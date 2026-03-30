Không phải resort ở Nha Trang hay Phú Quốc, đây mới là đại diện duy nhất của Việt Nam vào Gold List 2026

Khi nhắc đến nghỉ dưỡng cao cấp tại Việt Nam, nhiều du khách thường nghĩ ngay tới những điểm đến nổi tiếng như Nha Trang hay Phú Quốc, nơi tập trung hàng loạt khu resort quy mô lớn, tiện nghi hiện đại và đã quen mặt trên bản đồ du lịch quốc tế. Tuy nhiên, trong "Danh sách Vàng 2026" (Gold List 2026) do Condé Nast Traveler công bố, cái tên đại diện duy nhất của Việt Nam lại không nằm ở những "tọa độ" quen thuộc này.

Thay vào đó, một khu nghỉ dưỡng nằm tại Phú Yên – địa phương vốn được xem là "viên ngọc ẩn" của du lịch Việt Nam đã bất ngờ góp mặt trong danh sách, bên cạnh nhiều khách sạn và resort hàng đầu thế giới.

"Gold List" là danh sách thường niên được đội ngũ biên tập viên quốc tế của Condé Nast Traveler (Mỹ và Anh) lựa chọn, nhằm vinh danh những khách sạn và khu nghỉ dưỡng mang lại trải nghiệm đáng nhớ nhất toàn cầu. Khác với các bảng xếp hạng thông thường, danh sách này không sắp thứ tự mà đóng vai trò như một tuyển tập tinh hoa, nơi hội tụ các điểm lưu trú tiêu biểu ở nhiều châu lục.

Các tiêu chí đánh giá không chỉ dừng lại ở mức độ sang trọng, mà còn bao gồm thiết kế kiến trúc, sự hòa hợp với thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa bản địa, dịch vụ cá nhân hóa và yếu tố bền vững. Chính vì vậy, việc góp mặt trong danh sách này được xem là một dấu ấn đáng kể, đặc biệt với những điểm đến chưa quá phổ biến trên thị trường quốc tế.

Trong năm 2026, danh sách tiếp tục ghi nhận sự đa dạng từ các resort ven biển, khách sạn đô thị đến những khu nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên hoang sơ. Và trong số đó, Việt Nam chỉ có một đại diện duy nhất.

Khu nghỉ dưỡng tại Phú Yên bất ngờ được xướng tên

Đại diện được vinh danh là Zannier Hotels Bãi San Hô là một khu nghỉ dưỡng nằm biệt lập tại vùng biển phía Nam thành phố Tuy Hòa.

Khu resort này trải rộng trên diện tích gần 100ha, bao gồm đồi cát, bãi biển và cả những cánh đồng lúa, tạo nên một không gian nghỉ dưỡng hiếm thấy tại Việt Nam. Tổng thể khu nghỉ có 71 biệt thự độc lập, đi kèm hệ thống 3 nhà hàng, 2 quầy bar và khu spa được bố trí hài hòa với địa hình tự nhiên.

Điểm đặc biệt của Zannier Hotels Bãi San Hô không nằm ở quy mô hay sự hào nhoáng, mà ở cách tiếp cận khác biệt như mỗi biệt thự được thiết kế theo cảm hứng từ đời sống và kiến trúc bản địa. Từ những căn villa trên đồi mang dáng dấp nhà người Ê Đê, đến không gian ven biển gợi nhớ làng chài, hay các căn nằm giữa ruộng lúa tái hiện khung cảnh nông thôn Việt Nam.

Chính sự kết hợp giữa thiên nhiên, văn hóa và thiết kế đã tạo nên dấu ấn riêng cho khu nghỉ này.

Vì sao khu nghỉ dưỡng của Việt Nam được truyền thông quốc tế đánh giá cao?

Theo giới chuyên môn quốc tế, xu hướng nghỉ dưỡng cao cấp đang dần dịch chuyển từ hình thức xa xỉ sang những trải nghiệm mang tính cá nhân và chiều sâu. Đây cũng là yếu tố giúp Zannier Hotels Bãi San Hô gây ấn tượng.

Khu nghỉ dưỡng này được đánh giá cao nhờ không gian riêng tư, mật độ xây dựng thấp, mang lại cảm giác tách biệt hoàn toàn khỏi du lịch đại trà. Bên cạnh đó là các trải nghiệm gắn với đời sống địa phương như khám phá làng chài, tham gia hoạt động đánh bắt, hay thưởng thức ẩm thực sử dụng nguyên liệu bản địa.

Ngoài ra, yếu tố nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe cũng được chú trọng, phù hợp với nhu cầu ngày càng tăng của du khách quốc tế sau đại dịch.

Việc một khu nghỉ dưỡng tại Phú Yên góp mặt trong "Danh sách Vàng 2026" cho thấy xu hướng mới của du lịch toàn cầu: những điểm đến yên tĩnh, ít đông đúc và giàu bản sắc đang dần được ưu tiên.

Sự xuất hiện của cái tên này không chỉ là dấu ấn riêng của một khu nghỉ dưỡng, mà còn phần nào phản ánh cách Việt Nam đang dần khẳng định vị thế ở phân khúc du lịch cao cấp. Không cần quá ồn ào hay quen mặt, những "viên ngọc ẩn" vẫn có thể bước vào bản đồ nghỉ dưỡng thế giới theo cách rất riêng.

Nguyệt Phạm (Theo Condé Nast Traveler, Forbes, Zannier Hotels)