"Một tháng làm afifliate kiếm được bao nhiêu tiền?": Câu trả lời giật mình của dân văn phòng, mẹ bỉm full-time!

Không cần bán hàng trực tiếp, không cần ôm hàng, không cần mở shop, mà vẫn có người mua và vẫn có tiền chỉ nhờ việc… gắn link. Tiếp thị liên kết (affiliate) vì thế trở thành trào lưu mới mà từ sinh viên, dân văn phòng, mẹ bỉm cho đến người đã có công việc ổn định đều có thể làm được.

Chỉ cần lướt Facebook một lúc là sẽ thấy bạn bè xung quanh bắt đầu review nồi chiên, chia sẻ deal hời, giới thiệu bỉm sữa, đồ gia dụng… kèm theo một “chiếc link” sản phẩm. Không khó để nhận ra, affiliate từ một khái niệm khá lạ dần trở thành cách kiếm thêm thu nhập của rất nhiều người.

Thế nhưng câu hỏi mà ai cũng tò mò vẫn là: Cùng là gắn link bán hàng, một tháng thực sự kiếm được bao nhiêu tiền? Không phải người nổi tiếng liệu có kiếm được cả trăm triệu như “trùm” affiliate nào đó không?

Hãy để người trong cuộc lên tiếng!

Dân văn phòng kiếm thêm từ affiliate, tưởng làm chơi ai ngờ “lụm” cả trăm triệu

Nguyễn Thị Thuỳ Dương (SN 1992) hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội.

Công việc chính của Dương là quản lý tại một công ty xét nghiệm gen. Ngoài ra, Dương cũng đang kinh doanh một thương hiệu sản phẩm thiên nhiên. Thế nhưng gần đây vì thấy người người, nhà nhà gia nhập làm affiliate nên Thuỳ Dương cũng “đu” theo với suy nghĩ có thêm nguồn thu nhập phụ “vui vui”.

Dương bắt đầu chính thức làm affiliate từ tháng 11/2025. Kết quả sau 1 tháng khiến bản thân cô cũng ngỡ ngàng.

“Lúc đầu, mình chỉ nghĩ đơn giản là kiếm thêm khoảng 10-15 triệu/tháng thôi. Nhưng ngay tháng đầu tiên đã đạt 35 triệu đồng, đó thực sự là điều bất ngờ với mình”, Dương nói.

Cũng giống như nhiều người khác, cô chọn cách gắn link ngay trên Facebook cá nhân vì nhận thấy điều này thuận tiện và phù hợp nhất. Thuỳ Dương chia sẻ: “Do công việc chính khá bận nên mình không có nhiều thời gian xây kênh mới. Trong khi đó, Facebook cá nhân của mình đã có sẵn tệp khách hàng từ trước, chủ yếu là những người từng mua hoặc theo dõi thương hiệu của mình trước đó nên họ đã có sự tin tưởng nhất định”.

Cô cũng cho biết so với những người mới toanh trong kinh doanh thì Dương may mắn hơn vì đã nhanh nhạy với con số, có người theo dõi và biết mình phải làm gì. Cô chủ yếu chia sẻ các deal tốt trên sàn, nắm đúng nhu cầu của khách và thỉnh thoảng có thêm review để mọi người dễ hình dung hơn.

Vì vẫn có công việc fulltime nên phần lớn thời gian Thuỳ Dương vẫn dành cho công việc chính. Cô chỉ làm affiliate vào lúc rảnh, không có khung giờ cố định. Thế nhưng điều này đồng nghĩa, không có gì áp lực, giờ nào cũng làm được, ngồi đâu cũng ra đơn.

“Nhìn lại thì thấy affiliate cũng khiến lịch sinh hoạt của mình thay đổi khá nhiều. Sáng dậy từ 6h, tối thường 1h đêm mới ngủ vì còn “canh deal” cho khách. Thường mình sẽ tìm sản phẩm phù hợp với tệp khách, theo dõi giá mỗi ngày, cập nhật các chương trình sale và mã giảm giá, rồi tính toán làm sao để khách mua được với giá tốt nhất”, Dương chia sẻ.

Với một người kiếm được 35 triệu đồng ngay từ tháng đầu tiên làm affiliate thì việc nâng mức thu nhập vốn không quá khó khăn. Sau khoảng 4 tháng gia nhập “thị trường” gắn link, tháng cao điểm nhất của Dương đạt khoảng 110 triệu đồng.

Tháng 1 vừa qua, mức hoa hồng của Dương lên tới khoảng 110 triệu đồng

Số lượng đơn hàng bán được mỗi tháng cũng rất đều đặn

Dương rút ra kinh nghiệm: “Quan trọng nhất vẫn là sự tin tưởng của khách hàng. Ngoài ra, mình cũng khá “liều” ở chỗ dám cam kết với khách. Nếu khách mua qua link mình mà gặp vấn đề, mình sẽ hỗ trợ làm việc với bên bán. Nếu không giải quyết được, mình sẵn sàng đứng ra bù cho khách để họ không bị thiệt.

