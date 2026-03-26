Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hiện tượng hiếm: 4 con cá mái chèo dạt vào bờ biển tỉnh Lâm Đồng trong vài ngày

26-03-2026 - 21:30 PM | Sống

Chỉ trong thời gian ngắn, bờ biển tỉnh Lâm Đồng liên tiếp ghi nhận 4 cá thể cá mái chèo – loài sống ở tầng nước sâu hiếm khi xuất hiện gần bờ.

Rạng sáng 26-3, người dân phát hiện thêm một cá thể cá mái chèo dài gần 4 m trôi dạt vào bờ biển Hòn Lan (xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng).

Đây là cá thể thứ tư liên tiếp xuất hiện trên dải bờ biển tỉnh này chỉ trong vòng ít ngày qua.

Theo ghi nhận tại hiện trường, con cá có thân dài, dẹt, màu bạc ánh kim, phần vây đỏ chạy dọc thân – đặc trưng của loài cá mái chèo sống ở tầng nước sâu. Khi phát hiện, cá đã yếu và nằm bất động trên bãi cát.

Hiện tượng hiếm: 4 cá mái chèo dạt bờ biển Lâm Đồng trong vài ngày - Ảnh 1.

Cá mái chèo dạy vào bãi biển Hòn Lan, sáng 26-3

Trước đó, trong chưa đầy 1 tuần liên tiếp 3 cá thể cá mái chèo khác cũng được phát hiện dạt vào bờ tại nhiều khu vực ven biển tỉnh Lâm Đồng.

Cụ thể, cá thể đầu tiên được phát hiện tại bãi biển Dinh Thầy Thím; cá thể thứ hai xuất hiện tại khu vực Mũi Né; cá thể thứ ba được phát hiện tại vùng biển Hòa Thắng.

CLIP: Cá mái chèo dạt vào biển Mũi Né, sáng 24-3

Tất cả các điểm này đều nằm trên cùng dải bờ biển của tỉnh Lâm Đồng.

Như vậy, chỉ trong thời gian rất ngắn, đã có tổng cộng 4 cá thể cá mái chèo dạt vào bờ biển địa phương – hiện tượng hiếm gặp khiến nhiều người dân và du khách đặc biệt quan tâm.

Cá mái chèo (còn gọi là cá hố rồng) là loài sinh sống chủ yếu ở tầng nước sâu ngoài khơi, rất ít khi xuất hiện gần bờ.

Việc loài cá này liên tiếp trôi dạt vào bờ biển trong thời gian ngắn được xem là hiện tượng bất thường, hiện chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chuyên môn về nguyên nhân.

Theo Châu Tỉnh

Người Lao động

Từ Khóa:
4 con cá mái chèo

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bộ GD&ĐT khen thưởng đột xuất nam sinh Bách khoa dũng cảm cứu người trong vụ cháy ở Lĩnh Nam

Tin rất vui: Hàng loạt trường ĐH Việt Nam có mặt trong 1 bảng xếp hạng quốc tế

Cảnh báo đặc biệt tới những gia đình đang dùng tủ lạnh hàng ngày

Tổng lương hưu 50 triệu/tháng, vẫn chu cấp cho con 21 triệu mỗi tháng: Sau 1 năm đi xa trở về, chúng tôi bàng hoàng khi căn nhà của mình đã bị cho thuê

6 từ trăn trối đầy khó hiểu của Steve Jobs trước khi qua đời khiến mọi người suy ngẫm suốt hơn một thập kỷ

Vì sao Hà Nội dự kiến giảm 35 trường công lập?

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên