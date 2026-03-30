Chung kết Miss World Vietnam 2025: Top 20 lộ diện nhưng spotlight thuộc về Hoa hậu Opal

Theo Liên Hoa | 30-03-2026 - 06:48 AM | Lifestyle

Các thí sinh Miss World Vietnam 2025 trải qua loạt phần thi hấp dẫn trước khi tìm ra Tân Hoa hậu.

Tối 29/3, đêm Chung kết Miss World Vietnam 2025 chính thức diễn ra với những phần thi quan trọng, nơi các thí sinh bắt đầu hành trình chinh phục chiếc vương miện danh giá.

Sau phần áo dài, đêm thi sẽ tiếp tục với các vòng thi quan trọng hơn gồm áo tắm, dạ hội và ứng xử. Đây là những thử thách then chốt để sàng lọc, lựa chọn ra những gương mặt nổi bật nhất bước vào Top sâu, tiến gần hơn đến chiếc vương miện.

Diễn biến đêm chung kết được cập nhật dưới đây!

Gọi tên Top 20 trình diễn bikini

Không khí đêm Chung kết Miss World Vietnam bắt đầu sôi động hơn khi top 20 được gọi tên. Ngay sau đó, Top 20 nhanh chóng bước vào phần thi bikini. Trên nền nhạc sôi động, các thí sinh lần lượt xuất hiện với những bước catwalk tự tin, phô diễn hình thể săn chắc cùng thần thái quyến rũ.

Nhiều thí sinh gây ấn tượng nhờ kỹ năng trình diễn tốt, biết cách làm chủ sân khấu và tạo điểm nhấn riêng. Từng cú xoay người, ánh nhìn hay cách tương tác với ống kính đều được tận dụng để ghi điểm với ban giám khảo lẫn khán giả.

Sau khi gọi tên, Top 20 trình diễn trang phục áo tắm

Danh sách Top 20 Miss World Vietnam 2025

Top 47 mở màn

Mở đầu chương trình, Top 47 thí sinh xuất hiện trong tiết mục đồng diễn được dàn dựng công phu. Sự đồng đều về đội hình, thần thái tự tin cùng năng lượng sân khấu đã tạo nên màn chào sân ấn tượng, giúp khán giả có cái nhìn tổng quan về dàn thí sinh năm nay.

Ngay sau đó, phần thi áo dài mang đến một màu sắc hoàn toàn khác. Trên nền nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng, các thí sinh lần lượt sải bước trong tà áo truyền thống, thể hiện sự dịu dàng, nền nã đúng tinh thần của người phụ nữ Việt.

Top 47 Miss World Vietnam 2025 trình diễn áo dài trong đếm chung kết

Gây chú ý trong đêm chung kết, sự xuất hiện của Chủ tịch cuộc thi - bà Julia Morley - cùng đương kim Miss World - Opal Suchata - trên sân khấu đã đẩy không khí bùng nổ. Trước sự chứng kiến của hàng nghìn khán giả, bà Julia Morley chính thức công bố Việt Nam trở thành quốc gia đăng cai Miss World lần thứ 73.

Việc trở thành chủ nhà của một trong những đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh không chỉ là cơ hội để quảng bá hình ảnh quốc gia, mà còn khẳng định vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trên bản đồ sắc đẹp quốc tế.

Nhan sắc rạng ngời của Opal Suchata - đương kim Miss World

Chủ tịch Miss World - bà Julia Morley - cũng có mặt trong đêm chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025



Theo Liên Hoa

Đời sống pháp luật

