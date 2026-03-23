Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhìn bếp nhà hàng xóm, tôi mới nhận ra: Mình đã sắp xếp sai suốt bao năm - khoảng cách thật sự quá lớn

23-03-2026 | Lifestyle

Tôi từng nghĩ mình là người sống gọn gàng. Ngày nào cũng dọn, lau, sắp xếp lại. Nhưng bếp vẫn luôn trong trạng thái “vừa dọn xong đã bừa”. Cho đến một lần sang nhà hàng xóm - căn bếp không rộng hơn, đồ đạc cũng không đắt tiền hơn - nhưng mọi thứ lại trật tự đến mức… nhẹ cả mắt.

I. Gia vị: Càng "trang trí" càng rườm rà

Tôi từng rất thích đổ gia vị ra lọ thủy tinh cho đồng bộ. Nhìn đẹp thật, nhưng:

- Phải rửa lọ liên tục

- Dễ ẩm, dễ bẩn

- Mất thời gian sang chiết

Trong khi đó, bếp nhà hàng xóm lại đơn giản hơn nhiều: Giữ nguyên bao bì gốc, đặt vào giỏ kéo trong tủ hoặc kệ gần bếp

Khi nấu ăn, chỉ cần kéo ra là thấy hết. Xong việc, đẩy vào là gọn. Một thay đổi nhỏ nhưng tiết kiệm mỗi ngày vài phút – cộng lại thành rất nhiều thời gian.

II. Thìa, muôi: Treo ngoài tưởng tiện, hóa ra… bất tiện

Nhà tôi treo đầy muôi thìa sau bếp. Nhìn thì tiện, nhưng:

- Bám dầu mỡ

- Lau rất mệt

- Dùng thực tế chỉ vài cái

Nhà hàng xóm thì "giấu" hết:

- Treo sau cánh tủ

- Hoặc làm ngăn kéo hẹp

Còn khi nấu? Chỉ đặt tạm lên một cái đĩa nhỏ. Không cầu kỳ, nhưng sạch và đỡ việc hơn hẳn.

III. Nồi chảo: Không phải cứ xếp chồng là gọn

Trước đây tôi xếp chồng tất cả vào một góc tủ. Mỗi lần lấy là… kéo theo cả dây chuyền.

Sau khi học theo cách mới:

- Dùng giá chia ngăn trong tủ

- Mỗi loại một vị trí

- Nhìn là thấy ngay

Cảm giác rất khác: bếp không chỉ gọn – mà còn "dễ dùng" hơn .

IV. Nắp nồi: Thứ nhỏ nhưng gây bừa bộn nhất

Đây là thứ tôi từng bỏ qua.

- Không xếp được

- Dễ đổ

- Chiếm chỗ

Nhà hàng xóm xử lý rất gọn:

- Treo tường bằng móc

- Hoặc để vào giá riêng trong tủ

Khi nấu, họ chỉ kê nghiêng vào tường, có lót khăn, không bẩn bếp. Nhìn đơn giản, nhưng lại là chi tiết "ăn tiền".

V. Thớt: Sai lầm lớn nhất là… giấu kín

Tôi từng nhét thớt vào tủ cho gọn. Nhưng thực tế:

- Bí hơi

- Dễ ẩm

- Nhanh mốc

Cách đúng là:

- Dựng đứng

- Có khe thoáng

- Đặt ở vị trí dễ lấy

Nguyên tắc rất đơn giản: thứ dùng mỗi ngày thì đừng giấu quá kỹ .

VI. Bệ cửa sổ: Không gian bị bỏ phí

Trước đây, bệ cửa sổ nhà tôi chỉ để linh tinh.

Nhưng chỉ cần thêm một thanh treo nhỏ:

- Treo khăn

- Treo giẻ

- Treo đồ nhẹ

Không chiếm mặt bàn, lại khô nhanh, sạch sẽ. Một góc nhỏ, nhưng thay đổi cảm giác cả căn bếp.

VII. Rau củ: Sự bừa bộn "âm thầm"

Hành, tỏi, khoai… nếu không có chỗ riêng sẽ khiến bếp lúc nào cũng lộn xộn.

Nhà hàng xóm dùng:

- Xe đẩy nhỏ

- Hoặc ngăn riêng trong tủ

Nhìn vào là thấy ngay: Họ không để đồ "lang thang" trong bếp.

Sau tất cả, tôi hiểu ra một điều

Tôi không thua vì bếp nhỏ. Cũng không thua vì thiếu đồ.

Tôi thua ở chỗ: Sắp xếp theo cảm tính, không theo thói quen sử dụng.

Một căn bếp gọn gàng không cần quá nhiều tiền, mà cần:

- Đặt đúng chỗ

- Dùng thuận tay

- Dọn dễ dàng mỗi ngày

Và quan trọng nhất: Không có hệ thống nào cứu được một căn bếp nếu bạn không bỏ bớt đồ thừa.

Theo Như Anh

Thanh niên Việt

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên