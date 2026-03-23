Bệnh viện quốc tế nơi vợ giám đốc âm nhạc JustaTee sinh con thứ 3: Gói sinh cao nhất hơn 63 triệu đồng, không gian như khách sạn 5 sao

Trưa 23/3, giám đốc âm nhạc JustaTee bất ngờ chia sẻ hình ảnh tại bệnh viện, ghi lại khoảnh khắc anh cùng vợ – Trâm Anh – đón con thứ ba chào đời. Khoảnh khắc gia đình nhỏ trong phòng sinh nhanh chóng nhận về nhiều lời chúc mừng từ người hâm mộ.

Chỉ sau khoảng một giờ đăng tải, bức ảnh đã thu hút hơn 50.000 lượt “thích” cùng hơn một nghìn bình luận. Bên cạnh những lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và khán giả, nhiều ý kiến cho rằng đây cũng là động thái gián tiếp bác bỏ các tin đồn đời tư của nam producer trong bối cảnh anh vướng nghi vấn ngoại tình thời gian gần đây.

Không lâu sau đó, phía bệnh viện AIH - American International Hospital – nơi cựu hot girl Trâm Anh sinh con – cũng đăng tải bài viết chúc mừng gia đình nam nghệ sĩ. Bài đăng này cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.

Nhiều cư dân mạng nhanh chóng nhận ra đây là bệnh viện quốc tế từng được nhiều nghệ sĩ Việt lựa chọn khi sinh con như Ngô Thanh Vân, Võ Hạ Trâm, Minh Hằng, MC – Á hậu Hoàng Oanh hay siêu mẫu Lan Khuê.

AIH được biết đến là bệnh viện đạt chuẩn quốc tế với đội ngũ bác sĩ sản khoa chuyên môn cao cùng hệ thống phòng sinh hiện đại. Không gian tại đây được thiết kế theo phong cách khách sạn cao cấp, chú trọng trải nghiệm nghỉ dưỡng nhằm giúp sản phụ giảm căng thẳng và thoải mái trong suốt thời gian lưu trú.

Đáng chú ý, AIH là bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam áp dụng mô hình phòng sinh chuẩn Mỹ LDRP (Labor – Delivery – Recovery – Postpartum). Mô hình này cho phép sản phụ trải qua toàn bộ quá trình chuyển dạ, sinh nở, hồi phục và theo dõi sau sinh trong cùng một phòng, đảm bảo sự riêng tư, tiện nghi và hạn chế việc di chuyển.

Theo công bố từ bệnh viện, các gói thai sản tại AIH được thiết kế linh hoạt theo hình thức sinh và được đánh giá thuộc phân khúc chi phí cao. Cụ thể, gói sinh thường dao động từ 34,6–39,8 triệu đồng; gói sinh thường tại phòng sinh “4 trong 1” từ 38,4–58,6 triệu đồng. Trong khi đó, gói sinh mổ có mức giá từ 47,5–63,8 triệu đồng.

Ngoài ra, bệnh viện còn cung cấp các gói sinh với bác sĩ cao cấp hoặc bác sĩ hợp tác dành cho sản phụ có nhu cầu lựa chọn bác sĩ riêng. Chi phí sinh thường theo hình thức này từ 37–58,5 triệu đồng, còn gói sinh thường tại phòng sinh “4 trong 1” dao động từ 41,1–62,7 triệu đồng. Mức giá trên chưa bao gồm phí bác sĩ, thuốc men, vật tư y tế và các dịch vụ chuyên biệt phát sinh theo yêu cầu.

Vợ chồng JustaTee – Trâm Anh hiện đã có 3 người con. Con gái đầu lòng của cặp đôi, bé Cici Anh Chi, cũng là gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội khi sở hữu tài khoản Instagram với hơn 200.000 người theo dõi cùng fanpage gần 100.000 lượt theo dõi. Với loạt biểu cảm hài hước, cô bé được người hâm mộ đặt nhiều biệt danh như “hot girl Tây Hồ”, “mầm non giải trí” hay “vựa muối” của gia đình.

Việc gia đình JustaTee chào đón thêm thành viên mới tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng, đặc biệt khi nam nghệ sĩ vốn kín tiếng về đời tư.

(Tổng hợp)