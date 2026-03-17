Câu hỏi dưới đây có nội dung sau: "Từ dài nhất trong tiếng Việt có bao nhiêu chữ cái?".

Nhiều người sẽ bắt đầu lục tìm trong trí nhớ những từ ghép dài dằng dặc, hay thậm chí là tra cứu cuốn từ điển dày cộp như các bạn nhỏ trong hình. Tuy nhiên, bí mật của những câu đố vui thường không nằm ở kiến thức hàn lâm mà nằm ở cách chúng ta quan sát mặt chữ.

Hãy suy nghĩ kỹ vào chính câu hỏi, hoặc suy luận theo một hướng "vật lý" hơn một chút, bạn sẽ thấy đáp án không hề khó như mình tưởng. Đây là bài trắc nghiệm tuyệt vời để rèn luyện tư duy sáng tạo và mang lại tiếng cười sau những giờ làm việc căng thẳng.