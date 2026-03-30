Ăn phải kem có chứa đinh sắt, người phụ nữ được bồi thường 364 tỷ đồng

Theo Hoàng Hà/VTCnews | 30-03-2026 - 09:15 AM | Sống

Một phụ nữ tại Florida, Mỹ vừa được tuyên thắng kiện với số tiền bồi thường khổng lồ lên đến 14 triệu USD (khoảng 364 tỷ đồng) khi ăn phải đinh sắt trong chiếc kem.

Sự việc xảy ra vào ngày 11/9/2018, khi Brandy Buckley ghé qua cửa hàng kem Bruster’s Ice Cream tại Palm Bay, bang Florida, Mỹ và gọi một chiếc kem ốc quế bơ hạt dẻ như thường lệ. Tuy nhiên, phần kem đó lại chứa đầy đinh và các mảnh vụn kim loại.

Chiếc kem chứa đinh và nhiều vật kim loại sắc nhọn bên trong.

Buckley kể lại rằng sau khi mình nếm thử một miếng ngay khi con trai cũng đòi ăn cùng. Lúc đó, cô nhận thấy có một chiếc đinh sắt bị găm chặt vào chiếc kem ốc quế .

Khi ăn miếng đầu tiên, cô cảm thấy có vật lạ trong cổ họng. Vì đang ăn kem bơ hạt dẻ nên cô cứ ngỡ đó chỉ là một mẩu hạt.

Để chắc chắn, Buckley đến bệnh viện chụp X-quang và bàng hoàng nhận ra vật mình vừa nuốt phải không phải hạt dẻ mà là một chiếc đinh. Nhiều vật sắc nhọn khác cũng nằm sâu bên trong lớp kem, không thể nhìn thấy bằng mắt thường, khiến cô hoàn toàn không có sự phòng bị nào trước khi ăn.

Vụ tai nạn gây ra những tổn thương nghiêm trọng hệ thần kinh của Buckley, đồng thời để lại những vết sẹo, di chứng biến dạng nghiêm trọng cho vùng cổ. Theo kết luận của bác sĩ, cô bị mất chức năng sinh sản vĩnh viễn và chịu tổn thương thần kinh kéo dài. Đau lòng hơn, vợ chồng Buckley cho biết tai nạn này khiến họ không thể có thêm con.

Chiếc đinh sắt gây tổn hại hệ thần kinh khiến người phụ nữ mất khả năng sinh con.

Bên cạnh nỗi đau về thể xác và tinh thần, Buckley còn phải đối mặt với những hóa đơn y tế khổng lồ cùng sự sụt giảm thu nhập và khả năng lao động trong tương lai. Đơn kiện năm 2019 nhắm vào các pháp nhân thuộc tập đoàn Bruster’s, cáo buộc họ không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Dù quy trình sản xuất của cửa hàng được thực hiện bởi các chuyên gia làm kem có chứng chỉ, nhưng sai sót nghiêm trọng trong khâu vệ sinh khiến sản phẩm bị nhiễm bẩn cực kỳ nguy hiểm đến tay khách hàng.

Suốt 7 năm theo kiện, cuối cùng kết quả có lợi cũng thuộc về nạn nhân. Ban đầu, nguyên đơn chỉ yêu cầu mức bồi thường trên 15.000 USD (mức tối thiểu để khởi kiện tại tòa án sơ thẩm). Tuy nhiên, sau khi xem xét mức độ nghiêm trọng và những di chứng vĩnh viễn của nạn nhân, bồi thẩm đoàn đã đưa ra phán quyết bồi thường lên tới 14 triệu USD.

Luật sư Scott Alpizar của Buckley nhận định đây là một phán quyết công bằng. Trong khi đó, luật sư Danny Karon, chuyên gia độc lập cho rằng con số này thậm chí có thể cao hơn, bởi những vụ việc ảnh hưởng đến khả năng sinh sản thường có mức bồi thường rất lớn do những mất mát vô giá về mặt gia đình mà nạn nhân phải gánh chịu.

Đỡ bà cụ bị ngã, 3 học sinh tiểu học bị đòi bồi thường 3,5 tỷ đồng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Táo quân 'trái mùa' lên sóng VTV, khán giả phản ứng thế nào?

Táo quân 'trái mùa' lên sóng VTV, khán giả phản ứng thế nào? Nổi bật

5 loại cây “chân ái” cho ban công: đẹp, dễ trồng, phong thuỷ cực tốt

5 loại cây “chân ái” cho ban công: đẹp, dễ trồng, phong thuỷ cực tốt Nổi bật

Từ 5 phút ngẫu hứng đến hành trình "đổi đời" tại Việt Nam của chàng sinh viên Scotland

Từ 5 phút ngẫu hứng đến hành trình "đổi đời" tại Việt Nam của chàng sinh viên Scotland

09:00 , 30/03/2026
5 cách ứng phó của người EQ cao khi bị đồng nghiệp đẩy việc

5 cách ứng phó của người EQ cao khi bị đồng nghiệp đẩy việc

08:59 , 30/03/2026
Bố mẹ chưa học hết cấp 2 nuôi con khiếm thị đỗ cùng lúc Harvard, Oxford, Stanford, Johns Hopkins...: "Không phải mình chọn trường mà tài chính sẽ chọn"

Bố mẹ chưa học hết cấp 2 nuôi con khiếm thị đỗ cùng lúc Harvard, Oxford, Stanford, Johns Hopkins...: "Không phải mình chọn trường mà tài chính sẽ chọn"

08:48 , 30/03/2026
Khi nấu cơm, tại sao lại cho thêm giấm trắng và dầu ăn?

Khi nấu cơm, tại sao lại cho thêm giấm trắng và dầu ăn?

08:35 , 30/03/2026

