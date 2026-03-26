Vì sao Hà Nội dự kiến giảm 35 trường công lập?

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa báo cáo UBND TP về phương án sắp xếp lại mạng lưới trường công lập. Theo đó, thành phố cơ bản giữ nguyên hệ thống hiện có, song đề xuất điều chỉnh, sáp nhập một số trường để phù hợp nhu cầu thực tế.

Trong giai đoạn 2026–2027, Hà Nội dự kiến giảm 35 trường công lập, tập trung ở 18 xã, phường như Bạch Mai, Bồ Đề, Chương Mỹ, Cửa Nam, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Hồng Hà, Ngọc Hà, Sơn Tây, An Khánh, Chương Dương, Đan Phượng, Phú Cát, Phúc Lộc, Thạch Thất, Yên Bài, Phú Nghĩa, Minh Châu… Nguyên nhân chủ yếu do nhiều trường có quy mô nhỏ, dưới chuẩn tối thiểu, khó tuyển sinh hoặc cơ sở vật chất xuống cấp.

Thực tế, không ít trường chỉ có từ 5–8 lớp, sĩ số thấp, không đáp ứng quy định. Một số cơ sở còn nằm trong khu dân cư chật hẹp, diện tích hạn chế, thiếu phòng chức năng, sân chơi, khó đạt chuẩn quốc gia.

Ngoài ra, tình trạng các trường nằm quá gần nhau cũng gây chồng chéo địa bàn, lãng phí nguồn lực. Có nơi các trường mầm non hoặc tiểu học chỉ cách nhau vài trăm mét, dẫn đến cạnh tranh tuyển sinh không cần thiết.

Việc sáp nhập nhằm hình thành các trường có quy mô 20–30 lớp, đủ điều kiện đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, đồng thời tinh gọn bộ máy quản lý, sử dụng hiệu quả đội ngũ giáo viên và ngân sách.

Đối với bậc THPT, Hà Nội đề xuất giữ nguyên 124 trường do nhu cầu học tăng và các trường đều đáp ứng tiêu chuẩn.

Giai đoạn 2028–2030, thành phố tiếp tục rà soát, giảm đầu mối quản lý, phát triển mô hình trường đa cơ sở và trường liên cấp, hướng tới hệ thống giáo dục tinh gọn, hiệu quả hơn.