Cảnh báo mưa đá ở Quảng Ninh, Hải Phòng

Theo Phạm Trang | 30-03-2026 - 11:15 AM | Sống

Sáng 30/3, một khối mây đối lưu phát triển mạnh xuất hiện tại khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, kéo theo nguy cơ mưa lớn, dông lốc, sét và mưa đá trong vài giờ tới.

Sáng ngày 30/3, trên trang cá nhan của mình, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy đã phát đi cảnh báo khẩn về tình hình thời tiết nguy hiểm tại khu vực Đông Bắc Bộ. Theo đó, vào khoảng 8h40, một khối mây đối lưu lớn và phát triển cao đã hình thành tại các khu vực Uông Bí, Hạ Long, Cẩm Phả, Móng Cái và phía Bắc Hải Phòng.

Ảnh: Facebook Huy Nguyễn

Khối mây này được nhận định có khả năng gây ra mưa lớn diện rộng, kèm theo dông lốc và sét. Đáng chú ý, trong các cơn dông có thể xuất hiện mưa đá, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với người dân và phương tiện lưu thông ngoài trời.

Diễn biến này xảy ra ngay sau đợt mưa dông diện rộng trong đêm 29/3. Trước đó, nhiều địa phương khu vực miền núi và trung du phía Bắc như Lào Cai, Hà Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Hòa Bình và Hà Nội đã ghi nhận hiện tượng mưa dông kèm mưa đá.

Cũng theo Tiến sĩ Huy, gần sáng 30/3, mưa lớn đã xuất hiện tại Hải Phòng và Quảng Ninh. Khối mây mới hình thành trong sáng nay sẽ tiếp tục gây mưa cho khu vực phía Bắc Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh trong những giờ tới.

