Người đàn ông 31 tuổi được tuyên dương vì nghĩa cử cao cả: Hiến tạng hồi sinh 6 cuộc đời và câu chuyện cảm động phía sau

Theo Bệnh viện E, vào khoảng 23h30p ngày 19/3, cơ sở y tế này tiếp nhận một nam giới 31 tuổi, vào viện với chẩn đoán: chấn thương sọ não, máu tụ dưới màng cứng - xuất huyết dưới nhện, phù não lan tỏa. Tình trạng hiện tại của người bệnh hôn mê sâu Glasgow 3 điểm, đồng tử 2 bên giãn tối đa, mất phản xạ ánh sáng.

Người nhà người bệnh cho biết, anh gặp tai nạn giao thông khi trên đường về nhà, được trung tâm cấp cứu 115 đưa vào Bệnh viện E trong tình trạng rất nặng.

Ảnh: Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia

Ngay lập tức, các bác sĩ Khoa Cấp cứu, Bệnh viện E thực hiện “báo động đỏ” toàn bệnh viện. Các bác sĩ đã khẩn trương tiếp cận và cấp cứu, hồi sức, người bệnh được chuyển theo dõi tại Khoa Hồi sức tích cực.

Tại đây, các bác sĩ xác định đây là trường hợp nặng nên đã dồn mọi nhân lực, máy móc, trang thiết bị tích cực, tận tâm cứu chữa. Tuy nhiên, do tổn thương não quá nặng, người bệnh được đánh giá nguy cơ chết não.

Hội đồng đánh giá chết não của Bệnh viện đã khám, hội chẩn với nhiều chuyên gia đánh giá nhiều lần trước khi đưa ra quyết định người bệnh đã chết não vào lúc 13h15p ngày 20/03/2026. Song song với đó, công tác hồi sức được duy trì tối đa nhằm bảo đảm chức năng các tạng có thể hiến, ghép.

6 cuộc đời được cứu sống, 2 người nhìn lại được ánh sáng

Tổ tư vấn, vận động hiến mô, tạng của bệnh viện đã tiếp cận, giải thích đầy đủ cho gia đình người bệnh. Nén lại nỗi đau mất mát, gia đình đã đưa ra quyết định vô cùng cao đẹp: Đồng ý hiến tặng các mô và bộ phận cơ thể khi người thân ra đi…

Ngay sau đó, với sự điều phối của Trung tâm Điều phối Ghép tạng quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, Bệnh viện E đã phối hợp cùng các đơn vị: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Quân y 103 và các đơn vị liên quan tổ chức hội chẩn, xây dựng phương án lấy – ghép tạng.

Chiều 21/3, ca phẫu thuật lấy đa tạng được triển khai khẩn trương, chặt chẽ với sự tham gia của nhiều ê-kíp chuyên môn. Các tạng được lấy và vận chuyển trong thời gian ngắn nhất để đảm bảo chất lượng ghép.

Trong phòng mổ của Bệnh viện E, các thầy thuốc đã nói lời tiễn biệt và tri ân người bệnh chết não trong niềm xúc động nghẹn ngào. Ảnh: Bệnh viện E

Kết quả, các mô và bộ phận cơ thể đã được điều phối, ghép cho nhiều bệnh nhân tại các cơ sở y tế: tim, gan và thận được ghép tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; một thận ghép tại Bệnh viện E; một phần gan ghép cho bệnh nhân nhi tại Bệnh viện Vinmec; hai phổi ghép tại Bệnh viện Phổi Trung ương; hai giác mạc được chuyển về Ngân hàng mô, Bệnh viện Quân y 103.

Nghĩa cử cao đẹp của người hiến và gia đình đã trao đi cơ hội sống cho 6 người khác và mang lại ánh sáng cho 2 người được ghép giác mạc. Theo Trung tâm điều phối Ghép tạng Quốc gia đây không chỉ là hành động nhân văn sâu sắc, mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về hiến tặng mô, tạng – cho đi là còn mãi.

Giọt nước mắt của sự sẻ chia

Theo Bệnh viện E, gia đình của người đàn ông 31 tuổi này luôn lặng lẽ dõi theo từng bộ phận cơ thể của anh được đưa lên xe cứu thương chuyển đi để ghép cho người bệnh khác. “Khi sự sống của con không còn níu giữ, từ sâu trong sự đau đớn và mất mát, gia đình đã quyết định trao đi sự sống cho nhiều người khác. Cầu mong những ca ghép ấy thành công để con vẫn còn tiếp tục sống có ích hơn”, người mẹ của bệnh nhân chia sẻ.

Bà cũng cho biết mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Chân tay bà rụng rời khi nhận tin con bị tai nạn rất nặng, phải cấp cứu rồi bác sĩ thông báo tình trạng nguy kịch của con với khả năng chết não không thể phục hồi.

Đứa con mà bà mang nặng đẻ đau giờ không còn nữa, nhưng trong tim bà lại nhen lên sự sống khác nếu đồng ý hiến tạng thì con sẽ được sống dù theo một cách khác… Vì vậy, khi được Tổ tư vấn, vận động hiến mô, tạng của bệnh viện chia sẻ, giải thích về ý nghĩa nhân văn của việc hiến tặng mô, tạng, bà cùng gia đình đã cân nhắc kỹ lưỡng và đi đến quyết định đồng ý..

“Bác sĩ nói con có thể cứu được 6-7 người bệnh khác nên gia đình phải kìm nén nỗi đau đớn để mang lại sự sống cho nhiều người…”, người mẹ nghẹn ngào, chia sẻ.

Người thân tiễn đưa người đàn ông 31 tuổi đoạn cuối. Ảnh: Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia

Nhận được sự ủng hộ của gia đình, người mẹ, người vợ trẻ và con đã vào gặp anh lần cuối. “Khi vào tâm sự với chồng rằng cơ thể của anh có thể cứu sống được nhiều người, anh đồng ý hiến không? Lúc đó, anh đã chết não rồi nhưng thực sự trong một khoảnh khắc, tôi cảm nhận khoé mắt anh chảy ra dòng nước mắt như thầm đồng ý với quyết định của gia đình”, người vợ rưng rưng nói.

Từ một quyết định đầy nhân văn của gia đình người hiến, sự sống đã được tiếp nối ở nhiều nơi khác nhau. Nghĩa cử cao đẹp ấy không chỉ cứu sống nhiều người bệnh mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về lòng nhân ái và tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

Theo Bệnh viện E, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia