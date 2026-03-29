Cindy Crawford ở tuổi 60 vẫn trẻ trung rạng rỡ: Thói quen buổi sáng kéo dài 2,5 tiếng khiến ai xem cũng choáng

Khi nhiều người bắt đầu chấp nhận làn da chảy xệ hay cơ thể kém săn chắc như một quy luật tự nhiên, Cindy Crawford lại gần như đứng ngoài vòng xoáy đó. Vẻ ngoài của cô, từ làn da, vóc dáng đến thần thái - vẫn giữ được phong độ đáng kinh ngạc.

Nhưng thay vì những lời đồn về "gen di truyền" hay sản phẩm đắt đỏ, Cindy chọn cách tiết lộ một điều rất cụ thể: cách cô bắt đầu mỗi buổi sáng.

Routine 2,5 tiếng: Không phải chăm sóc, mà là "đầu tư cho cơ thể"

Buổi sáng của Cindy bắt đầu từ 6 giờ nhưng không theo kiểu vội vã thường thấy.

Chỉ vài phút sau khi thức dậy, cô đã bật ứng dụng Kinh Thánh để nghe trong lúc chải khô cơ thể. Đây là cách cô vừa khởi động tuần hoàn, vừa giữ tâm trí ở trạng thái tĩnh.

Tiếp đó là chuỗi bước chăm sóc da chuyên sâu: Massage mặt bằng gua sha, làm sạch, rồi chuyển sang các thiết bị công nghệ cao như ánh sáng đỏ cho da và tóc. Không có bước nào làm qua loa, tất cả đều được thực hiện chậm rãi, có chủ đích.

Khoảng 7 giờ sáng, cô uống giấm táo, rồi đi chân trần trên cỏ, một thói quen gọi là "grounding". Sau đó là thời gian ngâm jacuzzi, rồi lại ra ngoài tiếp xúc với thiên nhiên thêm một lần nữa.

Chỉ riêng phần chăm sóc và "kết nối cơ thể" này đã kéo dài hơn một tiếng rưỡi.

Gần 8 giờ sáng… mới bắt đầu tập luyện

Phải đến gần 8 giờ, Cindy mới chính thức bước vào phần vận động. Cô pha cà phê trộn collagen, kiểm tra email nhanh, rồi di chuyển đến phòng gym tại nhà. Tại đây, cô bắt đầu bằng giãn cơ, tập treo người, nhảy trampoline để khởi động, trước khi bước vào buổi Pilates cùng huấn luyện viên riêng.

Điều đáng nói là: tập luyện không phải trung tâm của buổi sáng, mà chỉ là một phần trong hệ thống chăm sóc toàn diện.

Vì sao routine này khiến mạng xã hội "dậy sóng"?

Ngay sau khi được chia sẻ, routine buổi sáng kéo dài 2,5 tiếng của Cindy Crawford nhanh chóng trở thành chủ đề gây tranh luận.

Một bên không giấu nổi sự ngưỡng mộ trước kỷ luật gần như tuyệt đối – khi từng phút buổi sáng đều được cô sử dụng để chăm sóc cơ thể và tinh thần. Nhưng ở chiều ngược lại, không ít người lại cho rằng đây là một lịch trình "xa xỉ", khó có thể áp dụng với người bình thường.

Và thực tế, nhận định đó không phải không có lý.

Để duy trì routine này, rõ ràng cần nhiều hơn sự quyết tâm. Đó là quỹ thời gian dư dả mỗi sáng, một không gian sống đủ lý tưởng để thực hành các thói quen như "grounding" hay ngâm jacuzzi, và cả điều kiện tài chính để tiếp cận những thiết bị, liệu pháp chăm sóc cao cấp.

Nhưng nếu chỉ dừng lại ở việc so sánh điều kiện, có lẽ người ta đã bỏ lỡ điều quan trọng nhất ẩn sau routine tưởng chừng "xa vời" này.

Điều đáng học không nằm ở jacuzzi hay ánh sáng đỏ

Điểm cốt lõi trong routine của Cindy Crawford không phải là những thiết bị đắt tiền, mà là cách cô ưu tiên bản thân ngay từ những giờ đầu tiên trong ngày.

Cô không bắt đầu buổi sáng bằng email, công việc hay áp lực. Thay vào đó, mọi thứ được thiết lập theo một trình tự rõ ràng: đánh thức cơ thể, chăm sóc làn da, ổn định tinh thần và kết nối với thiên nhiên. Không có sự vội vã, cũng không bị phân tán bởi những yếu tố bên ngoài.

Tất cả diễn ra trước khi ngày mới thực sự bắt đầu, như một cách "đặt nền móng" cho trạng thái thể chất và tinh thần của cả ngày.

Không cần 2,5 tiếng, nhưng cần một "nghi thức buổi sáng"

Rõ ràng, không phải ai cũng có thể dành 2,5 tiếng mỗi sáng như Cindy. Nhưng điều đó không có nghĩa routine này vô nghĩa với số đông.

Thứ có thể học theo không nằm ở từng bước cụ thể, mà là tư duy xây dựng một "nghi thức buổi sáng", dù chỉ kéo dài 15-30 phút. Đó có thể là việc thức dậy sớm hơn một chút để không phải cuống cuồng bắt đầu ngày mới, dành vài phút chăm sóc da thay vì làm qua loa, vận động nhẹ để đánh thức cơ thể, hoặc đơn giản là không chạm vào điện thoại ngay khi vừa mở mắt.

Bởi đôi khi, sự khác biệt giữa việc "già đi" và "già đi một cách đẹp đẽ" không nằm ở tuổi tác, mà nằm ở cách mỗi người chọn bắt đầu ngày mới của mình.