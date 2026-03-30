Chính thức: Từ 1/4, VNeID có tính năng mới đặc biệt, người dân cả nước đang tham gia giao thông cần nắm rõ

Theo đó, người dân có thể gửi thông tin, dữ liệu qua nhiều kênh khác nhau như ứng dụng VNeID, góp phần nâng cao tính minh bạch cũng như hiệu quả trong công tác xử lý.

Các dữ liệu được thu thập từ phương tiện hoặc thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp, nếu đáp ứng đầy đủ yêu cầu, sẽ được sử dụng làm căn cứ để xác minh, phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính theo đúng quy định pháp luật.

Tại khoản 1 Điều 18 của Nghị định 61, các cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và thu thập dữ liệu phản ánh vi phạm giao thông đường bộ, đường sắt bao gồm: lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, cảnh sát trật tự, cảnh sát phản ứng nhanh, cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, thanh tra Công an nhân dân, công an cấp xã và Ủy ban nhân dân các cấp.

Cũng từ ngày 1/4, Ủy ban nhân dân các cấp, trong đó có cấp xã, chính thức được trao quyền tiếp nhận và thu thập dữ liệu phản ánh vi phạm giao thông đường bộ. Quy định này giúp việc tiếp nhận thông tin từ người dân trở nên thuận tiện và linh hoạt hơn.

Người dân có thể gửi phản ánh vi phạm giao thông trên VNeID

Căn cứ theo Điều 16 Nghị định 61/2026 (có hiệu lực thi hành từ 1-4) quy định như sau:

Điều 16. Cung cấp dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật

1. Dữ liệu do cá nhân, tổ chức thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật cung cấp cho cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Điều 18 Nghị định này thông qua một trong các hình thức sau:

a) Trực tiếp đến trụ sở cơ quan, đơn vị của người có thẩm quyền hoặc hiện trường xảy ra vụ việc để cung cấp hoặc địa điểm khác do người có thẩm quyền quyết định;

b) Thư điện tử, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) và ứng dụng khác trên thiết bị di động, số điện thoại đường dây nóng được công bố chính thức;

c) Dịch vụ bưu chính;

d) Kết nối, chia sẻ dữ liệu qua nền tảng số hoặc hệ thống tích hợp, chia sẻ dữ liệu theo quy định của pháp luật.

[...]

Căn cứ theo khoản 1 Điều 18 Nghị định 61/2026 có quy định như sau:

Điều 18. Cơ quan, đơn vị tiếp nhận, thu thập dữ liệu

1. Cơ quan, đơn vị tiếp nhận, thu thập dữ liệu phản ánh vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt: Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát phản ứng nhanh, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Thanh tra Công an nhân dân, Công an cấp xã, Ủy ban nhân dân các cấp.

[...]

Như vậy, từ ngày 1-4, người dân có thể gửi phản ánh vi phạm giao thông đến cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền xử phạt thông qua ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) hoặc thông qua một trong các hình thức sau:

Trực tiếp đến trụ sở cơ quan, đơn vị của người có thẩm quyền hoặc hiện trường xảy ra vụ việc để cung cấp hoặc địa điểm khác do người có thẩm quyền quyết định;

Thư điện tử, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử và ứng dụng khác trên thiết bị di động, số điện thoại đường dây nóng được công bố chính thức;

Dịch vụ bưu chính;

Kết nối, chia sẻ dữ liệu qua nền tảng số hoặc hệ thống tích hợp, chia sẻ dữ liệu theo quy định của pháp luật.

Nội dung xác minh dữ liệu phản ánh vi phạm giao thông

Căn cứ theo khoản 2 Điều 21 Nghị định 61/2026 có quy định như sau:

Điều 21. Xác minh dữ liệu và kết luận vụ việc

1. Thời hạn xác minh và sử dụng dữ liệu để xác minh:

a) Thời hạn xác minh không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý xác minh. Đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn xác minh được kéo dài nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý xác minh;

b) Thời hạn sử dụng dữ liệu để xác minh được áp dụng theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị định này.

2. Nội dung xác minh:

a) Làm rõ việc có hay không có hành vi vi phạm hành chính; thời gian, địa điểm xảy ra vi phạm hành chính;

b) Xác định tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm hành chính; lỗi vi phạm;

c) Xác định các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ (nếu có);

d) Xác định tính chất, mức độ thiệt hại do hành vi vi phạm hành chính gây ra (nếu có);

đ) Xác minh các giấy tờ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

e) Làm rõ các tình tiết khác có liên quan (nếu có).

Như vậy, từ ngày 1-4, nội dung xác minh dữ liệu phản ánh vi phạm giao thông bao gồm :

Làm rõ việc có hay không có hành vi vi phạm hành chính; thời gian, địa điểm xảy ra vi phạm hành chính;

Xác định tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm hành chính; lỗi vi phạm;

Xác định các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ (nếu có);

Xác định tính chất, mức độ thiệt hại do hành vi vi phạm hành chính gây ra (nếu có);

Xác minh các giấy tờ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

Làm rõ các tình tiết khác có liên quan (nếu có).

