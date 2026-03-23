Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc gây chú ý với vai trò mới

Mới đây, sự xuất hiện của Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc tại lễ khai trương trụ sở mới của OpenLive (TP.HCM) thu hút sự chú ý của nhiều khách mời. Không chỉ tham dự với vai trò đại sứ, cô còn chia sẻ những quan sát cá nhân về sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng và cách các nền tảng số đang thích nghi với xu hướng này.

Sự kiện quy tụ đông đảo doanh nhân, đối tác và khách mời trong lĩnh vực công nghệ - thương mại, cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn đối với các mô hình nền tảng số tại Việt Nam. Trong bối cảnh đó, sự hiện diện của Hoa hậu Bảo Ngọc trong vai trò đại sứ phản ánh cách doanh nghiệp đang tìm cách đưa công nghệ đến gần hơn với người dùng đại chúng.

Tại sự kiện, Hoa hậu Bảo Ngọc cho rằng điều người dùng quan tâm hiện nay không còn nằm ở việc có bao nhiêu nền tảng mới xuất hiện, mà là những nền tảng đó có thực sự hữu ích hay không.

“Người dùng bây giờ có rất nhiều lựa chọn. Điều họ cần là sự tiện lợi, dễ hiểu và có thể áp dụng ngay trong đời sống. Một sản phẩm công nghệ nếu chỉ dừng ở việc giới thiệu mà không giải quyết được nhu cầu cụ thể thì sẽ khó giữ được người dùng lâu dài”, cô nói.

Theo Bảo Ngọc, xu hướng tiêu dùng hiện nay không còn tách biệt rõ giữa online và offline. Người dùng có thể tìm hiểu thông tin trên nền tảng số, nhưng vẫn muốn sử dụng dịch vụ, sản phẩm trong đời sống thực. Điều này đặt ra yêu cầu mới cho các nền tảng: phải tạo ra trải nghiệm liền mạch, thay vì chỉ hoạt động trong “không gian số” riêng biệt.

“Cá nhân tôi thấy xu hướng hiện nay là sự kết hợp. Người dùng không chỉ mua hàng online, mà họ muốn mọi thứ liên kết với nhau - từ tìm hiểu, lựa chọn đến sử dụng. Những nền tảng làm được điều đó sẽ có lợi thế”, Bảo Ngọc chia sẻ.

Tại sự kiện, một trong những sản phẩm được nhắc đến là Thẻ Sành - giải pháp được giới thiệu như cầu nối giữa nền tảng số và hành vi tiêu dùng thực tế.

Bảo Ngọc cho rằng điểm đáng chú ý của những sản phẩm như vậy nằm ở tính ứng dụng: “Tôi nghĩ người dùng không cần những thứ quá phức tạp. Họ cần giải pháp đơn giản, dễ hiểu và có thể dùng ngay. Nếu một nền tảng giúp họ tìm được ưu đãi, lựa chọn phù hợp và sử dụng thuận tiện trong cuộc sống hàng ngày thì đó là giá trị thực tế”.

Theo người đẹp này, đây là hướng đi phù hợp với hành vi tiêu dùng hiện tại: “Người dùng không chỉ tương tác với một nền tảng duy nhất. Họ di chuyển giữa nhiều kênh khác nhau. Nếu các nền tảng có thể liên kết với nhau và tạo ra trải nghiệm liền mạch thì sẽ dễ giữ chân người dùng hơn”.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao, cách tiếp cận này có thể sẽ trở nên phổ biến hơn, khi doanh nghiệp không chỉ cần một sản phẩm tốt, mà còn cần một câu chuyện đủ gần gũi để người dùng hiểu và muốn tham gia.

Với OBranding, việc ra mắt nền tảng cùng các sản phẩm như Thẻ Sành tại sự kiện lần này cho thấy nền tảng đang đặt trọng tâm vào việc kết nối - không chỉ giữa công nghệ với người dùng, mà còn giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp trong một hệ sinh thái rộng hơn.