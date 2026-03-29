Chuyện lạ Đà Nẵng: Chuối chiên vỉa hè đang bán chạy bỗng đồng loạt biến mất nhường chỗ cho thức uống giải nhiệt chưa tới 20.000 đồng

Đà Nẵng vốn nổi tiếng là thành phố du lịch với hai mùa mưa nắng rõ rệt. Tuy nhiên, nếu hỏi một người dân địa phương, họ sẽ không dùng các thuật ngữ khí tượng để mô tả. Thay vào đó, khái niệm "mùa nước dừa" và "mùa chuối chiên" được sử dụng phổ biến hơn cả.

Mùa nước dừa thường bắt đầu từ tháng 1 và kéo dài đến hết tháng 8. Đây là giai đoạn nắng nóng khắc nghiệt nhất của miền Trung. Nhiệt độ ngoài trời tại Đà Nẵng vào buổi trưa thường xuyên chạm ngưỡng 38 đến 40 độ C. Dưới sức nóng từ mặt đường nhựa hầm hập phả lên, nhu cầu giải nhiệt trở thành ưu tiên hàng đầu của bất kỳ ai khi bước ra đường.

Xe bán nước dừa sẽ xuất hiện nhiều vào mùa nắng nóng

Lúc này, các xe nước dừa tươi chặt sẵn trở thành mặt hàng chủ lực trên các cung đường huyết mạch như Điện Biên Phủ, Nguyễn Văn Linh hay dọc tuyến biển Võ Nguyên Giáp. Các xe hàng này có đặc điểm chung là tính cơ động cao, giá rẻ (chỉ từ 10.000 đến 20.000 đồng/ly) và phục vụ cực nhanh. Người đi đường chỉ cần dừng xe 30 giây là có ngay một ly nước mát lạnh. Lượng tiêu thụ nước dừa vào mùa này lớn đến mức nhiều chủ xe phải nhập hàng nghìn quả dừa mỗi ngày mới đủ cung ứng. Nước dừa không chỉ là thức uống giải khát mà còn là biểu tượng của sự chống chọi với cái nắng gay gắt đặc trưng của miền Trung.

Khi bầu trời Đà Nẵng bắt đầu xám xịt và những cơn mưa dầm kéo dài xuất hiện, các xe nước dừa lập tức biến mất không dấu vết. Thay vào đó, hàng loạt bếp than, chảo dầu của các hàng chuối chiên, khoai nướng đồng loạt đỏ lửa.

Mùa chuối chiên kéo dài từ tháng 9 đến tháng 12, trùng với giai đoạn mưa bão và không khí lạnh tràn về. Trong tiết trời ẩm ướt và se lạnh, cơ thể con người tự động có xu hướng tìm kiếm những món ăn nhiều năng lượng, có độ nóng và vị ngọt. Chuối chiên với lớp vỏ bột nếp giòn rụm bên ngoài và phần nhân chuối chín ngọt lịm bên trong trở thành món ăn quốc dân. Mùi dầu mỡ và mùi chuối chín thơm nức mũi xuất hiện ở mọi ngõ ngách, từ các khu chợ dân sinh đến các vỉa hè trước cổng trường học. Đối với người Đà Nẵng, việc ngồi bên một chảo dầu nóng, đợi mẻ chuối chiên vừa ra lò trong một chiều mưa dầm thối đất thối cát là một trải nghiệm không thể thiếu.

Tuy nhiên, đây lại là một đặc điểm khó hiểu với những ai lần đầu đến Đà Nẵng, nhiều người thậm chí phải lên các diễn đàn để hỏi: “Mấy cô đẩy xe bán chuối chiên đình công tập thể hả mọi người, sao giờ này không thấy cô nào bán?”. Ngay lập tức, những người dân bản địa phản hồi “Đà Nẵng có 2 mùa, mùa chuối chiên và mùa nước dừa, đại diện cho mùa lạnh và mùa nóng”, “Chuối chiên ở Đà Nẵng bán theo mùa, mùa này là mùa nắng nên ít người ăn lắm.”

Có thể thấy, "mùa nước dừa" và "mùa chuối chiên" chính là cách người Đà Nẵng định nghĩa thời tiết bằng vị giác. Sự biến mất của xe nước dừa để nhường chỗ cho chảo chuối chiên nóng hổi không chỉ là việc đổi món theo nhiệt độ, mà còn cho thấy khả năng thích nghi linh hoạt của ẩm thực đường phố. Chính nhịp sống giản đơn này đã tạo nên một đặc trưng riêng biệt, khiến du khách dù bỡ ngỡ cũng phải bật cười trước sự phân chia mùa đặc biệt của người dân nơi đây.