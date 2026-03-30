Sống khỏe mỗi ngày: Đạp xe, chạy bộ giữa thiên nhiên ven sông Sài Gòn

Đạp xe, chạy bộ giữa thiên nhiên ven sông Sài Gòn

Khi mua nhà tại Van Phuc City, cư dân hiển nhiên được sở hữu một hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp và một lối sống thể thao, rèn luyện sức khỏe ngay trước cửa nhà. Mỗi sáng, chỉ cần bước ra khỏi cửa là có thể bắt đầu hành trình đạp xe, chạy bộ trên những cung đường ven sông xanh mát, những con đường nội khu ngập tràn hương thơm của cỏ cây, hoa lá...

Với 60% diện tích dành cho mảng xanh và mặt nước, Van Phuc City mang đến không gian sống trong lành hiếm có giữa TP.HCM. Khách hàng có thể chạy bộ dọc theo công viên ven sông The Long Park 3,4km, đạp xe quanh 20 công viên nội khu hay vui chơi cùng con trẻ kế bên hồ Đại Nhật 16ha.

3 mặt Van Phuc City được bao bọc bởi sông Sài Gòn

Quan trọng hơn, việc vận động tại Van Phuc City không phải là sự "cố gắng" mà nó là cảm giác được thư giãn và tận hưởng cuộc sống mỗi ngày. Sáng sớm hay chiều muộn, khu đô thị luôn tràn đầy sức sống với hình ảnh cư dân đạp xe, chạy bộ hay tản bộ trên những con đường, công viên. Không khói bụi, không ồn ào, chỉ có không khí trong lành, gió sông mát lành và sự thư thái được lan tỏa.

Lợi ích sống khỏe mỗi ngày

Vì sao cư dân Van Phuc City luôn yêu thích đạp xe và chạy bộ mỗi ngày? Câu trả lời nằm ở một khái niệm rất đơn giản nhưng còn mới mẻ: "sống khỏe chủ động".

Tại đây, không gian sống không chỉ để ở mà được thiết kế trọn vẹn giúp mang lại cho cư dân một sức khỏe khỏe mạnh và một tinh thần sảng khoái. Sự hiện diện đồng thời của không gian xanh (Green Space) và không gian mặt nước (Blue Space) không chỉ mang lại vẻ đẹp thẩm mỹ mà còn tác động tích cực đến thể chất và tinh thần.

Khoa học đã chứng minh, vận động trong môi trường gần sông, hồ và cây xanh giúp giảm đáng kể hormone Cortisol - nguyên nhân chính gây căng thẳng và stress. Đồng thời, cơ thể được kích thích sản sinh Endorphin - "hormone hạnh phúc" giúp tinh thần luôn tích cực, thư thái và tràn đầy năng lượng.

Không gian sống tràn ngập mảng xanh và mặt nước

Đó là lý do vì sao khi sống tại Van Phuc City, khách hàng luôn cảm thấy sức khỏe tràn đầy và một tinh thần phấn chấn. Bởi chính không gian xanh và không khí trong lành đã giúp cải thiện sức khỏe tim mạch; tăng cường trao đổi chất; giảm stress và nâng cao chất lượng giấc ngủ.

Nhiều người sẵn sàng đầu tư lên cả hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng cho các liệu trình chăm sóc sức khỏe, nhưng lại quên rằng giá trị cốt lõi nằm ở chính không gian nơi mình sống mỗi ngày. Khách hàng có thể mua một chiếc máy chạy bộ hiện đại nhưng không thể mua được làn gió mát từ sông Sài Gòn, hay cảm giác thư thái khi sải bước giữa thiên nhiên xanh mát.

Và khi sống tại Van Phuc City, sức khỏe tốt lên là điều có thể cảm nhận rõ ràng: cơ thể khỏe hơn, tinh thần thoải mái hơn, cuộc sống trở nên tích cực và gặp nhiều may mắn hơn.

Điểm đến của những giải chạy đẳng cấp

Không phải ngẫu nhiên mà Van Phuc City trở thành địa điểm được nhiều đơn vị uy tín lựa chọn để tổ chức các giải chạy bộ nổi tiếng trong thời gian qua.

Với hạ tầng đồng bộ, hiện đại, mặt đường rộng rãi, bằng phẳng cùng không gian tách biệt và an toàn, Van Phuc City được mệnh danh là điểm đến lý tưởng của các giải chạy bộ hoành tráng và quy mô tầm cỡ như: Tien Phong Half Marathon, Vietnam Ultra Run, Run To Heart… Đặc biệt, đường chạy bộ tại Van Phuc City còn được chứng nhận quốc tế bởi Hiệp hội Marathon Quốc tế (AIMS).

Van Phuc City là điểm đến của nhiều giải chạy bộ nổi tiếng

Không khí sôi động, năng lượng tích cực và tinh thần chinh phục lan tỏa mạnh mẽ, biến Van Phuc City trở thành một "điểm hẹn" không thể thiếu của lối sống năng động và tinh thần thể dục thể thao.

Không chỉ góp phần làm đa dạng thêm trải nghiệm sống cho cư dân nơi đây, những giải chạy quy mô lớn còn góp phần định vị Van Phuc City như một khu đô thị hiện đại, năng động và tầm cỡ khu vực. Đây cũng chính là yếu tố giúp gia tăng giá trị bất động sản một cách bền vững theo thời gian.

Sống tại Van Phuc City không chỉ sống khỏe mà còn sống trong một không gian hiện đại, sang trọng và luôn phát triển từng ngày. Sở hữu nhà tại Van Phuc City chính là đầu tư vào chất lượng sống lâu dài cho chính gia đình.

