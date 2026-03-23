Phát hiện tài khoản người đàn ông SN 1970 phát sinh hơn 250 giao dịch, tổng số tiền 1,8 tỷ đồng: Công an vào cuộc điều tra

Ngày 23/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ban hành kết luận điều tra chuyển Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang đề nghị truy tố đối với bị can Huỳnh Văn Phước (sinh năm 1972, ngụ phường Vĩnh Hội, TP.HCM) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra xác định: Thông qua việc mua bán vật tư điện, nước, Phước quen biết với ông N (sinh năm 1956, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang). Từ năm 2019 đến năm 2024, Phước thường xuyên mua hàng của ông N để bán lại kiếm lời.

Bị can Huỳnh Văn Phước

Trong quá trình quen biết, Phước lợi dụng sự tin tưởng của ông N, sử dụng các thông tin không đúng sự thật, đưa ra nhiều lý do khác nhau liên quan đến nhu cầu cá nhân như cần tiền giải quyết công việc, thăm bệnh… đồng thời hứa hẹn sẽ trả lại với số tiền cao hơn nhằm tạo lòng tin để ông N chuyển tiền, qua đó chiếm đoạt.

Từ ngày 21/10/2020 đến ngày 09/3/2024, ông N đã chuyển khoản cho Phước 253 lần với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Ngoài ra, Phước còn tiếp tục đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt thêm hơn 526 triệu đồng.

Tổng số tiền bị can Huỳnh Văn Phước chiếm đoạt của ông N là hơn 1,8 tỷ đồng. Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Văn Phước để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo﻿ Trang thông tin điện tử Công an tỉnh An Giang