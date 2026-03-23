Cặp vợ chồng "gấp đôi visual": Bố bỉm chăm con khéo, yêu chiều vợ đúng chuẩn nam thần kiểu mới nhà nào cũng cần phải có

Trong thế giới giải trí đầy rẫy những cuộc chia ly, câu chuyện "cua lại bồ cũ" của cặp đôi Hùng Phạm và Uyên Chi lại hiện lên như một thước phim ngôn tình có hậu. Không chỉ dừng lại ở một cái kết viên mãn trên sóng truyền hình, họ còn đang viết tiếp chương hạnh phúc bằng hình ảnh một gia đình nhỏ kiểu mẫu, nơi người đàn ông sẵn sàng gạt bỏ hào quang để trở thành "ông bố bỉm sữa" quyến rũ nhất trong mắt vợ con.

Hùng Phạm (Giải Bạc Siêu mẫu Việt Nam 2018) và Uyên Chi (chuyên viên trang điểm) vốn là cặp "trai tài gái sắc" từng có thời gian gắn bó mặn nồng. Thế nhưng, sự bồng bột của tuổi trẻ cùng những bất đồng quan điểm đã khiến họ chọn cách "đường ai nấy đi". Tưởng chừng nhân duyên đã đứt đoạn, nhưng sợi dây tình cảm trong lòng Uyên Chi vẫn chưa bao giờ nguội tắt. Cô đã tạo nên một cú sốc khi xuất hiện với vai trò nữ chính trong show Tỏ Tình Hoàn Mỹ chỉ để tìm lại người đàn ông mình từng đánh mất.

Khoảnh khắc gây bão mạng xã hội suốt bao năm qua chính là giây phút Uyên Chi đứng trên sân khấu, nhìn người cũ đang mặc chiếc áo hoodie mình tặng, nghẹn ngào trong nước mắt: "Nếu giờ hai đứa mình bắt đầu lại từ đầu thì như thế nào ta? Anh đi theo em nha?" . Đáp lại lời đề nghị đầy yếu lòng ấy, Hùng Phạm đột ngột đứng bật dậy chạy khỏi sân khấu, bỏ lại một mình cô gái chơi vơi, gượng cười rồi òa khóc nức nở giữa trường quay lặng ngắt.

Thế nhưng, đó chỉ là một khoảng lặng để hạnh phúc vỡ òa. Hùng Phạm quay trở lại với một bó hoa trên tay và dang rộng vòng tay ôm chặt lấy Uyên Chi. Anh đã có những chia sẻ rút ruột rút gan khiến ai chứng kiến cũng phải bật khóc: " Anh đã suy nghĩ rất nhiều. Lúc bên nhau chúng ta luôn cố gắng để trở nên hoàn hảo, nhưng khi hoàn hảo rồi thì chúng ta lại dành hết sự hoàn hảo đó cho người khác. Và anh không muốn điều đó phải lặp lại một lần nữa". Cái nắm tay ra về năm ấy không chỉ là một chương trình truyền hình, mà là lời hứa cho một tương lai gắn kết bền chặt.

Sau hơn 1 năm nắm tay nhau rời gameshow, cặp đôi đã chính thức về chung nhà bằng một đám cưới ngọt ngào và đón chào thiên thần nhỏ Mochi. Tại đây, công chúng lại được thấy một khía cạnh hoàn toàn khác của chàng siêu mẫu lịch lãm. Hùng Phạm đã định nghĩa lại khái niệm về sự nam tính: Không phải là vẻ ngoài bóng bẩy trên sàn catwalk, mà là sự tận tụy trong chính tổ ấm nhỏ của mình.

"Cái tôi thấp hơn cái thương gia đình", anh rũ bỏ hình ảnh hào nhoáng, sống đúng phương châm ấy khi làm chủ 1 gia đình nhỏ. Hùng Phạm trở thành ông bố đảm đang với series video nổi tiếng mang tên #mochikhongngu. Khán giả không khỏi ngỡ ngàng khi thấy người đàn ông đẹp trai, lịch lãm trình diễn thời trang nay lại thuần thục từng động tác tắm cho con, pha sữa, thay tã hay kiên nhẫn vượt ngưỡng khi con biếng ăn.

Khi được hỏi về việc có sợ "mất hình tượng" khi làm những việc bỉm sữa vụn vặt hay không, anh thẳng thắn chia sẻ: "Thực ra là vẫn ngại, chỉ là cái Tôi bản thân thấp hơn cái Thương của Gia Đình". Với anh, sự hy sinh sĩ diện cá nhân để đổi lấy nụ cười của vợ con là một niềm hạnh phúc xa xỉ mà không danh vọng nào sánh bằng. Anh khẳng định chắc nịch: "Đàn ông yêu đủ nhiều sẽ chăm sóc tốt vợ con".

Hùng Phạm không chỉ chăm con khéo mà còn là người chồng tâm lý tuyệt đối. Anh là một trong những người tiên phong lên tiếng bảo vệ những người mẹ bỉm sữa trước định kiến xã hội. Anh dùng sự hài hước để mỉa mai những ai cho rằng phụ nữ ở nhà là nhàn hạ qua phát ngôn viral: " Ở nhà chăm con có gì đâu mà mệt, đi làm mới mệt chứ ở nhà chơi suốt thì mệt cái gì". Thực chất, đó là cách anh tôn vinh nỗi vất vả cực nhọc, đòi hỏi sự kiên nhẫn và sức lực vô cùng lớn của người phụ nữ.

Trong cách giáo dục con cái, anh không chọn sự nóng nảy mà chọn sự thấu hiểu: "Trẻ chưa hiểu hết được những gì chúng ta mong muốn... việc của chúng ta là kiên nhẫn". Chính tư duy văn minh này đã biến anh thành "siêu mẫu" trong chính ngôi nhà của mình. Nhìn hình ảnh Hùng Phạm ân cần bên con, Uyên Chi ngày càng xinh đẹp người ta chợt nhận ra: Một người đàn ông quyến rũ nhất chính là khi họ sẵn lòng lùi về làm hậu phương, dùng đôi vai vững chãi để bảo vệ và nâng niu những giá trị thiêng liêng nhất của cuộc đời.

Hành trình của Hùng Phạm và Uyên Chi là minh chứng cho việc: Tình yêu đủ lớn sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi thăng trầm, và sự đồng hành, lòng biết ơn chính là "chất keo" giúp một mối tình tưởng chừng đã vỡ lại trở nên bền chặt hơn bao giờ hết.