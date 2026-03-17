Bức ảnh của cụ ông ngư dân Hội An đánh bại 14.500 tác phẩm quốc tế

Cuộc thi Nhiếp ảnh gia của năm 2026 do LCE (London Camera Exchange) tổ chức vừa chính thức công bố các cá nhân chiến thắng trong mùa giải năm 2026. Đây là một trong những sân chơi nhiếp ảnh uy tín tại Anh, thu hút đông đảo người tham gia ở mọi trình độ. Năm nay, cuộc thi ghi nhận gần 14.500 tác phẩm dự thi.

Vượt qua hàng chục nghìn tác phẩm, nhiếp ảnh gia nghiệp dư người Anh Sophia Spurgin đã được xướng tên là người chiến thắng chung. Tác phẩm giúp cô giành giải cao nhất mang tên Fish Eyes (Mắt cá) - bức chân dung ghi lại khoảnh khắc đời thường của một ngư dân tại Hội An, Việt Nam.

Theo chia sẻ từ Spurgin, bức ảnh được chụp vào cuối một buổi chụp hình khi cô đang đi du lịch cùng gia đình. Trong lúc tương tác vui vẻ, người ngư dân bất ngờ giơ hai con cá vừa bắt được lên trước mặt. Khoảnh khắc ngẫu hứng này tạo nên một bố cục độc đáo: hai con cá được căn chỉnh trùng với vị trí đôi mắt, tạo thành điểm nhấn đối xứng thu hút ngay lập tức.

Tên gọi Fish Eyes cũng là một cách chơi chữ tinh tế, vừa mô tả hình ảnh, vừa tăng thêm yếu tố hài hước. Sự tự nhiên, không dàn dựng của bức ảnh khiến nó trở thành một lát cắt chân thực của đời sống địa phương, đồng thời ghi lại một khoảnh khắc du lịch đáng nhớ.

Spurgin cho biết cô đặc biệt yêu thích chi tiết chiếc lưới đánh cá xuất hiện ở hậu cảnh, giúp tăng thêm tính bối cảnh và sự chân thực cho bức ảnh. “Đó là khoảnh khắc vui nhộn ở cuối buổi chụp và thực sự rất đáng nhớ,” cô chia sẻ.

Bức ảnh được chụp bằng máy ảnh Canon EOS R5 Mark II. Với chiến thắng này, Spurgin nhận được giải thưởng trị giá 3.000 bảng Anh (104 triệu đồng) dưới dạng phiếu mua hàng từ London Camera Exchange. Ngoài ra, cô còn giành thêm 500 bảng Anh (khoảng 17,5 triệu đồng) khi chiến thắng hạng mục Động vật hoang dã với tác phẩm Fighting Foxes in the Rain (Những con cáo đánh nhau dưới mưa).

Chia sẻ sau khi nhận giải, Spurgin bày tỏ niềm vui lớn: “Nhiếp ảnh đã mang lại cho tôi rất nhiều niềm vui, không chỉ qua những nơi tôi từng đặt chân đến mà còn qua những mối quan hệ tuyệt vời. Việc được công nhận tại cuộc thi này có ý nghĩa rất lớn, vì nó cho thấy những bức ảnh của tôi có thể chạm đến cảm xúc của người khác.”

Nguồn: Digital Camera World



