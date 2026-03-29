Mối quan hệ của cụ ông Sài Gòn U80 sở hữu đế chế ngành nhựa và con trai

Giữa nhịp sống doanh nhân vốn thường gắn với những con số, chiến lược và áp lực thương trường, một khoảnh khắc đời thường vừa được doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh chia sẻ lại bất ngờ thu hút nhiều sự chú ý. Trong bức ảnh chụp cùng bố, nam doanh nhân hài hước gọi đấng sinh thành là “người đàn ông quyền lực nhất trong gia đình”, kèm dòng chú thích dí dỏm: “Cái gì cũng nhất hết: lớn tuổi nhất, cao nhất, to con nhất, đẹp trai nhất và còn nhiều điều nhất lắm lắm mà không dám nói thêm”.

Ảnh chụp màn hình

Phía sau cách gọi vui vẻ ấy không chỉ là sự hóm hỉnh của một người con dành cho cha, mà còn gợi mở về hình ảnh một người đàn ông đã đi qua gần tám thập kỷ cuộc đời, vẫn giữ được phong thái vững chãi, điềm đạm và vị thế đặc biệt trong gia đình. Ở tuổi U80, ông Phạm Văn Mười - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhựa Long Thành - không chỉ là trụ cột tinh thần mà còn được biết đến là người gắn liền với quá trình xây dựng và phát triển một đế chế trong ngành nhựa.

Qua cách chia sẻ của con trai Phạm Trần Nhật Minh, công chúng có thể cảm nhận rõ sự gần gũi, kính trọng và tự hào mà anh dành cho bố. Sự “quyền lực” được nhắc đến ở đây dường như không chỉ nằm ở vị thế của một người đứng đầu gia đình hay một doanh nhân thành đạt, mà còn đến từ uy tín, kinh nghiệm sống và ảnh hưởng sâu sắc của người cha đối với các thế hệ sau.

Trong nhiều gia đình doanh nhân, mối quan hệ cha con không đơn thuần là tình thân, mà còn là sự truyền trao về tư duy, bản lĩnh và cách ứng xử trước thành công lẫn biến động. Với những người gây dựng cơ nghiệp từ sớm, đặc biệt trong các lĩnh vực sản xuất như ngành nhựa, hành trình ấy thường đòi hỏi sự bền bỉ, quyết đoán và khả năng thích nghi trước thị trường nhiều cạnh tranh. Bởi vậy, hình ảnh người cha ở tuổi U80 vẫn được con trai nhắc đến với niềm tự hào lớn lao cho thấy sức nặng của một di sản không chỉ nằm ở tài sản hay thương hiệu, mà còn ở giá trị gia đình và tinh thần kế thừa.

Điều khiến nhiều người chú ý hơn cả chính là cách Phạm Trần Nhật Minh thể hiện tình cảm theo lối rất đời thường. Không dùng những lời lẽ quá khoa trương hay cảm động hóa câu chuyện, anh chọn sự hóm hỉnh, tự nhiên để nói về bố. Nhưng chính sự giản dị đó lại khiến thông điệp trở nên chân thực: trong mắt người con, cha luôn là người “nhất”. Đó là cái “nhất” của sự che chở, từng trải, bản lĩnh và cả sự hiện diện không thể thay thế trong gia đình.

Hình ảnh cụ ông U80 sở hữu đế chế ngành nhựa vì thế không chỉ gắn với thương trường, mà còn mang ý nghĩa của một người cha, người ông giữ vai trò trung tâm trong mái ấm. Ở tuổi xế chiều, thứ khiến người khác ngưỡng mộ có lẽ không chỉ là thành tựu kinh doanh, mà còn là việc vẫn nhận được sự yêu kính, tự hào và gắn bó từ con cháu.

Dưới bài đăng, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ, trân trọng với tình cảm cha con ấm áp của gia đình nhựa Long Thành. Từ những bức ảnh và vài dòng chia sẻ ngắn, chân dung người đàn ông quyền lực nhất gia đình nhựa Long Thành hiện lên vừa mạnh mẽ vừa ấm áp. Ông vừa là một doanh nhân kỳ cựu, có chỗ đứng vững chắc trong sự nghiệp lẫn gia đình, và trên hết là một người cha luôn được con trai dành cho sự trân trọng đặc biệt. Trong thế giới của những giá trị bền vững, có lẽ đó mới là “đế chế” lớn nhất mà một người đàn ông có thể gây dựng suốt cuộc đời mình.



Tổng hợp﻿