Nghi vấn sao chép quanh "bức ảnh chụp ngư dân Hội An cầm hai con cá thắng giải quốc tế" dậy sóng MXH

Vừa qua, Cuộc thi Nhiếp ảnh gia của năm 2026 do LCE (London Camera Exchange) tổ chức đã chính thức công bố các cá nhân chiến thắng trong mùa giải năm 2026. Đây là một trong những sân chơi nhiếp ảnh uy tín tại Anh, thu hút đông đảo người tham gia ở mọi trình độ. Năm nay, cuộc thi ghi nhận gần 14.500 tác phẩm dự thi.

Vượt qua hàng chục nghìn tác phẩm, nhiếp ảnh gia nghiệp dư người Anh Sophia Spurgin đã được xướng tên là người chiến thắng. Tác phẩm giúp cô giành giải cao nhất mang tên Fish Eyes (Mắt cá) - bức chân dung ghi lại khoảnh khắc đời thường của một ngư dân tại Hội An, Việt Nam.

Bức ảnh đạt giải nhất của nhiếp ảnh gia nghiệp dư người Anh Sophia Spurgin (Ảnh: Sophia Spurgin)

Được biết, Sophia Spurgin là một giáo viên hưu trí, đam mê du lịch và chụp ảnh. Bức ảnh được chụp vào cuối một buổi chụp hình khi cô đang đi du lịch cùng gia đình. Trong lúc tương tác vui vẻ, người ngư dân bất ngờ giơ hai con cá vừa bắt được lên trước mặt. Khoảnh khắc ngẫu hứng này tạo nên một bố cục độc đáo: hai con cá được căn chỉnh trùng với vị trí đôi mắt, tạo thành điểm nhấn đối xứng thu hút ngay lập tức.

Tuy nhiên, sau khi bức ảnh này đạt giải nhất và trở nên viral trên MXH, bất ngờ tạo ra một cuộc tranh cãi liên quan đến ý tưởng chụp ảnh.

Theo đó, nhiều ý kiến cho rằng, bức ảnh của Sophia Spurgin có sự tương đồng với một bức ảnh khác do nhiếp ảnh gia K.P (SN 1985, Thái Bình) đã từng chụp vào tháng 6/2024. Cụ thể hơn, nhân vật trong ảnh là ông Mười, một ngư dân địa phương làm việc tại khu vực sông Thu Bồn (Hội An). Ông Mười cũng là gương mặt quen thuộc với giới nhiếp ảnh bởi chuyên diễn cảnh kéo rớ chồ với áo màu cam đỏ cho các photo tour (tour du lịch kết hợp nhiếp ảnh).

Do đó, nhiếp ảnh gia K.P từng ghi lại khoảnh khắc ông Mười cầm một con cá lên và che mắt. Bức ảnh này xuất hiện trên Lightroom World và được mua độc quyền trong hai năm với giá 2.500 USD.

Bức ảnh của nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Việt chụp vào tháng 6/2024 (Ảnh: FBNV)

Song, từ góc máy đến ý tưởng hay cách sắp đặt nhân vật trong hai bức ảnh của Sophia Spurgin và K.P khiến “team qua đường” nhận xét là có phần tương đồng, na ná nhau. Thậm chí, không ít người còn đặt ra nghi vấn về việc sao chép hoặc có can thiệp AI để chỉnh sửa.

Trên trang cá nhân của mình, nhiếp ảnh gia K.P cũng có chia sẻ liên quan đến những tranh cãi này. Cô cho biết, việc thực hiện lại ý tưởng hay lặp lại chất liệu không quan trọng vì đây đều là tài nguyên chung và lan tỏa văn hóa là điều nên làm. Bản thân K.P cũng bình luận rằng cô cũng được truyền cảm hứng từ nhiều bức ảnh của bạn bè trong nước, quốc tế để thực hiện ý tưởng trên.

Tuy nhiên, K.P cũng cho rằng đã có nhiều người cover lại ảnh của cô nhưng để đạt được chi tiết, màu sắc, ánh sáng, độ nổi khối và sắc sảo như tấm ảnh cô đã chụp không hề dễ.

Nguyên văn bài chia sẻ của K.P:

Mấy hôm nay bức ảnh này của mình được nhắc tới ở nhiều diễn đàn song song với bức ảnh chú Mười mới đoạt một giải thưởng lớn của một chị người nước ngoài. Nhiều câu hỏi và nghi vấn được đặt ra! Bức ảnh này mình chụp khoảng tháng 6 năm 2024, sau khi đăng lên Instagram đã đạt khoảng 18K like, Publish trên Adobe Lightroom World và được mua độc quyền (không xuất bản) 2 năm với giá 2.500 USD. Đối với mình, việc cover idea hay lặp lại các chất liệu văn hoá đời sống không quan trọng, vì chất liệu văn hoá là của chung và lan toả văn hoá là điều nên làm. Ai thành công với chất liệu đó mới đáng quan tâm, và không thành công cũng đáng trân trọng. Nên dù người Việt hay người nước ngoài đạt giải trên chất liệu văn hoá Việt đều đáng mừng. Thú thật, nhiều người đã cover lại tấm này nhưng để đạt được chi tiết, màu sắc, ánh sáng, độ nổi khối và sắc sảo như tấm ảnh của mình không hề dễ. Nên cứ hồn nhiên mà tôn vinh cái đẹp các bạn nhé. Ảnh chụp bởi Sony A7CR, Lens 70-200mm macro.



Về phía Sophia Spurgin, nhiếp ảnh gia người Anh chia sẻ rằng bà không biết bất kỳ bức ảnh tương tự nào và cũng không quan tâm đến việc ai chụp trước hay sau.

Sophia Spurgin bày tỏ nhiếp ảnh là ghi lại khoảnh khắc đặc biệt và tận hưởng nó. Vì vậy, bà đề cao sự tự nhiên, không dàn dựng của bức ảnh để có một lát cắt chân thực của đời sống địa phương, đồng thời ghi lại một khoảnh khắc du lịch đáng nhớ.

Những bức ảnh trên thế giới với phong cách chụp ảnh tương tự (Ảnh: gettyimages)

Tuy nhiên đến hiện tại, trên MXH, cộng đồng mạng vẫn đưa ra nhiều tranh cãi khác nhau xoay quanh chủ đề này, tạo nhiều chủ đề thảo luận trên Threads.

Có người dành sự ấn tượng cho bức ảnh đạt giải nhất của nhiếp ảnh gia người Anh nhưng cũng có người lại dành lời khen nhiều hơn cho tấm ảnh của nhiếp ảnh gia K.P.

Mặc dù vậy, nhiếp ảnh gia K.P cũng đang vấp phải những ý kiến trái chiều riêng khi nhiều người cho rằng cô đang có phần chưa khéo léo khi nói về vấn đề này. Một số luồng ý kiến nhận xét nữ nhiếp ảnh gia không khẳng định điều gì nhưng cách nói nước đôi, nửa khen nửa chê dễ gây ra nhiều hiểu nhầm không đáng có, đẩy câu chuyện đi xa.

Trên Threads xuất hiện nhiều topic bàn luận về 2 bức ảnh đang viral

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Mạch cảm hứng có lẽ là cách sáng tạo chuyển dịch. Bức “Fish Eyes” vừa vượt 14.500 tác phẩm để giành giải nhất LCE 2026. Thú vị là 2 năm trước nhiếp ảnh gia K.P cũng đã từng tạo nên phiên bản đầy ấn tượng từ chính cảm hứng ấy, từng viral và được mua độc quyền trên Adobe Lightroom. Từ đó đến nay, không chỉ một mà hàng ngàn người đã chụp “chú Mười” theo cách riêng của mình. Điều thú vị không nằm ở việc ai giống ai, mà ở chỗ một ý tưởng đủ đẹp để được kể lại nhiều lần, mỗi lần lại sâu sắc hơn”.

- “Thực ra concept này trên thế giới đã nhiều người chụp rồi nhưng để nói ai giống ai hoàn toàn thì mình nghĩ là không. Vì còn phụ thuộc vào góc máy, khoảnh khắc và câu chuyện mà tác giả muốn kể nữa nên mình thấy không có gì phải tranh cãi”.

- “Những buổi chụp như này đôi khi sẽ có vô vàn nhiếp ảnh gia cùng thực hiện và cũng sẽ có nhiều bức ảnh giống ý tưởng ra đời. Nên thực chất tình huống này thì cá nhân mình cho rằng không phải là ăn cắp ý tưởng. Hơn nữa, mỗi tác giả cũng có thành công riêng với bức ảnh của họ mà”.

- “Nói về đẹp thì sẽ tùy cảm nhận của mỗi người, rất khó để phân tích ai chụp xuất sắc hơn. Còn về ý tưởng thì style này trong nhiếp ảnh đã có rất nhiều. Không chỉ chụp với cá mà còn với nhiều con vật khác. Chỉ là cách mỗi người thổi hồn vào hoặc tinh tế hơn ở cách lựa chọn chi tiết làm nổi bật thôi”.

- "Ý tưởng thì không phải của riêng ai. Nhiếp ảnh gia thì nên để nhiếp ảnh nói chuyện. Nếu bạn K.P cũng đi thi và trượt thì bực tức là chuyện bình thường. Còn đây tác giả đoạt giải, họ cũng không biết bạn là ai".

- "Cá nhân mình thì lại thấy cả 2 bức ảnh đều không quá ấn tượng. Bởi nó không thể hiện sự chân thật mà đều mang đến cảm giác cố sắp đặt".

Còn bạn, bạn nghĩ gì về topic đang thu hút tranh luận này?