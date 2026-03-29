Đức Huy và MC Mù Tạt chơi lớn: Mở tiệc linh đình sau đám cưới cổ tích, cô dâu siêu xinh, Tiến Linh hát góp vui

Sau chuỗi đám cưới "cổ tích" gây chú ý tại quê nhà cô dâu chú rể ở Hải Phòng và Hà Nội, tối 28/3, tiền vệ Phạm Đức Huy và MC Huyền Trang Mù Tạt tiếp tục chiêu đãi fan bằng một bữa tiệc cưới ngoài trời cực chill tại Sài Gòn. Không gian ấm cúng, dàn khách mời toàn "chân sút" triệu đô cùng những màn văn nghệ có 1-0-2 đã khiến không khí nóng hơn bao giờ hết.

Dường như niềm vui hạnh phúc của cặp đôi "trai tài gái sắc" Đức Huy - MC Huyền Trang (Mù Tạt) vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Để chung vui cùng những đồng đội thân thiết tại CLB Công an TP.HCM và bạn bè phương Nam, cả hai đã tổ chức thêm một bữa tiệc tối đầy lãng mạn. Ngay khi vừa xuất hiện, cô dâu Mù Tạt đã chiếm trọn spotlight với visual "vô thực", bộ váy cưới tinh khôi kết hợp cùng phụ kiện ngọc trai sang trọng giúp nàng MC xinh đẹp như một nữ thần. Trong khi đó, chú rể Đức Huy ghi điểm với vẻ ngoài phong độ, rạng rỡ bên cạnh người bạn đời.

Bữa tiệc cưới linh đình Đức Huy và MC Huyền Trang Mù Tạt dành cho khách mời là CLB nơi Đức Huy đang đầu quân

MC Mù Tạt gây sốt với visual xinh đẹp phát sáng

Tiệc cưới diễn ra trong không gian ngoài trời thoáng đãng, ngập tràn ánh đèn lung linh. Một trong những khoảnh khắc khiến netizen "tan chảy" chính là lúc cặp đôi bế những em bé dễ thương để "xin vía" sớm có thiên thần nhỏ cho tổ ấm mới. Sự xuất hiện của các "khách mời nhí" khiến bữa tiệc thêm phần rộn ràng và ngập tràn tiếng cười.

Đức Huy và Mù Tạt "xin vía" con trai đàn anh Huy Toàn

Cô dâu xinh đẹp bên khách mời nhí dễ thương

Nhưng "đặc sản" thực sự của đám cưới cầu thủ chính là màn quậy tưng bừng trên sân khấu. Không còn là những chiến binh thép trên sân cỏ, dàn sao đình đám như Tiến Linh, Gia Bảo, Huy Toàn... đã có màn "biến hình" cực gắt thành các ca sĩ, vũ công chuyên nghiệp. Đặc biệt, tiền đạo Tiến Linh không ngần ngại lên sân khấu góp vui bằng những bản hit, cùng dàn đồng đội tạo nên những vũ điệu "lầy lội" tặng riêng cho cô dâu chú rể.

Bữa tiệc tối 28/3 không chỉ là nơi chứng kiến hạnh phúc của Đức Huy - Mù Tạt mà còn là dịp để dàn sao CLB CA TP.HCM và các cầu thủ thân thiết có những giây phút thư giãn, quẩy hết mình sau những giờ tập luyện căng thẳng. Nhìn nụ cười rạng rỡ của cặp đôi và sự nhiệt tình của khách mời, ai nấy đều phải công nhận: Đây đích thị là một trong những đám cưới "vui quên lối về" nhất đầu năm 2026!