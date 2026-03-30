Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ vừa mở quán cà phê mới bên sông tại thành phố trực thuộc Trung ương trẻ nhất Việt Nam

Đinh Anh | 30-03-2026 - 11:43 AM | Lifestyle

Cửa hàng mới này được đánh giá không chỉ có vị trí đắc địa, mà còn mang đến cảm hứng cho thực khách.

Trưa ngày 30/3, trang fanpage chính thức của thương hiệu Trung Nguyên Legend đã ra thông báo về việc khai trương thêm cơ sở mới vào ngày 2/4, đặt tại TP. Huế - Thành phố trực thuộc Trung ương trẻ nhất Việt Nam.

Thương hiệu cà phê của ông Đặng Lê Nguyên Vũ cho biết cửa hàng mới này sẽ tọa lạc tại Khu TĐC Đông Nam Thủy An, ngay giao lộ 4 hướng kết nối trục đường thuộc TP Huế.

Không chỉ nằm ở vị trí thuận tiện dễ dàng ghé đến từ mọi hành trình, không gian Trung Nguyên Legend còn sở hữu góc nhìn thoáng đãng, mang đến cảm hứng tích cực cho thực khách.

Thông báo từ Trung Nguyên Legend

Đặc biệt, cơ sở mới khai trương này nằm bên sông An Cựu – biểu tượng gắn liền với lịch sử Huế. Bạn có thể bắt đầu buổi tản bộ nhẹ nhàng ven sông, rồi dừng chân thưởng thức cà phê tại quán như một điểm hẹn lý tưởng để câu chuyện được tiếp nối một cách trọn vẹn hơn.

Tính từ đầu năm đến nay, Trung Nguyên Legend đã thu hút sự chú ý khi liên tiếp khai trương thêm 3 không gian mới ở Hà Nội và TP.HCM. Đáng chú ý, hồi đầu tháng 3, thương hiệu này đã mở thêm cửa hàng tại Houston, Mỹ.

Hiện Trung Nguyên Legend – thương hiệu thuộc Tập đoàn Trung Nguyên của doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ đang vận hành đa dạng mô hình, từ các không gian trải nghiệm cao cấp, hệ thống nhượng quyền Trung Nguyên E-Coffee cho tới sản phẩm G7 ở thị trường quốc tế.

Những năm gần đây, doanh nghiệp tập trung mở rộng chuỗi E-Coffee trên phạm vi toàn quốc, đồng thời rà soát, tối ưu các điểm bán lớn tại khu vực trung tâm theo định hướng mới.

Đinh Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên