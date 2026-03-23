3 loài cây quen thuộc dễ trồng nhưng ông bà tuyệt đối cấm để phòng khách: Khôn ngoan thì luôn ghi nhớ

Dù là những loại cây quen thuộc, dễ chăm sóc và xuất hiện phổ biến trong đời sống, nhưng không phải cây cảnh nào cũng được nhiều gia đình lựa chọn đặt trong nhà. Theo quan niệm phong thủy lâu đời, một số loài cây lại bị “kiêng kỵ” vì gắn với những ý nghĩa biểu tượng chưa thật sự tích cực. Những e ngại này có thể xuất phát từ tên gọi, hình dáng hoặc các liên tưởng văn hóa truyền thống.

Trong đời sống dân gian, việc chọn cây cảnh không đơn thuần chỉ dựa vào yếu tố thẩm mỹ hay công năng, mà còn chịu ảnh hưởng bởi niềm tin phong thủy. Dù không có quy chuẩn bắt buộc, nhiều người vẫn cân nhắc kỹ trước khi đưa một loại cây vào không gian sinh hoạt như phòng khách, ban công hay trước cửa nhà. Các quan niệm này phần lớn hình thành từ cách nhìn nhận lâu đời, nơi mỗi chi tiết nhỏ như âm đọc hay đặc điểm hình thái của cây đều có thể mang một ý nghĩa tượng trưng riêng.

Cây xương rồng

Một trường hợp khác là cây xương rồng – loài cây cảnh được ưa chuộng nhờ khả năng sinh trưởng tốt trong điều kiện khắc nghiệt và không đòi hỏi chăm sóc cầu kỳ. Với hình dáng độc đáo, xương rồng thường xuất hiện trên bàn làm việc, quán cà phê hoặc các không gian trang trí hiện đại.

Tuy vậy, trong góc nhìn phong thủy, những loài cây có nhiều gai nhọn lại bị cho là mang nguồn năng lượng mạnh, dễ tạo cảm giác không hài hòa. Các gai sắc được ví như yếu tố “sát khí”, khiến một số người e ngại khi đặt trong phòng khách hoặc phòng ngủ – nơi cần sự cân bằng và thư giãn.

Thực tế, nhiều gia đình vẫn trồng xương rồng nhưng lựa chọn vị trí phù hợp hơn như ban công, sân vườn hoặc trước cổng. Cách bố trí này không chỉ tận dụng được ánh sáng tự nhiên giúp cây phát triển tốt, mà còn hạn chế cảm giác cứng nhắc trong không gian nội thất. Ngoài ra, yếu tố an toàn cũng được tính đến, bởi gai nhọn của xương rồng có thể gây trầy xước, đặc biệt đối với trẻ nhỏ.

Dâu tằm

Một trong những loại cây thường được nhắc đến là dâu tằm. Đây vốn là loài cây quen thuộc ở nhiều vùng quê Việt Nam, gắn liền với nghề trồng dâu nuôi tằm và sản xuất tơ lụa truyền thống.

Tuy nhiên, theo cách lý giải của dân gian, từ “dâu” khi đọc theo Hán tự có âm gần với “tang” – gợi liên tưởng đến “tang tóc”.

Chính sự trùng âm này khiến nhiều người cảm thấy không yên tâm khi trồng dâu tằm trong khuôn viên nhà ở. Vì vậy, dù mang giá trị kinh tế và sinh thái, loại cây này thường được trồng ở vườn rộng hoặc khu vực sản xuất, thay vì đặt trước cửa hay trong sân nhà.

Cây đa

Cây đa cũng là một ví dụ điển hình khi nhắc đến những loại cây ít được trồng trong khuôn viên nhà ở. Từ lâu, hình ảnh cây đa đã gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa làng quê Việt Nam, thường xuất hiện bên đình làng, bến nước hay những địa điểm mang tính linh thiêng. Trong nhiều câu chuyện dân gian, cây đa còn được xem là biểu tượng của không gian tâm linh, nơi gắn với các yếu tố huyền bí.

Chính vì những liên tưởng này, nhiều người cho rằng cây đa không phù hợp để trồng gần nơi ở. Bên cạnh đó, xét về đặc điểm sinh học, đây là loài cây có kích thước lớn, tán rộng và bộ rễ phát triển mạnh. Nếu trồng quá gần nhà, rễ cây có thể lan rộng theo thời gian, ảnh hưởng đến nền móng hoặc các công trình xung quanh.

Do đó, thay vì lựa chọn cây đa, nhiều gia đình ưu tiên các loại cây có kích thước nhỏ gọn, dễ chăm sóc và phù hợp hơn với không gian sống hiện đại.

Nhìn chung, những quan niệm về việc kiêng trồng một số loại cây cảnh trong nhà chủ yếu bắt nguồn từ yếu tố văn hóa và niềm tin dân gian. Dù không phải ai cũng tin tuyệt đối, nhưng các yếu tố này vẫn có ảnh hưởng nhất định đến cách lựa chọn và bài trí cây xanh trong đời sống.

Quan trọng hơn, một chậu cây phù hợp không chỉ góp phần làm đẹp không gian mà còn tạo cảm giác dễ chịu, thư thái cho các thành viên trong gia đình.

(Tổng hợp / Ảnh minh họa: Internet)