Meta triển khai loạt công cụ chống lừa đảo mới

Trong thông tin mới công bố vào ngày 17/3, Meta đã thực hiện các biện pháp quyết liệt, bao gồm hành động pháp lý đối với các cá nhân vi phạm và hỗ trợ các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng phối hợp cùng các cơ quan chức năng để bảo vệ người dùng tại Việt Nam.

Meta triển khai các công cụ mới nhằm bảo vệ người dùng khỏi các hành vi lừa đảo và tích cực hợp tác để truy cứu trách nhiệm của những kẻ lừa đảo. (Ảnh: Meta)

Gần đây, Meta đã tham gia vào một chiến dịch triệt phá quy mô lớn cùng các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu. Kết quả là các điều tra viên của Meta đã vô hiệu hóa hơn 150.000 tài khoản liên quan đến các mạng lưới lừa đảo và hỗ trợ 21 vụ bắt giữ do Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan thực hiện.

Meta đang tiếp tục phát hiện và triệt phá các tổ chức lừa đảo tinh vi thông qua việc hợp tác chặt chẽ với các đối tác cùng ngành và cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới. Chỉ riêng trong năm ngoái, công ty đã gỡ bỏ hơn 159 triệu quảng cáo lừa đảo, với 92% trong số đó được xử lý chủ động trước khi có báo cáo từ người dùng. Meta cũng đã vô hiệu hóa 10,9 triệu tài khoản trên Facebook và Instagram liên quan đến các trung tâm lừa đảo tội phạm.

Các công cụ chống lừa đảo

Mặc dù hệ thống của Meta liên tục tìm kiếm và gỡ bỏ các tài khoản độc hại, nhưng những kẻ lừa đảo luôn cố gắng né tránh hệ thống phát hiện. Đội ngũ chuyên gia tại Meta đã phát triển các công cụ mới để cảnh báo người dùng trước khi họ tương tác với những nội dung đáng ngờ:

- Cảnh báo của Facebook về lời mời kết bạn có dấu hiệu lừa đảo: Meta đang thử nghiệm các cảnh báo mới trên Facebook khi người dùng nhận yêu cầu kết bạn từ các tài khoản có dấu hiệu đáng ngờ, chẳng hạn như không có nhiều bạn chung hoặc thông tin vị trí ở một quốc gia khác.

Cảnh báo trên Facebook khi người dùng nhận được lời mời kết bạn có dấu hiệu lừa đảo. (Ảnh: Meta)

- Mở rộng tính năng phát hiện lừa đảo nâng cao trên Messenger: Meta đang triển khai tính năng phát hiện lừa đảo nâng cao tới nhiều quốc gia hơn trong tháng này, giúp cảnh báo người dùng về các hình thức lừa đảo phổ biến như lời mời làm việc không đáng tin.

Cảnh báo về các hình thức lừa đảo phổ biến trên Messenger. (Ảnh: Meta)

- Cảnh báo liên kết thiết bị trên WhatsApp: WhatsApp sẽ hiển thị cảnh báo khi nhận thấy yêu cầu liên kết thiết bị bất thường, giúp người dùng có cơ hội dừng lại và cân nhắc trước khi thực hiện.

Cảnh báo liên kết thiết bị đáng ngờ trên WhatsApp. (Ảnh: Meta)

Các chuyên gia của Meta trong việc chống lừa đảo cũng đã xây dựng các hệ thống AI tiên tiến với khả năng phân tích nhiều dữ liệu, như văn bản, hình ảnh và ngữ cảnh, để phát hiện các mô hình lừa đảo tinh vi nhanh hơn và trên quy mô lớn. AI đã mang lại phương thức mới để phát hiện những kẻ lừa đảo mạo danh người nổi tiếng, nhân vật của công chúng hoặc thương hiệu bằng cách phân tích phản ứng giả mạo của người hâm mộ hoặc các thông tin giới thiệu sai lệch.

Ngoài ra, Meta sử dụng AI tiên tiến để chủ động phát hiện và xử lý các nội dung chuyển hướng người dùng đến các trang web giả mạo trang web chính thống. Công nghệ này cho phép công ty xác định một loạt các hành vi lừa đảo với độ chính xác cao hơn để bảo vệ hàng ngàn thương hiệu khỏi bị mạo danh.