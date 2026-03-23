Thông tin về nữ ca sĩ 41 tuổi được đại gia nghìn tỷ Việt si mê

Thông tin về nữ ca sĩ được đại gia nghìn tỷ của Việt Nam si mê luôn nhận được nhiều sự quan tâm, đặc biệt khi người đàn ông đó là Trấn Thành – một trong những nghệ sĩ giàu có và quyền lực bậc nhất showbiz Việt hiện nay.

Sinh năm 1987, Trấn Thành hoạt động đa năng với vai trò MC, diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất. Anh ghi dấu ấn mạnh mẽ với hàng loạt dự án điện ảnh đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng mỗi phim. Bên cạnh đó, mức cát-xê cao từ gameshow, quảng cáo cùng nhiều hoạt động nghệ thuật giúp anh sở hữu nguồn thu lớn, thường được công chúng gọi "đại gia nghìn tỷ" để nói về độ giàu có và sức ảnh hưởng trong làng giải trí.

Dù thành công và nổi tiếng, Trấn Thành lại khiến nhiều người chú ý bởi chuyện tình cảm với nữ ca sĩ Hari Won. Thành công, điển trai, nổi tiếng nhưng Trấn Thành lại chọn cô gái lai Hàn hơn 2 tuổi và từng mắc ung thư cổ tử cung giai đoạn đầu. Vượt qua nhiều luồng ý kiến trái chiều, cặp đôi kết hôn vào cuối năm 2016.

Không chỉ thể hiện bằng hành động, Trấn Thành nhiều lần công khai dành những lời khen “có cánh” cho vợ dù kết hôn vừa tròn một thập kỷ. Anh từng khẳng định Hari Won là người “luôn đẹp nhất, giỏi nhất, thú vị nhất” trong mắt mình. Những chia sẻ này phần nào lý giải vì sao nam nghệ sĩ luôn dành sự yêu chiều đặc biệt cho bà xã suốt nhiều năm qua.

Hari Won - Trấn Thành.

Vậy Hari Won là ai, xinh đẹp cỡ nào khiến Trấn Thành si mê?

Hari Won, tên thật Lưu Esther, sinh ngày 22/6/1985 tại Seoul (Hàn Quốc), là nghệ sĩ mang hai dòng máu Việt – Hàn. Cô được khán giả Việt biết đến rộng rãi sau khi tham gia chương trình “Cuộc đua kỳ thú” năm 2013. Sau đó, cô phát triển sự nghiệp với nhiều vai trò như ca sĩ, diễn viên và MC, ghi dấu ấn bằng hình ảnh gần gũi, tính cách vui vẻ và khả năng ngoại ngữ ấn tượng khi có thể sử dụng nhiều ngôn ngữ.

Trong sự nghiệp, Hari Won tham gia nhiều chương trình truyền hình, phim ảnh và phát hành các sản phẩm âm nhạc, từng bước khẳng định vị trí riêng trong showbiz Việt. Không chỉ dừng lại ở vai trò ca sĩ, cô còn trở thành gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình nhờ lối dẫn dắt tự nhiên và duyên dáng.

Ở tuổi ngoài 40, Hari Won vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung đáng chú ý. Cô sở hữu gương mặt thanh tú, làn da sáng cùng nụ cười rạng rỡ – nét đẹp mang sự hòa trộn giữa hai nền văn hóa Việt – Hàn. Trong những hình ảnh gần đây, nữ ca sĩ thường xuất hiện với phong cách nữ tính, thanh lịch nhưng vẫn toát lên sự tươi tắn, năng động.