Thực tế đã có trường hợp khách bị thiếu hàng mà không biết xử lý, mình đã chủ động bù lại phần thiếu. Sau đó khách vẫn tiếp tục ủng hộ mình, nên mình nghĩ sự tin tưởng này rất quan trọng”.

Với Dương, công việc này rất thú vị, được làm với nhiều sản phẩm khác nhau nhưng không cần ôm hàng hay sợ lỗ. Do đó từ việc nghĩ làm chơi chơi, Thuỳ Dương cho hay sẽ gắn bó lâu dài với làm affiliate. Thời gian tới, cô cũng sẽ đầu tư thêm vào nội dung để có thể phát triển hơn.

Mẹ bỉm fulltime tận dụng thời gian rảnh khi chăm con để kiếm 8 - 10 triệu đồng/tháng

Không phải dân văn phòng, Kim Huệ (SN 1996) đang sống tại Hà Nội hiện là mẹ bỉm 2 con, ở nhà chăm con fulltime.

Ai có con nhỏ đều hiểu chăm con bận rộn là chuyện chắc chắn. Thế nhưng các mẹ bỉm cũng có một “siêu năng lực” khác là tận dụng thời gian. Con ngủ, con chơi, con có người trông giúp một lúc là lại tranh thủ làm được thêm bao nhiêu việc.

Và Kim Huệ chính là một trong số đó.

Tận dụng thời gian rảnh khi nghỉ ở nhà chăm con, Kim Huệ bắt đầu nghiên cứu và làm affiliate. Cô thực sự “join” vào công việc này từ cuối năm 2025.

“Thực ra tháng đầu tiên mình không đặt nặng mục tiêu kiếm tiền vì mình hiểu đây là mô hình cần thời gian để xây nội dung và tạo niềm tin.Kỳ vọng ban đầu của mình khá đơn giản, chỉ cần có đơn đều đều mỗi ngày là đã là tín hiệu tốt rồi”, Kim Huệ nói về những ngày đầu tiên làm affiliate.

Nhớ lại tháng đầu tiên, Kim Huệ cho biết số tiền kiếm được không nhiều chỉ khoảng 1 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, con số này lại khiến cô cảm thấy khá vui vẻ, hào hứng vì dù chưa thực sự tập trung vào affiliate nhưng việc kiếm được thu nhập từ công việc này là hoàn toàn có thật.

Huệ chia sẻ: “Mình chọn các sản phẩm liên quan đến mẹ và bé hoặc những thứ mình đang sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Nền tảng chính để làm affiliate là Facebook, vì đây là nơi mình đã có sẵn tệp người theo dõi là các mẹ bỉm giống mình. Ngoài ra, theo mình thì affiliate không chỉ là bán hàng mà nó là tiếp thị nên rất cần việc chia sẻ trải nghiệm thật của bản thân đến mọi người. Do đó, mình thường sẽ phải trải nghiệm, dùng thật, mới chia sẻ tự nhiên được”.

Được biết, mỗi ngày Huệ sẽ dành khoảng 2 - 4 tiếng để tập trung làm affiliate. Khoảng thời gian này thường xen kẽ trong lúc con ngủ hoặc khi có người hỗ trợ trông bé.

Cô cũng cho biết làm affiliate không chỉ đơn thuần là gắn link mà còn phải viết nội dung chia sẻ trải nghiệm, quay video ngắn về cuộc sống thường ngày và cả trả lời tin nhắn, tương tác với mọi người.

“Bản thân mình muốn tập trung nhiều vào việc xây dựng nội dung trước, sau đó mới tới gắn link bán hàng. Điều này khiến mình đang có một nguồn thu nhập thêm khá ổn định mỗi tháng khoảng 8 - 10 triệu đồng”, Huệ tiết lộ.

Thu nhập mỗi tháng của Kim Huệ cũng trong khoảng 8 - 10 triệu đồng

Với những người mới làm affiliate, thường sẽ gặp tâm lý so sánh thu nhập của mình với những người khác. Kim Huệ cũng không ngoại lệ, cô cũng từng cảm thấy có phần áp lực khi thấy mọi người kiếm tiền dễ dàng còn mình thì “bình bình”.

Tuy nhiên càng làm lâu, Huệ càng rút ra được tips cho riêng mình. Cô bày tỏ: “Mình nhận ra mỗi người có một xuất phát điểm khác nhau: có người đã có sẵn tệp, có người chạy ads, có người làm lâu rồi. Nên thay vì so sánh rồi stress, mình tập trung vào việc làm tốt phần của mình mỗi ngày.

Quan trọng không phải gắn bao nhiêu link mà nội dung đang làm có chạm đúng người cần hay không, mình có kiên trì làm đều đặn mỗi ngày không. Khi mọi thứ đi đúng hướng, đơn hàng sẽ đến một cách tự nhiên.

Với mình, affiliate không phải là kiếm tiền nhanh mà là một kỹ năng dài hạn. Nếu làm đúng cách tức là xây nội dung, xây niềm tin và hiểu hành vi người mua thì nó hoàn toàn có thể trở thành một nguồn thu nhập bền vững. Còn nếu chỉ gắn link và chờ may mắn, thì rất khó đi lâu dài”.

