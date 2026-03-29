Á hậu làm nhân tình cho đại gia hơn 20 tuổi nhan sắc thay đổi gây sốc, đi thi hát tấu hài cho cả nước xem

Thái Thiếu Phân là đại hoa đán hàng đầu Hong Kong (Trung Quốc), nổi tiếng với vẻ đẹp kiêu kỳ, sắc sảo. Cô bước vào showbiz từ rất sớm, sau khi giành Á hậu 2 Hoa hậu Hong Kong 1991 ở tuổi 18. Sở hữu thế mạnh ngoại hình và khả năng diễn xuất linh hoạt, cô nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt trụ cột của TVB trong giai đoạn hoàng kim. Những năm 1990-2000, Thái Thiếu Phân không chỉ là biểu tượng nhan sắc mà còn là bảo chứng rating xứ Cảng Thơm.

Nhưng phía sau ánh hào quang đó là một tuổi trẻ bị bào mòn bởi bi kịch gia đình. Người mẹ nghiện cờ bạc đã kéo Thái Thiếu Phân vào vòng xoáy nợ nần. Sau khi Thái Thiếu Phân giành danh hiệu sắc đẹp, cô bị mẹ ruột "gán nợ" cho tỷ phú hơn 20 tuổi Lưu Loan Hùng để đổi lấy tiền trả nợ cờ bạc. Cũng vì món nợ khổng lồ do thói nghiện đỏ đen của mẹ gây ra, nữ diễn viên phải chấp nhận làm tình nhân của đại gia hơn 20 tuổi Lưu Loan Hùng.

Không chịu nổi tình cảnh kéo dài, Thái Thiếu Phân tổ chức họp báo công khai sự thật. Quyết định tuyên bố phá sản và cắt đứt quan hệ với gia đình đánh dấu việc cô tự giải thoát khỏi quá khứ bị kiểm soát. Từ đó, Thái Thiếu Phân rời quê nhà sang Trung Quốc đại lục gây dựng lại sự nghiệp.

Cú tái xuất thành công nhất của cô đến từ vai Hoàng hậu Nghi Tu trong Hậu Cung Chân Hoàn Truyện. Nhân vật này không chỉ giúp Thái Thiếu Phân lấy lại vị thế mà còn đưa cô đến gần hơn với khán giả thế hệ mới. Vai diễn xuất sắc giúp Thái Thiếu Phân giành giải thưởng Bạch Ngọc Lan danh giá. Tại Việt Nam, Thái Thiếu Phân cũng nổi tiếng quốc dân nhờ sức ảnh hưởng của Hậu Cung Chân Hoàn Truyện.

Năm 2023, Thái Thiếu Phân thử sức với ca hát, biểu diễn thông qua Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng. Đây cũng là mùa giải trở thành tâm điểm tại Việt Nam vì có Chi Pu tham dự. Quyết định này ngay lập tức gây chú ý, không phải vì cô được kỳ vọng tỏa sáng về chuyên môn, mà bởi khán giả tò mò một đại hoa đán sẽ thể hiện ra sao khi bước vào lĩnh vực hoàn toàn xa lạ. Thái Thiếu Phân không che giấu điểm yếu. Giọng hát mỏng, hơi ngắn, xử lý giai điệu ở mức cơ bản khiến cô khó cạnh tranh với những nghệ sĩ có nền tảng âm nhạc bài bản. Những phần trình diễn của cô thường được tiết chế, đảm nhận các đoạn an toàn để tránh ảnh hưởng đến tổng thể.

Thái Thiếu Phân tự tin khoe giọng hát mộc trên sóng Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng

Điều khiến Thái Thiếu Phân giữ được thiện cảm nằm ở việc cô không cố chứng minh mình là ca sĩ, cũng không tìm cách che giấu khuyết điểm. Thay vào đó, nữ diễn viên lựa chọn cách tiếp cận thẳng thắn: hát trong khả năng, tập luyện nghiêm túc và sẵn sàng tự cười vào những thiếu sót của mình.

Chính sự chân thật đó lại trở thành điểm cộng. Trên sân khấu, Thái Thiếu Phân không phải người tạo ra những khoảnh khắc bùng nổ, nhưng lại là nhân tố giữ không khí nhẹ nhàng cho cả đội. Cô hoạt náo, khuấy động tinh thần tập thể, không ngại làm “cây hài” để giảm áp lực cho các thành viên. Việc nói tiếng Phổ thông chưa chuẩn, những lần nhầm lẫn ca từ hay tương tác vui vẻ với các thí sinh khác, đặc biệt là Chi Pu, tạo nên hình ảnh một “tỷ tỷ” thân thiện, không tạo khoảng cách. Khán giả theo dõi cô không phải để chờ đợi một màn lột xác về giọng hát, mà để thấy một nghệ sĩ lớn tuổi vẫn giữ được tinh thần học hỏi và niềm vui khi đứng chung sân khấu với lớp đàn em.

Thái Thiếu Phân thường dạy tiếng Trung Quốc cho Chi Pu khiến dân tình "cười bò"

Sau chương trình, hình ảnh Thái Thiếu Phân được “trẻ hóa” rõ rệt trong mắt công chúng. Cô xuất hiện với phong cách năng động, vóc dáng gọn gàng và nguồn năng lượng tích cực. Bức ảnh chụp từ phía sau trong buổi tổng duyệt từng gây sốt vì khiến nhiều người lầm tưởng là một thần tượng trẻ, cho thấy khả năng duy trì hình thể đáng nể ở tuổi ngoài 40.

Tuy nhiên, thời gian không phải lúc nào cũng ưu ái. Cuối năm 2025, loạt hình ảnh đời thường của Thái Thiếu Phân lan truyền trên mạng xã hội khiến khán giả bất ngờ khi thấy cô lộ rõ dấu hiệu xuống sắc: gương mặt hốc hác, làn da thiếu sức sống, tổng thể kém rạng rỡ so với hình ảnh trước đó. Nhưng đây chỉ là một trong những khoảnh khắc xuống sắc hiếm hoi. Tại các sự kiện, Thái Thiếu Phân vẫn giữ được phong độ của mình. Ở tuổi U50, việc ngoại hình lên xuống thất thường là 1 điều dễ hiểu.

Dẫu vậy, đây không phải trạng thái thường xuyên. Trong các lần xuất hiện chính thức, Thái Thiếu Phân vẫn giữ được phong độ ổn định, từ thần thái đến cách chăm chút ngoại hình. Việc nhan sắc “trồi sụt” ở tuổi U50 là điều khó tránh. Hiện tại, Thái Thiếu Phân có cuộc sống gia đình êm ấm, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc giản dị bên chồng con.