đoán sai sự thật về tôi nên tôi đã đăng một bài viết trên trang cá nhân để đính chính rõ ràng. Hiện tại, tôi và chồng không còn liên quan đến nhau”, Thu Hương nói.

Thu Hương cho biết thêm, cách đây 2 tuần, cô đã đưa 3 con lên Hà Nội sống, học tập và làm việc. Trước đó, cô đã thông báo việc này đến gia đình hai bên.

“Bảy năm bước vào hôn nhân, tôi không nhận được bất kỳ bài học nào ngoài bài học làm mẹ. Tôi tự lo nhà ở, nơi học hành và cuộc sống hàng ngày của các con”, Thu Hương nói. Sau tất cả, cô muốn các con được bình yên, không bị ảnh hưởng bởi câu chuyện của người lớn.